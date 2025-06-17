أسرار الصحف 17-06-2025

النهار



نقل قريبون من زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط أنه أعطى مساحة أكبر لنجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط بعد الانتخابات البلدية الأخيرة وتحقيق الحزب ما خطط له في أكثر المجالس في الجبل والبقاع الغربي وحاصبيا.



يردد أكثر من مسؤول سياسي في مجلسه، أن تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، أخطر مما يجري اليوم وخصوصاً على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن استقرار الخليج هو الأساس وإذا أصيب بأضرار نتيجة الحرب، فإن لبنان جزء من الذين سيتلقفون التداعيات السلبية.



لاحظ نواب أثناء زيارتهم مقر "اليونيفيل" أن ضابطاً كبيراً يضع على طاولة مكتبه منحوتة خشبية مكتوب عليها "الله محمد وعلي".



تدور معارك مذهبية سنية شيعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربطاً بالحرب الإسرائيلية على إيران واعتبار الشيعة أن معظم السنّة يؤيدون ضرب الجمهورية الإسلامية.



لوحظ أن اللبنانيين بأكثريتهم غير مبالين بشكل كبير للحرب الدائرة فوق رؤوسهم بعدما أرهقتهم الحروب العبثية السابقة وبات همهم الحالي إمكان قدوم أبنائهم وأقاربهم من بلاد الاغتراب لقضاء فصل الصيف.



تستمر حملات قرصنة حسابات عبر واتساب واستغلالها لطلب مساعدات مالية وطالت نواباً وإعلاميين في لبنان وخارجه إذ صدرت بيانات تحذير عدة في الأيام الأخيرة ومنها في السودان والعراق.



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الجمهورية



يوفد رئيس دولة عظمى مستشاره الخاص لشؤون الشرق الأوسط إلى باريس بعد يومَين لإجراء مشاورات حول المستجدات الإقليمية، ولا سيما منها الوضع اللبناني.



رأى ديبلوماسي غربي أنّ هناك غموضاً استراتيجياً حول ما إذا كان هدف العمليات العسكرية الحقيقي يستهدف تدمير النووي، أو النظام في دولة إقليمية.



كشفت تقارير أنّ المركز الأساسي الذي تُخزّن فيه المواد المخصبة في إيران لم يُدمّر حتى الآن على رغم من الغارات الكثيفة عليه، وأنّ تدميره يحتاج إلى قوة دولة عظمى.



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اللواء



تهتم جهات دبلوماسية وأمنية بالمدى الذي يمكن أن يسلكه حزب بارز لجهة ضبط النفس، وعدم الانخراط بالحرب الإقليمية الدائرة..



تعرَّض نائب مناطقي لإنتقاد من زملائه على خلفية تصريحات، خارج السياق في إطار التعليق على ما يجري في المنطقة..



تعتبر وزارة سيادية، بتوجيه من الوزير الحالي أن التحدّي الاول اليوم الحصول على اقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي، لما لذلك من تأثير على إعادة البلد إلى الخارطة المالية العالمية..



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البناء



تؤكد مصادر غربيّة واكبت قمة السبع الكبار وراقبت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقاشاته حول الحرب الإسرائيلية على إيران أن مفهوم الرئيس ترامب للحلول السياسية لا يفتح باباً أمام مساعي التسوية، لأنه يعتقد بإمكانية أن تأتي إيران إلى التفاوض وفق شروطه حول الملف النوويّ تحت ضغط الخوف من نتائج الحرب وتداعياتها، بينما أغلب الدول الغربية تعتقد أن احتواء إيران للصدمة التي تمثل أعلى عناصر القدرة الإسرائيلية وقدرتها على مواصلة الردّ بقسوة على العمق الإسرائيلي يعنيان إذا استمرّت الحرب وصول "إسرائيل" إلى وضع صعب بدلاً من إيران. وفي هذه الحالة سوف يكون على ترامب إما القبول بتسوية بشروط إيران لوقف الحرب على "إسرائيل" أو أن يدخل الحرب مباشرة لحمل الراية عن "إسرائيل" وحمايتها ومحاولة فرض الشروط باللجوء إلى المزيد من القوة والمخاطرة بنتائج غير مضمونة.



تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن حجم ما حصلت عليه "إسرائيل" من معونة أميركية وأوروبية يجعل الحرب على إيران حرباً لـ"الناتو" تخوضها "إسرائيل" في الواجهة وقد حشدت لها كل الإمكانات الاستخبارية واللوجستية الغربية، بما في ذلك التنظيمات الإيرانية المعارضة للنظام الإسلامي والتي تتخذ من دول الغرب مقراً لها وتكليفها بإدارة معركة الداخل الإيراني من مصانع المسيّرات وتفخيخ المقار تماماً، كما حدث عندما وقف الغرب وهذه التنظيمات وراء الحرب التي خاضها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ضد إيران وما تشهده إيران اليوم من القصف والتدمير ومن أعمال التخريب الداخلية تشبه كثيراً ما جرى خلال السنوات الثماني لتلك الحرب عندما كانت المدن الإيرانية ساحات مواجهة مفتوحة وعندما قتل بالتفجيرات الداخلية كبار قادة إيران.



