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أسرار الصحف المحلية ١٩-٥-٢٠٢٥

اسرار
2025-06-19 | 00:31
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أسرار الصحف المحلية ١٩-٥-٢٠٢٥
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أسرار الصحف المحلية ١٩-٥-٢٠٢٥

النهار

تسبب إلغاء رحلات طيران وتأجيل متكرر لرحلات أخرى بأزمات اجتماعية للبنانيين عالقين بعدما انقضت مدة اجازاتهم ورحلاتهم السياحية بحيث نفدت أموالهم ولا يجدون المأوى والمأكل خصوصاً أن شركات سياحية تبرأت منهم ورفعت عنها المسؤولية فيما تكفلت واحدة أو اثنتين بكل النفقات رغم تعرضها للخسارة.

لوحظ أن عدداً كبيراً من المواطنين في المناطق الجبلية، بدأوا بتخزين مادة المازوت خوفاً من تداعيات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية وانقطاع هذه المادة الحيوية للإضاءة والتدفئة، والأمر عينه للمصانع والمعامل.

سمعت ليل الثلاثاء أصوات انفجارات في منطقتي جسر الباشا والحازمية أثارت الرعب بين الأهالي باعتبارها مضادات لمسيّرات إسرائيلية ليتبيّن لاحقاً أن إحدى الشركات أقامت احتفالاً أطلقت خلاله مفرقعات قوية لمدة زادت على عشر دقائق.

تبيّن لأحد الوزراء أن التزامه تطبيق القوانين بشكل حاسم يعطّل كل القطاعات التي تتبع وزارته إذ اأ الوزراء السابقين أصدروا عدداً هائلاً من القرارات الاستثنائية التي شرعت مخالفات كثيرة لا يمكن ازالتها بسهولة.

يتبين تباعاً أن مرحلة ركود الحسابات المصرفية بعد تجميد الحسابات بالدولار الأميركي في مصارف لبنان، شهدت تلاعباً كبيراً في عدد من الحسابات لناحية إطفاء ديون أو تبديل عملات أو الإفادة من منصة صيرفة بأسماء وحسابات لم يستشر أصحابها مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.

 

الجمهورية

سُئلت شخصية غير لبنانية ومعنية بملف حساس تصدّر الاهتمامات أخيراً، عمّا إذا كانت معالجة هذا الملف ستبدأ قريباً؟ فأجابت بأنّ لا علم لها بذلك.

كشف سفير دولة معنية في واشنطن أنّ شيئاً سيحصل في نهاية هذا الأسبوع في دولة إقليمية، سيجعل من عملية "البيجر" شيئاً بسيطاً بالمقارنة معه.

بدأ مسؤول مالي كبير يستحوذ على ثقة مواطنين اعتُديَ على حقوقهم بشكل صارخ، من خلال اتخاذه إجراءات فعلية متدرّجة تشير إلى إرادته في إيجاد حلول ممكنة.

 

اللواء

أثار ما نُقل عن مسؤول إيراني حول تدخل حزب لله، إذا تدخلت الولايات المتحدة أجواء بلبلة واستياء في أوساط مختلفة رسمية وسياسية!

تحدث تقرير أمني عن استمرار التنسيق والتعاون في ما خصّ تسليم أسلحة ومخازن للدولة اللبنانية، وآخر عملية تسليم جرت قبل 5 أيام مضت..

تلعب الحسابات المالية والنفطية دورها لدى إدارة ترامب والمجموعات المالية الدولية، لجهة الخيارات الممكنة إزاء ما يجري في المنطقة..

 

البناء

يعتقد دبلوماسي سابق عمل في واشنطن ويعرف الإدارات الأميركية والرئيس دونالد ترامب عن قرب أن قرار دخول أميركا الحرب قد اتخذ، لكن التعقيدات التي تحول دون الذهاب إلى الحرب تتصل بأمرين، الأول توحيد الوضع الداخلي المحيط بالرئيس ترامب حول القرار بمنح وقت كافٍ للتشاور وجعل خيار الحرب خياراً وحيداً بعد إقفال الفرضيات البديلة، والأمر الثاني وضع خطط وآليات احتواء المخاطر التي تترتب على الانخراط في الحرب مثل استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وانعكاسات ذلك على سوق الطاقة ومخاطر امتلاك إيران لسلاح نوويّ رداً على الحرب، لكن الدبلوماسيّ لم يستبعد أن يلجأ الرئيس ترامب بعد أسبوع إلى حلّ وسط يتمثل بتسليم «إسرائيل» على سبيل الإعارة أكثر من قاذفة وأكثر من قنبلة من النوع الذي يستلزمه الهجوم على المنشآت النوويّة، وخصوصاً في موقع فوردو.

قالت مصادر فرنسيّة إن أحد أسباب موقف الرئيس الفرنسي المتمايز عن الموقف الأميركيّ في الحرب على إيران، كما وصفه الرئيس الفرنسيّ لمن سألوه خلال قمة السبعة الكبار هو أن فرنسا تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، بينما أميركا خلف المحيطات بعيدة جداً عن مرمى هذه الصواريخ.

 

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