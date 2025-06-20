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26
o
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30
o
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o
كسروان
28
o
متن
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أسرار الصحف 20-06-2025
اسرار
2025-06-19 | 23:29
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أسرار الصحف 20-06-2025
النهار
- قال نائب على هامش اجتماع لجنة نيابية إنّ زميلا له من الجنوب وهو وزير سابق، اشترى شقّتَين بمبلغ 5.5 ملايين دولار في بيروت.
- توقّفت شركات الاتصالات عند تخصيص وزير الاتصالات شارل الحاج منح شركة خاصة دون سواها رخصة باستثمار شبكة الانترنت في منطقة سياحية مرموقة وسكانها من المقتدرين مالياً.
- يقول أحد رجال الأعمال العاملين بين بيروت والقاهرة إنّه تم إيقاف العمل في عدد كبير من المصانع في مصر جرّاء عدم تمكّن تزويدها بالغاز من إسرائيل بعد تدمير شبكاتها جرّاء الصواريخ الإيرانية، وتحويل الحكومة المخزون الموجود لديها لتأمين استمرار التيار الكهربائي.
- عمل محافظ على تعيينه سفيراً في دفعة السفراء المعينين من خارج الملاك ولاقت خطوته رفضاً من جهات عدة.
- تتسبّب السيارات بزحمة سير خانقة وسط فوضى كبيرة عند ساحة قصر العدل ومكاتب مديرية الأمن العام من دون وجود شرطي لتنظيم السير وخصوصاً عند ساعات الظهيرة.
- بعد كلام عن إمكان انخراط "حزب الله" في الحرب، تسارعت وتيرة عملية النزوح باتجاه الجبل وكسروان من الضاحية والجنوب، وتُسجّل حركة لافتة لاستئجار البيوت، حيث بات من الصعوبة الحصول على منزل في معظم قرى وبلدات الجبل.
الجمهورية
- يتحضّر ابن شخصية سياسية توفّيت منذ بضع سنوات لخوض الانتخابات النيابية عن أحد المقاعد المسيحية في الشمال.
- تم تعيين خبير مخضرم في شؤون الشرق الأوسط، رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات في دولة أوروبية بارزة مما يشير إلى تركيزها الاستراتيجي على الاستخبارات المتعلقة بإيران.
- أبدى مسؤول كبير قلقه من تداعيات تنامي خلاف على تعيين قاضٍ في مركز حساس إلى مناقلات وتشكيلات أخرى.
اللواء
- طلب لبنان من سفارة معنيَّة تخفيض عدد المستشارين غير المدنيين والعودة على هذا الصعيد للأعراف المعمول بها.
- فوجئ مراقبون دبلوماسيون في بيروت أن عدد الشهداء يتزايد في غزة، بسبب الاستهداف المباشر لطالبي الغذاء من قبل الجيش الإسرائيلي.
- جرت اتصالات لعدم العودة الى الشارع، وترك المجرى التشريعي يأخذ طريقه لتوفير الأموال لمنحة العسكرييِّن في الخدمة والتقاعد…
البناء
- قال خبير في الشؤون الأمنية إن التركيز الإسرائيلي على اعتبار الهدفين الرئيسيين لحسم الحرب تدمير مجمع فوردو النووي واغتيال المرشد السيد علي خامنئي وربط إنجازهما معاً بالتدخل الأميركي يوحي بأن التقدير الإسرائيلي الأمني هو أن مقرّ حماية السيد الخامنئي هو في مجمع فوردو وينتظرون تثبيت الاستهداف أملاً برصد خروجه من المجمع واستهدافه لأن الشيء الوحيد الذي يمنح "إسرائيل" فرصة إنهاء الحرب وادعاء النصر هو التمكن من الوصول الى شخص قائد الجمهوريّة وليس مجمع فوردو الذي قد لا يؤدي استهدافه إلى إلحاق ضرر حقيقي بالمنشآت النووية. ولم يستبعد الخبير أن يترافق الاستهداف عند حصوله بعملية إنزال جويّ يضمّ وحدات بريّة متخصّصة بالأمرين الشأن النووي وعمليات الاغتيال.
- يؤكد مصدر دبلوماسي غربي أن حجم التضامن مع إيران ونسبة حيازتها للمشروعيّة في حربها مع كيان الاحتلال لم يكن يوماً بهذا الحجم في كل حروبها السابقة، ويقول إن الصبر الاستراتيجي لإيران هو السبب في ذلك، حيث لم تخرج إيران لحرب نصرة غزة ولا الانتقام للأمين العام لحزب الله ونصرة لبنان وذهبت للتفاوض بنيّة حسنة مع أميركا حول ملفها النوويّ وشاركت بإيجابيّة في البحث عن حلول دبلوماسيّة للحرب على غزة ولم يصدر عنها رغم شن الحرب عليها أي مواقف تتحدث عن إزالة "إسرائيل" ورغم اعتقادها بمسؤولية أميركا عن الحرب لم تقم بأي عمل انتقامي من القواعد والمصالح الأميركية وبقيت تتحدّث عن التمسك بالطابع السلميّ لملفها النوويّ ورفض امتلاك سلاح نوويّ، لكنّها تحت ظلال كل هذه المواقف ضربت بقسوة شديدة لم تُعرف من قبل في عمق الكيان.
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