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أسرار الصحف 21-06-2025
اسرار
2025-06-20 | 23:30
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أسرار الصحف 21-06-2025
اللواء
تخوفت مصادر نيابية من تفاقم الاشتباك الداخلي حول قانون الانتخاب الجديد، بما سيؤثر على مستقبل الاستحقاق نفسه بعد 11 شهراً!
ربطت مصادر بين موقف أمين عام حزب، مناقض لما نقل عن مرجع كبير في ما خص عدم المشاركة في الحرب.
كشف مصدر مطَّلع أن مهمة باراك الأخيرة في بيروت، تنطلق من وحدة الترتيبات للمجموعات في كل من لبنان وسوريا، على خلفية وحدة المسار!
الجمهورية
تسبب نائب بازدياد الشرخ بين حزبين مسيحيين حليفين سابقاً عندما رفض حضور وزير من الحزب الثاني إلى جلسة لمناقشة ملف ُيعنى به الوزير.
أبدى أكثر من مرجع قضائي- حقوقي ريبتهم من محاولات حثيثة لنائب بارز تشويه قانون إصلاحي ضروري
برزت قطيعة بين نائب شمالي وحزب مسيحي بارز نتيجة ما اعتبره الأخير بأنه محاولة لاستمالة ناخبيه إلى الحزب تمهيداً للانتخابات النيابية.
البناء
توقف خبراء عسكريون وأمنيون أمام الضربة المدروسة والناجحة لإيران لمجمع التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلي في منطقة بئر السبع ضمن المدينة التكنولوجية المسمّاة “سيليكون فالي إسرائيل”. ويستغرب الخبراء كيف استطاعت إيران إيصال صاروخ واحد دقيق لتحدّي الدفاعات الجويّة الإسرائيلية التي يعتبر الموقع المستهدف في سلم أولويات الحماية لنظام عملها وكيف نجح في التملّص منها جميعاً وبلوغ هدفه بدقة. والمجمع المستهدف هو أحد أكبر ركائز العقل الاستخباري المعلوماتي والتحليلي والعملياتي، حيث تُدار من هناك عمليّات التنصّت وتحليل نتائجها وعمليات القرصنة السيبرانيّة وتتبع الطائرات المسيّرة وأهدافها وتلقي نتائج عمليات الاستطلاع والتنفيذ. وفي المجمع نفسه وحدة الذكاء الصناعيّ التي أدارت أجزاء هامة من الحرب على غزة ولبنان وعلى إيران أيضاً. والمجمع قادر في لحظات الذروة على احتضان أكثر من ثمانية آلاف عسكريّ هندسيّ بين ضابط وعامل تقنيّ والخسائر في المجمع تبدو كبيرة جداً.
تؤكد مصادر دبلوماسية رافقت مفاوضات جنيف الأوروبيّة الإيرانيّة أن المسافات متباعدة جداً على طاولة التفاوض وأن المنصة التفاوضيّة كانت مجرد نقطة بداية لتبادل الآراء وجسّ النبض المتبادل لحدود ما تمكّنت الحرب من تغييره في المواقف وهو ما ظهر أنه لم يحدث بعد على طرفي الصراع، حيث هناك قراءتان متعاكستان واحدة عبر عنها الوزراء الأوربيون تعتقد أن إيران تلقت ضربات كافية تدفعها لقبول شروط وتقديم تنازلات، وأن إيران تخشى المزيد ويفترض أنها جاهزة لدفع ثمن تفادي ذلك، لكنهم فوجئوا بقراءة إيرانيّة تقول إن إيران استوعبت الضربة وبدأت تُمسك زمام المبادرة وأن ردودها لا تزال موضعيّة وبأقلّ ما تستطيع من قدرة وأن تصعيد الحرب سوف يدفعها لإظهار المزيد وأنّها واثقة من أن لديها ما يكفي من الدعم الشعبي ومن القدرات الصاروخيّة لتحمّل مواصلة الحرب لشهور، بينما تعتقد إيران أن “إسرائيل” لم تملك على الصعيدين ما يكفي لمواصلة الحرب أسابيع ما لم تتدخّل أميركا مباشرة وأن حدوث ذلك سوف يزيد الأمر تعقيداً ويدفع إيران إلى استخدام أوراق قوة لا ترغب باستخدامها، لكنها سوف تكون مضطرة للتعامل مع الانخراط الأميركي المباشر في الحرب بكل ما يلزم لإحباط الأهداف وإثبات سوء الحسابات والتقديرات.
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