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أسرار الصحف 23-06-2025
اسرار
2025-06-22 | 23:21
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أسرار الصحف 23-06-2025
النهار
يتساءل نواب كيف أنّ أكثر من ضابط برتبة عميد في غير جهاز أمني تُخصَّص 3 أو 4 سيارات من طراز حديث لهم ولأفراد أسرهم ولا يكتفون بتلقي قسائم البنزين الشهرية المخصصة لهم.
يُشيد الرئيس بري بأداء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في أكثر من حقل. ولا يخفي ملاحظاته على تعاطي وزير آخر حيال قضية شغلت الرأي العام.
ينشط رئيس بلدية وأعضاء مجلسها في قضاء صور منذ انتخابهم بتطبيق القانون في نطاق البلدة وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن مطلقي النار في المناسبات وملاحقة أصحاب الدراجات النارية الذين يتخطون قواعد القيادة في شوارع البلدة.
استغربت أوساط سياسية الإصرار على طرح اسم قاضٍ لمنصب مالي رفيع، علماً أنّ اسمه ورد في تقرير لجنة الرقابة على المصارف و تقرير "ألفاريز" في موضوع القروض المدعومة.
انعكس بيان لتيار سياسي معلّق النشاط على انتخاب رئيس اتحاد بلدي انقساماً مذهبياً وشجع على انقسام الاتحاد المذكور.
تداعيات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، تركت أثاراً سلبية على الكثير من الذين بنوا شاليهات في مناطق جبلية ودفعوا تكاليف باهظة، على أمل استثمارها في الصيف لكنّهم جبهوا بشح الحجوزات التي يقتصر جزء منها على لبنانيين مغتربين ومقيمين فيما تم إلغاء حجوزات رعايا عرب.
الجمهورية
تساءلت أوساط ديبلوماسية، كيف يمرّ تعيين سفراء من خط سياسي واحد في مواقع حساسة ودول قرار؟
بدأ النقاش داخل أحد الأحزاب الكبرى عن معركة سياسية شرسة سيخوضها لتثبيت الوجود والقرار، بغضّ النظر عن نتيجة الحرب القائمة.
استغربت مصادر وزارية طريقة أداء أحد الوزراء في الحكومة بخفة واستعمال تعابير لفظية غير لائقة في الجلسة الأخيرة، ما أثارت استياء الحاضرين.
اللواء
لاحظت مرجعيات في بيروت وطرابلس أن مذكرة رئيس الحكومة بإلغاء العمل بوثائق الإتصال لم تلتزم به الأجهزة الأمنية بعد، وإستمرت في ملاحقة المعنيِّين بهذا التدبير المعمول به منذ فترة الوجود السوري في لبنان!
إعتبرت أوساط بيروتية أن «الإحتفال» بإنارة ساحتي الشهداء والنجمة لم يكن على مستوى الرعاية الرئاسية، حيث كان الحضور الشعبي هزيلاً، والمشاركة الرسمية شبه معدومة، حيث لم توجَّه الدعوات للرئاستين الثانية والثالثة، وفق الأعراف المتبعة!
البناء
تحاول مصادر أوروبية دبلوماسية استكشاف موقع استهداف مفاعل ديمونا النووي في كيان الاحتلال على جدول أعمال الردود الإيرانيّة على الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النوويّة والتأسيس لفرض ربط نزاع قانوني بين البرنامجين النوويين في إيران والكيان لم يكن متاحاً لها قبل العدوان الإسرائيلي على برنامجها النووي وصار ممكناً اليوم ربط وقف الحرب وربط العودة إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع البرنامج الإسرائيلي للبروتوكولات ذاتها التي سوف تطبّق على البرنامج النووي الإيراني ضمن أي صيغة تضمن رفع العقوبات الأميركية عن إيران.
تعتقد مصادر متابعة للموقف الإيراني بعد العدوان الأميركي أن التلويح بإغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد والأساطيل الأميركية لن يتمّ تفعيله سريعاً بل ربطهما بتكرار العدوان الأميركي في ظل نصائح من قيادات أميركية معارضة للحرب على إيران بعدم منح الذريعة لقيام واشنطن بضربات إضافية والدعوة للتركيز على توجيه الضربات لـ”إسرائيل” التي تؤلم في واشنطن أكثر، لكن دون منح الذريعة للعودة إلى العمليات. وكذلك تستبعد المصادر ذهاب إيران إلى امتلاك سلاح نوويّ لمنع تيار الحرب ضد إيران في أميركا من امتلاك إثبات لمصداقيّة مزاعمه هو و”إسرائيل” بأن الحرب كانت لتفادي امتلاك إيران لسلاح نوويّ والنصيحة تتقاطع مع تمنيات صينية وروسية للتمكّن من الوقوف بقوة مع إيران كصاحب برنامج نوويّ سلميّ، وبناء على ذلك يعتبر المصدر أن إيران سوف تركّز ضرباتها على “إسرائيل” بصورة تتّسم بالقسوة والتصعيد.
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