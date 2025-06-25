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أسرار الصحف 25-06-2025

اسرار
2025-06-24 | 23:30
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أسرار الصحف 25-06-2025
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أسرار الصحف 25-06-2025

النهار

عبّر أصحاب فنادق ومنتجعات لبنانيون عن سرورهم لوقف إطلاق النار أملاً في إعادة تحريك حركة السياحة وإعادة إحياء الحجوزات لهذا الصيف.

أجرى نائب أرثوذكسي سابق ينشط في نطاق طائفته، جملة من الاتصالات المحلية والخارجية مع جهات دينية وسياسية عقب التفجير الانتحاري لكنيسة مار الياس في دمشق. ويحضر "اللقاء الارثوذكسي" للقاء تضامني مع المسيحيبن في سوريا خلال الأسبوع الجاري.

يردد أكثر من نائب سني في حلقات ضيقة أن احتفاظهم بمقاعدهم في الانتخابات النيابية المقبلة "أصبح صعباً".

ينتقد نواب تخصيص الحكومة رواتب لأعضاء في مجالس ومؤسسات عامة تم تعيينهم أخيراً تصل إلى 8 آلاف دولار في وقت لا يتجاوز راتب النائب ألف دولار.

استاء المنظمون للتكريم الحاشد للرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر من تغيب وزراء مدعوين من دون تقديم اعتذار عن عدم الحضور.

أثناء توجه طائرة الرئيس نواف سلام إلى قطر وعدم تمكنها من الهبوط في مطارها بعد إغلاق الأجواء الجوية أمام حركة الطائرات بسبب الصواريخ الإيرانية، حاولت الهبوط في مطار الدمام في السعودية ولما تأخر الإذن بالهبوط توجهت الطائرة إلى مطار البحرين.

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الجمهورية

عُلِمَ أنّ شركة عرضت التعاون مع وزارة سابقاً، لكن حجبت عنها الداتا المجموعة حتى اللحظة.

تتداول أوساط ديبلوماسية مجموعة من السيناريوهات التي رافقت العملية الأميركية العسكرية في إيران، حتى وصلت إلى السؤال عن سبب تأخير إعلان وقف النار 24 ساعة.

كشفت جهة مسؤولة أنّ مؤسسة مالية عالمية اعتمدت أرقام مؤسسة لبنانية حكومية لتصحح أرقامها في أحد الملفات.

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اللواء

يعتقد دبلوماسي بارز أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى.

ما تزال التعيينات الأخيرة مدار أحاديث الصالونات نظراً لما سبقها، وتبعها من إجراءات سواءٌ على مستوى الترقية أو التعيينات من خارج الملاك.

يجري تداول معلومات عن أن استهداف قاعدة العديد في قطر، جرى تسريبها قبل 48 ساعة على الأقل من وقوع القصف!

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البناء

توقعت مصادر أوروبية أن تنشط المساعي لتحقيق اختراق في الوساطة لإنهاء حرب غزة عبر صيغة تجعل مستقبل سلاح المقاومة في عهدة الحكومة الفلسطينية المؤقتة من فعاليات محلية في قطاع غزة التي سوف تتولى مسؤولية غزة تحت رعاية مصريّة وتضمن غياب حركة حماس عن المشهد الحكوميّ وتؤمن خطة الإعمار والمساعدات لإنهاء ملف الأسرى، باعتبار أن التساهل الأميركي مع رئيس حكومة الاحتلال في ملف غزة لم يكن نابعاً من وهم قدرته على تحقيق ما يدعو إليه من نصر مطلق بل بسبب التخطيط المشترك للحرب التي تمّ شنّها على إيران والتفاهم على ترك البحث في غزة إلى ما بعد الانتصار في الحرب لأن الانتصار سوف يؤدي إلى تغيير المشهد الإقليمي أما وقد تمّت الحرب ولم يتحقق الانتصار فلا بد من صيغة تنهي الحرب التي تُحرج كل الغرب وكل العرب بما يتناسب مع التوازنات التي أسفرت عنها الحرب ولو بصيغة لا غالب ولا مغلوب.

حملت المقالات التحليليّة لكبار الكتاب في الصحف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية حول الحرب على إيران تقاطعاً على مسألتين: الأولى التوسّع في عرض نتائج الضربات التي طالت المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية للقول إن برامج إيران قد تضررت كثيراً لكنها لم تخرج عن الخدمة ولا يزال بناؤها وترميمها ممكناً، والثاني التعبير عن القلق من صعوبة التفاوض مع إيران بعدما سقط سلاح التهديد بالحرب واستنفد سلاح العقوبات وظيفته وصار المطلوب حوافز تعيد جلب إيران للتفاوض، وإبداء الخشية هنا من أن تتحوّل الحوافز إلى قبول بالشروط الإيرانية التي تمّ نسف التفاوض بسبب رفضها أميركياً مما يجعل ما يفترض أنه هزيمة لإيران إلى انتصار لها واستطراداً طرح سؤال حول مصير كمية اليورانيوم المخصّب على درجة عالية وإبداء القلق من برنامج نوويّ سريّ لإيران وتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يجعل السعي للتوصل إلى اتفاق نوويّ جديد ضرورة ملحّة ولو بشروط مريحة لإيران والاكتفاء بما لحق برنامجها من أضرار ويسبب لها تأخيراً زمنياً.


 

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