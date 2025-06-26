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أسرار الصحف 26-06-2025

اسرار
2025-06-25 | 23:58
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أسرار الصحف 26-06-2025
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أسرار الصحف 26-06-2025

النهار:

بعد عملية اغتيال نفذتها إسرائيل أمس، ظهر تشدّد وحذر في حركة العديد من الصرافين الذين يتعاملون مع قياديين في “حزب الله” باعتبار ان حركة التمويل باتت اكثر انكشافاً اكثر من اي وقت مضى.

أدى خطاب مذهبي إلى تأجيل خطوة كانت مقررة في اتحاد بلديات إحدى المناطق ما وصفه أحدهم بـ”انقلاب السحر على الساحر ولو إلى حين”.

يتخوف مسؤولون في “حزب الله” وفق مقربين من أن تحوّل إسرائيل وجهتها مجدداً نحو لبنان بعدما خرجت شبه منهزمة من حربها الأخيرة مع ايران.

استعادت مكاتب السفر نشاطها أمس، وعاودت تفعيل اتصالاتها وكرت سبحة العروض من جديد بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

يلاحظ أن عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، بدأوا يستمزجون آراء رؤساء أحزاب وزعامات وقيادات سياسية، لمعرفة مدى حظوظهم في الاستحقاق والبدء بالتحضيرات العملانية.

ينصح مسؤول سابق بالمضي في اقتراح زعيم التقدمي وليد جنبلاط العودة إلى اتفاق الهدنة الذي يحفظ حق لبنان بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأن أي تفاوض آخر سيعيد رسم الخرائط وسيخسر لبنان بعضاً من حقوقه.

يؤكد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن أي تعديل لن يطرأ على قانون الانتخابات النيابية رغم كل الضجيج الحاصل.

البناء:
 
 تقول مصادر روسية إن المسار الذي تركته الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على الساحتين الدولية والإقليمية باستهداف منشآت نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى من دولة تملك سلاحاً نووياً ولا تصرّح به وهي ليست دولة نوويّة معترفاً بها ولا تخضع لاتفاقيّة منع انتشار الأسلحة النووية أنتج حالة من الفوضى القانونية والعسكرية في ملف شديد الحساسية، وبعد صمود إيران وظهور قوّتها الصاروخية المبهرة والقلق من مستقبل برنامجها النوويّ والعجز عن إخضاعها بالقوة صارت الحوافز الجاذبة للعودة إلى التفاوض أشدّ تعقيداً ما يجعل طرح مستقبل البرنامج النووي الاسرائيلي على الطاولة شرطاً لبناء الاستقرار الإقليمي والدولي ولم يعُد بمستطاع أحد مجاراة «إسرائيل» في التركيز على البرنامج النووي الإيراني وتجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي.

 يؤكد خبراء أمنيون أميركيون في حوارات إعلامية علنيّة قناعتهم بأن آثاراً كبيرة تركتها الضربة التي تلقتها «إسرائيل» خلال الحرب، بالرغم من نجاحها بتوجيه ضربات قاسية لإيران تشبه ما حلّ بألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتمّ تجاوزه خلال عقد واحد، لكن ما أصاب «إسرائيل» سوف تكون له تداعيات سرعان ما تظهر على صعيد الداخل الإسرائيلي بعد رؤية أن ثلث تل أبيب قد تمّ تدميره وأن الحديث عن الدولة المنيعة والحصينة قد تهاوى كما تهاوت الحجارة في شوارع تل أبيب وأن اليقين الوجودي قد أصيب بضربة قاسية تتم تغطيته بالصراخ سواء من القادة او الجمهور وهذه حال صدمة موصوفة علمياً ترافقها حال إنكار ثم يبدأ التشكيك وتكبر الأسئلة وتكون الهجرة هي السمة الأهم للمرحلة المقبلة، وقد يغادر المنتمون إلى الطبقة الوسطى والمفكّرون والأدباء والشعراء والمخترعون والمستثمرون ويبقى الفقراء والعاديون وتصبح «إسرائيل» دولة فاشلة أشبه بالصومال، كما توقعت الـ«فورين أفيرز» قبل شهور.

اللواء:

عاد تيار سياسي، للحديث عن المناصفة في وظائف مختلف الفئات في الدولة، متجاوزاً النص الدستوري الناظم لهذه الوضعية في المادة 95.

تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخراً إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم!

أدَّى تحييد القوات البحرية إلى عدم التعرُّض لحاملات النفط، مما بعث برسالة ايجابية، ساهمت في الاسراع بترتيبات إخراج وقف النار مع ايران.

الجمهورية:

إحتدم النقاش بين مسؤولين في حزب بارز، حول اقتراح أن يقدم الحزب المذكور على خطوة لا  تحظى بإجماع وطني، انتهى إلى صرف النظر عنها نظراً لما قد ترتبه من مخاطر

قال أحد السفراء إن بلاده تعرّضت الى خديعة كبرى، عرّضت مصيرها إلى الفناء، لو لم تلعب الصدفة والحظ دورهما في النجاة من تبعتها في آخر لحظة.

قال مسؤول كبير إنه سمع للمرة الأولى كلاماً من أحد الموفدين الأجانب َيشي بشيء من الإطمئنان حول تعاطي بلاده بجدية وفاعلية أكثر مع ملف شارك فيه.

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