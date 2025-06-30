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أسرار الصحف 30-06-2025
اسرار
2025-06-29 | 23:46
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أسرار الصحف 30-06-2025
النهار
- انشغلت وسائل إعلامية عدة بخبر نقلته محطة خليجية تناول ضبط الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي مبلغ مالي كبير مهرب من إحدى الدول الإفريقية.
- يشيد مرجع بأداء مدير عام شاب ينشط على أكثر من جهة ويقوم بالمهمات المطلوبة منه مع مختلف الفرقاء.
- قدم أحد القضاة الشيعة ممن تحوم حولهم شبهات مالية عدة ترشيحه إلى عضوية المجلس الدستوري.
- طلب نائب بقاعي موعداً من مرجع سياسي لكن طلبه جبه بالرفض.
- عاد إلى بيروت رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان الخوري مساء السبت مقتطعاً زيارة إلى الخارج بعدما بلغه اتخاذ قرار قضائي بمنعه من السفر على ذمة التحقيق ابتداءً من صباح الاثنين، مؤكداً حرصه على احترام القانون وعلى أن يكون جاهزاً لاستكمال التحقيقات في حال استدعائه.
- حذر متابعون من تعاون أي مسؤول لبناني مع إيلون ماسك خشية أي ردود فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين يتحضر النواب ياسين ياسين وإبراهيم منيمنة وبلال حشيمي وقبلان قبلان وجهاد الصمد، إلى تقديم دعوى إبطال الرخصة أمام مجلس شورى الدولة بحجة وجود مخالفات دستورية وقانونية جسيمة.
الجمهورية
- كلّفت قيادة حزب بارز وزيراً سابقاً كان يُمثلها في الحكومة بمهمة التواصل مع بيئة هذا الحزب عبر مناسبات ولقاءات عامة.
- تعقد شخصية عيّنها مرجع رسمي في موقع استشاري إجتماعات، بعيدة من الأضواء مع ممثلي جهات دولية على صلة بالملف الذي تتولّاه هذه الشخصية.
- استغرب سفير بارز كيف يولي السياسيّون قانون الانتخابات الأولوية والعجلة ويتنكّرون لحقوق الناخبين في الحصول على ودائعهم منذ سنوات.
اللواء
- تجري إتصالات بين الرؤساء الثلاثة لتوحيد الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم باراك حول ملفي السلاح والإصلاحات المطلوبة خلال فترة زمنية أقصاها نهاية أيلول المقبل.
- يشكو القادمون عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري من إنتشار روائح كريهة في صالات القدوم تبيَّن أن مصدرها نفايات المسلخ والمصانع التي تصب في مجرى نهر الغدير، وعدم صلاحية مصفاة التكرير بين الأوزاعي وخلده بسبب عدم تجهيزها بالمعدات اللازمة.
- تعرَّض كلام مرجع روحي إسلامي في مناسبة دينية إلى إستغلال من أطراف محلية تستهدف التشويش على مواقف المرجعية الإيجابية من العهد والحكومة.
البناء
- تؤكد مصادر دبلوماسية وأمنية في الدولة اللبنانية استحالة تجاوز قضية مزارع شبعا في المساعي الهادفة إلى إنهاء النزاع الحدودي مع كيان الاحتلال، كما يسعى بعض السياسيين اللبنانيين لأن الأرشيف الرسميّ لوزارة الخارجيّة وقيادة الجيش اللبناني يزخر بالخرائط والأدلة والوثائق القانونيّة التي تثبت لبنانية المزارع والتي تستطيع دحض أي مزاعم بتبعيتها للسيادة السورية من أي جهة أتت، وأن هذه الخرائط والوثائق مسجلة في مراسلات لبنان مع الأمم المتحدة والدولة السورية ولا يمكن التراجع عنها في أي متابعة للملف إلا على قاعدة التخلّي عن حقوق وطنية سيادية لبنانية أي القول ان لبنان يمنح هذه الأرض اللبنانية لطرف آخر، وهذا يفوق طاقة أي سلطة. وتقول المصادر إن أي بحث دبلوماسي لبناني يجب أن يبدأ من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون الى مجلس الأمن في آخر شهر تموز 2007 تسلم لبنان نسخة عنها في 20 تموز 2007 تطالب "إسرائيل" بالانسحاب فوراً من مزارع شبعا وتسليمها لليونيفيل بانتظار البتّ بتبعيتها لاحقاً للسيادة اللبنانية أو السيادة السورية عبر التفاوض بين البلدين بعد الانسحاب، ومن المعيب بحق أي جهة لبنانية أن تطلب أقل من ذلك وتدعو الى مفاوضات لبنانية سورية شكلية يتم بموجبها التنازل عن المزارع لسورية كي تبقى تحت الاحتلال أسوة بالجولان الذي جرى ضمه لـ"إسرائيل" بما يعني فقط السعي لتقديم خدمات لـ"إسرائيل".
- تسعى قيادات أمنية أميركية وأوروبية لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة التفكير من الزاوية الاستراتيجية بخطورة نشوء برنامج نوويّ إيرانيّ خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسنوات المقبلة، وغير قابل للتهديد العسكري والأمني، وفي ظل تحول أي تفكير بالعمل العسكري الى مشروع غزو كامل لإيران وإسقاط النظام فيها يفوق طاقة الغرب كله، ولا يبدو أنه وارد عند أحد، ما يعني أن إعادة إيران الى التفاوض وإلى التعاون مع الوكالة الدولية يستدعي تفكيراً عملياً بعيداً عن التبجح والتباهي والتهديد بل بكيفية تقديم إغراءات وحوافز لإيران لفعل ذلك قبل فوات الأوان.
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