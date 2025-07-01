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أسرار الصحف 01-07-2025

اسرار
2025-06-30 | 23:30
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أسرار الصحف 01-07-2025
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أسرار الصحف 01-07-2025

النهار

أبدى مسؤول روحي استياء كبيراً من تهجم أحد رجال الدين المسلمين في لبنان على بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من دون أن يصدر أي ردّ عن المرجعية التي يتبع لها الشيخ المذكور.

على غرار إجراء اتخذه أحد كبار المسؤولين، جرى بحث بين مسؤولي لجنتين نيابيتين حول إمكان اتخاذ قرار برفض مشاركة مستشاري الوزراء بديلاً عنهم في اجتماعات اللجان النيابية.

يشكو اللبنانيون من زحمة سير خانقة تزداد مع بدء موسم الصيف من دون وجود عناصر أمنية لتنظيم السير وتسهيل حركة المرور.

تردد أن خزائن حديد ممتلئة أموالاً ومجوهرات وسبائك ذهب لم يتمكن أصحابها من تهريبها خلال الحرب الأخيرة في مدينة بنت جبيل صادرها الإسرائيليون بعدما كانوا وضعوا أصحابها تحت المراقبة.

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الجمهورية

اشتكى وزير من أنّ إحدى الإدارات تتكدّس فيها عشرات الآلاف من الأوراق ولا يعمل فيها أي مصعد، ممّا يؤخّر العمل في آلاف الملفات.

أبدى ديبلوماسي عربي استغرابه استعمال إحدى الوزارات السيادية قصاصات ورق لتدوين بيانات مهمّة، فيما العالم تحوّل إلى الذكاء الاصطناعي.

قالت شخصية اغترابية ناشطة تعليقاً على المزايدات حول تصويت المغتربين: إذا كانوا حقيقة يهتمّون بالمغتربين، فليُعيدوا لهم الأموال التي هُدِرَت ونُهِبَت.

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اللواء

يكرِّر مسؤول كبير من سنوات قوله: لتنسحب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ونحن نتفاهم مع سوريا على هويتها.

يتحدث وزير سيادي عن هريان في البنية التحتية للوزارة التي يرأسها، مورداً وقائع مذهلة عن الأعطال وعدم إصلاحها خلال السنوات الماضية..

مرَّرت كليات طب عاملة في لبنان أعداداً من الطلاب وفقاً لحساباتها الطائفية وحتى «الإقليمية» من زاوية الاستنسابية وعدم المراقبة، خلافاً لنظام «Micatt» المعمول به عالمياً!

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البناء

قال مسؤول لبناني بارز إنه إذا لم ينجح الأميركي في فرض الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق بما في ذلك التلال الخمس والجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتل منذ عام 2006 إضافة إلى وقف الطلعات الجوية في الأجواء اللبنانية وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فلن تكون هناك مرحلة ثانية يمكن أن تطلب من المقاومة بعد جنوب الليطاني، وإن تحقق ذلك نكون قد دخلنا على الطريق المؤدّي للتقدّم حيث يمكن البحث بجنوب الأولي بعد جنوب الليطاني لقاء الانسحاب إلى الحدود الدولية، وأمر مزارع شبعا هنا رئيسيّ لا يملك أحد التنازل فيه والمطلوب تنفيذ توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بانسحاب “إسرائيل” لصالح قوات اليونيفيل إلى أن يتحقق اتفاق لبنانيّ سوريّ على ملكيّة المزارع فتعود لأحدهما ويفتح الباب للحوار حول مستقبل السلاح واستراتيجية الدفاع، أما إن بقي الطريق مقفلاً ونسمع التهديدات وتعليق إعادة الإعمار على إنهاء السلاح فإن انفجاراً آتياً لا محالة لا يستطيع أحد توقعه سواء انفجار اجتماعيّ في الداخل بوجه الدولة أو انفجار الوضع على الحدود بوجه الاحتلال.

قال دبلوماسيّ أوروبيّ سابق إن الوضع بين أميركا و”إسرائيل” من جهة وإيران من جهة أخرى شديد الخطورة حيث لا يمكن منع ذهاب إيران إلى مشاريع الظل بعيداً عن عيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بتنازلات مغرية تقدم لها أقلها قبول تخصيب اليورانيوم بصورة شرعيّة وإنهاء حرب غزة ولبنان بما يريح حلفاء إيران والتأقلم مع برنامج إيران الصاروخيّ لأن الحرب فشلت ولم يعُد ممكناً تكرارها حيث لا قدرة على ذلك بقياس الأوضاع الداخلية والقدرات العسكرية اللازمة لكل من أميركا و”إسرائيل” بعدما استخدمت كل الطاقة المتاحة عسكرياً واستخبارياً، واستنفدت لكن المشكلة أن لا عقلانيّة أميركية إسرائيلية وتمسُّك بسقوف عالية وخطاب عالي النبرة ما يعني أن الأمور ذاهبة بإيران إلى مزيد من بناء القوة، والتحالفات الإقليمية والدولية بدأت تظهر معالمها مع موقف الصين وروسيا من تقديم السلاح بسخاء لإيران.

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