أسرار الصحف 03-07-2025

النهار



على رغم إنكار معرفته بأمور كثيرة كانت تجري في مصرفه، إلا أن التحقيق مع الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره المالي رالف صيّاد، أظهر مستندات وقعها الاول شخصياً للتلاعب بحسابات عملاء لدى المصرف واستخدامها في "صيرفة" وتحويل بعضها إلى الخارج ما استدعى توقيفه أمس.



سُأل نائب تغييري: إذا كانت تقارير الممانعة تشير إلى أن إسرائيل تجند عملاء في لبنان تحت شعار داعش فلماذا إصرار هذا الفريق على التهويل بحشود ودواعش على الحدود اللبنانية السورية؟.



توقع خبير اقتصادي أن يتركز الاهتمام الأميركي بسوريا في المرحلة المقبلة لأن لديها الإمكانات البشرية واليد العاملة الماهرة والرخيصة وأيضاً بسبب موقعها الجغرافي بدليل بدء الاستثمار في موانئها البحرية بشكل سريع.



بعد صعود تدريجي في أسعار العقارات في لبنان ترافق مع إعلانات الصيف والمهرجانات وعودة الخليجيين يقول خبير عقاري إن الحركة تفرملت إذ بات مشروع شراء عقار مؤجلاً بسبب التشكيك في دوام الاستقرار.



قال أحد المحامين الذي يتابع ملف توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري إن الأخير يدفع ثمن اتفاق سياسي بين أطراف عدة أدى إلى ولادة الشركة التي تدير ألعاب الميسر إلكترونياً وأنه لم يملك حينئذ حق الرفض أو الاعتراض.



الجمهورية



عُلِمَ أنّ استياءً ساد قطاعات أساسية حيال جهة سياسية كاد سلوكها يحول دون إقرار مشاريع حيَوية تهمّ تلك القطاعات.



أكّد قريبون من مرجع سياسي أنّ علاقته مع مرجع آخر آخذة في التحسن، وأنّ منسوب الكيمياء بينهما ارتفع أخيراً.



أفادت التحقيقات في ملف أحد المراكز الطبية التي أُقفِلت بالشمع الأحمر في مدينة شمالية، حصول عدد كبير من عمليات الإجهاض المشبوهة داخلها.



اللواء



لا تُخفي مصادر مصرفية أن التعميم الأخير لمصرف لبنان، جاء بالتنسيق مع منظمات مالية دولية، وأحد الدوافع إلغاء وضع المصارف على اللائحة الرمادية..



تردّد أن التيار الوطني الحر، لن يذهب الى التحالف أو التعاون الانتخابي مع حزب حليف، بعد فك الارتباط، ولحسابات أميركية وإقليمية..



طرحت عملية توقيف عناصر مرتبطة بخلية داعشية في أحد أحياء الضاحية الجنوبية جدياً، قد تتخذ بعد الانتهاء من إحياء ذكرى عاشوراء..



البناء



قال مرجع في القانون الدستوري اللبناني إن تجاهل المطالبة الصريحة باستعادة مزارع شبعا المحتلة في الموقف اللبناني الرسمي الذي يفترض بالحكومة اعتماده رداً على المقايضة الأميركية لخطة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل خطة حصريّة السلاح بيد الدولة وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة، بحيث تكون الخطوة الحاسمة في مصير السلاح مرتبطة بإنجاز نهائي وكامل وموثوق لخطوتين هما استعادة مزارع شبعا المحتلة ووقف الطلعات الجوية في سماء لبنان نهائياً وليس فقط وقف الاعتداءات الناريّة من قتل وتدمير واغتيال، إنّما يقع في دائرة الخيانة العظمى ويوجب ملاحقة المسؤولين الحكوميين المعنيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.



قال مصدر معنيّ في المفاوضات حول اتفاق غزة إن المفاوضات حول تفاصيل نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح والذي لا ينصّ على إنهاء الحرب، بل على التفاوض على صيغة إنهاء الحرب تدور حول مسألتين، الأولى عدد الأسرى الذين يفترض بالمقاومة الاحتفاظ بهم إلى حين الاتفاق على تحوّل وقف إطلاق النار إلى نهاية دائمة للحرب وتثبيت استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إذا استمر التفاوض حول إنهاء الحرب أكثر من مهلة الستين يوماً المقترحة لوقف النار. وأضاف أن الموقف الإسرائيلي لم يشهد بعد تقدماً يُذكر لهذه الناحية بخلاف ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأن المقترح بصيغته الراهنة لا يزال مرجحاً صيغة تتيح الحصول الإسرائيلي على كل الأسرى والعودة إلى الحرب.