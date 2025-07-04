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أسرار الصحف 4-7-2025

اسرار
2025-07-03 | 23:30
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أسرار الصحف 4-7-2025
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أسرار الصحف 4-7-2025

النهار

تردّد أنّ السينودس الخاص بإحدى الكنائس الشرقية الذي ينعقد في روما سيتمنّى على بطريرك تلك الكنيسة تقديم استقالته لانتخاب بديل بعدما بلغ الخلاف أشدّه مع المطارنة.
تتّسع دائرة التّهم في ملف القمار الالكتروني لتشمل أسماء عدد من السياسيين شاركوا في الملف وأفادوا منه، وقد لجأ عدد منهم إلى مكاتب محاماة معروفة في محاولة تجنيبهم التّهم بالتورّط، فيما لجأ آخرون إلى سياسيين لضمان الحماية من التوقيف الاحتياطي بعد سماع إفاداتهم. 

اكتملت حجوزات الفنادق في عدد من المناطق الجبلية ربطاً بمهرجانات تُقام فيها وارتفعت فيها الأسعار إلى ما يقارب الضعفَين خلال الفترة الممتدة من منتصف تموز إلى منتصف آب. 
عُلم أنّ دعوات لحضور مهرجانات في مناطق معينة، وُجّهت إلى سفراء سارعوا إلى الاعتذار لظروف خاصة ربطاً بتداعيات الحروب، والتزاماً بتحذيرات أطلقتها بلادهم لرعاياها من عدم التواجد في مناطق معرضة للخطر.

تزامن وصول المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، والذي يتوقّع أن يبقى في البلاد أياماً مع سفر السفير السعودي وليد البخاري، ما فسّره البعض بأنّ الزيارة لم تكن مقررة مسبقاً.

في حادثة مؤسفة، اعتمد سائق ضلّ طريقه على خدمة "غوغل مابس" في منطقة عين المريسة ليجد نفسه ينزلق بسيارته على درج ضيق ويصطدم بجار اسمنتي.

الجمهورية

عُلِمَ أنّ اتصالات جرت بين شخصيات سياسية عدة لتنظيم اجتماع بهدف البَتّ في ملف تعارضه شخصية كبيرة، في حال لم يوضع على طاولة البتّ به خلال شهرَين.

نصح ديبلوماسي بارز اللبنانيِّين بقراءة التغيّرات الاستراتيجية في المنطقة بعقلانية وعدم تفويت فرصة متاحة لكسر الحلقة المقفلة في بسط سلطة الدولة. 

كشفت هيئة دولية أنّ هدفها كان خلال الأشهر الاربعة الماضية إعادة 400,000 نازح سوري إلى بلادهم لكنّها أخفقت في تحقيق ذلك، إذ خرج 180 ألفاً ودخل 120 ألفاً.

اللواء

أكد مصدر واسع الاطلاع أن رداً واضحاً سيسلم من حزب لله، وأن الاخذ والرد لن يتسم بالسلبية، بل بمطالبات مفهومة!

يحاول رئيس كتلة نيابية تهدئة مخاوف مرجع روحي لجهة مصير الانتخابات وإلغاء المادة 22 من القانون المعمول به حالياً..

تنشط الماكينات الاعلامية عبر القارات لتدبيج بيانات ذات صلة بالوضع الداخلي، مما يعزز الإنقسام في المقترحات اللبنانية..

البناء

تعتقد مصادر أمنيّة أن حالة التصعيد التي يشهدها لبنان وغزة بالمقارنة مع الشهر الماضي هي تعبير عن الطريق المسدود الذي يواجه الاحتلال في هاتين الجبهتين في التوصل لفرض الشروط على قوى المقاومة سواء عبر الاستعانة بالأميركي وبعض الداخل اللبناني في حالة المقاومة اللبنانية أو الاستعانة ببعض العرب للضغط التفاوضي أو خلق انشقاقات عشائريّة في غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وتعبير موازٍ عن الحاجة لحلول سريعة في الجبهتين والحديث عن أن الوقت ينفد بالنسبة للمقاومة هو في الحقيقة تعبير معاكس عن وقت ينفد بالنسبة للاحتلال وهذا يعني أن الصمود سوف يعني إما اندفاع الاحتلال نحو حرب في جبهة لبنان تفتح طريق التسويات وشبه تسوية في غزة تستعيد صيغة وقف إطلاق النار الحاليّة في جنوب لبنان حيث الاحتلال يواصل الاستهداف.

رصدت دوائر دبلوماسيّة حراكاً عربياً أميركياً على خطّ إحدى الرئاسات في لبنان لدفعها إلى تبنّي ورقة سياسية واعتمادها كنقطة انطلاق لتسويق هذه الورقة التي يفترض أن تتضمّن خطة تتضمّن ملف سلاح المقاومة وصولاً إلى تسليمه للدولة اللبنانية بمعزل عن الحوار حول استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن لبنان، وضمن ربط مصير السلاح بالاعتداءات الإسرائيليّة وانسحابات جزئية إسرائيليّة أقرب إلى إعادة الانتشار لا تتضمّن الجزء اللبناني من بلدة الغجر الواقع ضمن الخط الأزرق ولا رأس الناقورة وعدد من النقاط الثلاث عشرة التي يتحفّظ عليها لبنان ولا تأتي على ذكر مزارع شبعا المحتلة وتتحدّث عن إعادة الإعمار كشأن لبنانيّ صرف وليس عن التزام دوليّ عربيّ بإعادة الإعمار كجزء من خطة بحث مصير سلاح المقاومة، وبعد تبنّي هذه الورقة وتقديمها للرئاسات الأخرى والأطراف المعنيّة القيام بالاتصالات بالآخرين تحت شعار تقريب وجهات النظر الرئاسيّة والسياسيّة حرصاً على التوافق الوطني.

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