الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 4-7-2025
اسرار
2025-07-03 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 4-7-2025
النهار
تردّد أنّ السينودس الخاص بإحدى الكنائس الشرقية الذي ينعقد في روما سيتمنّى على بطريرك تلك الكنيسة تقديم استقالته لانتخاب بديل بعدما بلغ الخلاف أشدّه مع المطارنة.
تتّسع دائرة التّهم في ملف القمار الالكتروني لتشمل أسماء عدد من السياسيين شاركوا في الملف وأفادوا منه، وقد لجأ عدد منهم إلى مكاتب محاماة معروفة في محاولة تجنيبهم التّهم بالتورّط، فيما لجأ آخرون إلى سياسيين لضمان الحماية من التوقيف الاحتياطي بعد سماع إفاداتهم.
اكتملت حجوزات الفنادق في عدد من المناطق الجبلية ربطاً بمهرجانات تُقام فيها وارتفعت فيها الأسعار إلى ما يقارب الضعفَين خلال الفترة الممتدة من منتصف تموز إلى منتصف آب.
عُلم أنّ دعوات لحضور مهرجانات في مناطق معينة، وُجّهت إلى سفراء سارعوا إلى الاعتذار لظروف خاصة ربطاً بتداعيات الحروب، والتزاماً بتحذيرات أطلقتها بلادهم لرعاياها من عدم التواجد في مناطق معرضة للخطر.
تزامن وصول المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، والذي يتوقّع أن يبقى في البلاد أياماً مع سفر السفير السعودي وليد البخاري، ما فسّره البعض بأنّ الزيارة لم تكن مقررة مسبقاً.
في حادثة مؤسفة، اعتمد سائق ضلّ طريقه على خدمة "غوغل مابس" في منطقة عين المريسة ليجد نفسه ينزلق بسيارته على درج ضيق ويصطدم بجار اسمنتي.
الجمهورية
عُلِمَ أنّ اتصالات جرت بين شخصيات سياسية عدة لتنظيم اجتماع بهدف البَتّ في ملف تعارضه شخصية كبيرة، في حال لم يوضع على طاولة البتّ به خلال شهرَين.
نصح ديبلوماسي بارز اللبنانيِّين بقراءة التغيّرات الاستراتيجية في المنطقة بعقلانية وعدم تفويت فرصة متاحة لكسر الحلقة المقفلة في بسط سلطة الدولة.
كشفت هيئة دولية أنّ هدفها كان خلال الأشهر الاربعة الماضية إعادة 400,000 نازح سوري إلى بلادهم لكنّها أخفقت في تحقيق ذلك، إذ خرج 180 ألفاً ودخل 120 ألفاً.
اللواء
أكد مصدر واسع الاطلاع أن رداً واضحاً سيسلم من حزب لله، وأن الاخذ والرد لن يتسم بالسلبية، بل بمطالبات مفهومة!
يحاول رئيس كتلة نيابية تهدئة مخاوف مرجع روحي لجهة مصير الانتخابات وإلغاء المادة 22 من القانون المعمول به حالياً..
تنشط الماكينات الاعلامية عبر القارات لتدبيج بيانات ذات صلة بالوضع الداخلي، مما يعزز الإنقسام في المقترحات اللبنانية..
البناء
تعتقد مصادر أمنيّة أن حالة التصعيد التي يشهدها لبنان وغزة بالمقارنة مع الشهر الماضي هي تعبير عن الطريق المسدود الذي يواجه الاحتلال في هاتين الجبهتين في التوصل لفرض الشروط على قوى المقاومة سواء عبر الاستعانة بالأميركي وبعض الداخل اللبناني في حالة المقاومة اللبنانية أو الاستعانة ببعض العرب للضغط التفاوضي أو خلق انشقاقات عشائريّة في غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وتعبير موازٍ عن الحاجة لحلول سريعة في الجبهتين والحديث عن أن الوقت ينفد بالنسبة للمقاومة هو في الحقيقة تعبير معاكس عن وقت ينفد بالنسبة للاحتلال وهذا يعني أن الصمود سوف يعني إما اندفاع الاحتلال نحو حرب في جبهة لبنان تفتح طريق التسويات وشبه تسوية في غزة تستعيد صيغة وقف إطلاق النار الحاليّة في جنوب لبنان حيث الاحتلال يواصل الاستهداف.
رصدت دوائر دبلوماسيّة حراكاً عربياً أميركياً على خطّ إحدى الرئاسات في لبنان لدفعها إلى تبنّي ورقة سياسية واعتمادها كنقطة انطلاق لتسويق هذه الورقة التي يفترض أن تتضمّن خطة تتضمّن ملف سلاح المقاومة وصولاً إلى تسليمه للدولة اللبنانية بمعزل عن الحوار حول استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن لبنان، وضمن ربط مصير السلاح بالاعتداءات الإسرائيليّة وانسحابات جزئية إسرائيليّة أقرب إلى إعادة الانتشار لا تتضمّن الجزء اللبناني من بلدة الغجر الواقع ضمن الخط الأزرق ولا رأس الناقورة وعدد من النقاط الثلاث عشرة التي يتحفّظ عليها لبنان ولا تأتي على ذكر مزارع شبعا المحتلة وتتحدّث عن إعادة الإعمار كشأن لبنانيّ صرف وليس عن التزام دوليّ عربيّ بإعادة الإعمار كجزء من خطة بحث مصير سلاح المقاومة، وبعد تبنّي هذه الورقة وتقديمها للرئاسات الأخرى والأطراف المعنيّة القيام بالاتصالات بالآخرين تحت شعار تقريب وجهات النظر الرئاسيّة والسياسيّة حرصاً على التوافق الوطني.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
4-7-2025
أسرار الصحف 03-07-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-06
أسرار الصحف 7-4-2025
اسرار
2025-04-06
أسرار الصحف 7-4-2025
0
اسرار
2025-06-03
أسرار الصحف 4-6-2025
اسرار
2025-06-03
أسرار الصحف 4-6-2025
0
اسرار
2025-04-29
أسرار الصحف 30-4-2025
اسرار
2025-04-29
أسرار الصحف 30-4-2025
0
اسرار
2025-04-27
أسرار الصحف 28-4-2025
اسرار
2025-04-27
أسرار الصحف 28-4-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-07-02
أسرار الصحف 03-07-2025
اسرار
2025-07-02
أسرار الصحف 03-07-2025
0
اسرار
2025-07-01
أسرار الصحف 02-07-2025
اسرار
2025-07-01
أسرار الصحف 02-07-2025
0
اسرار
2025-06-30
أسرار الصحف 01-07-2025
اسرار
2025-06-30
أسرار الصحف 01-07-2025
0
اسرار
2025-06-29
أسرار الصحف 30-06-2025
اسرار
2025-06-29
أسرار الصحف 30-06-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-01
ترامب: الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب ورفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة
آخر الأخبار
2025-07-01
ترامب: الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب ورفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة
0
فنّ
2025-06-29
لمع اسمها في "حبيبى بيحب التش"... هدى روحانا تحصد تكريمًا استثنائيا في "الزمن الجميل"
فنّ
2025-06-29
لمع اسمها في "حبيبى بيحب التش"... هدى روحانا تحصد تكريمًا استثنائيا في "الزمن الجميل"
0
أخبار دولية
14:53
إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
أخبار دولية
14:53
إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2025-05-26
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب
أخبار لبنان
2025-05-26
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:17
الشرع خلال اطلاق الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية: تعبّر عن دولة غير قابلة للتجزئة
أخبار دولية
02:17
الشرع خلال اطلاق الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية: تعبّر عن دولة غير قابلة للتجزئة
0
أخبار لبنان
16:30
باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك من أجلها
أخبار لبنان
16:30
باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك من أجلها
0
أخبار لبنان
13:44
قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق
أخبار لبنان
13:44
قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ذخائرُ القديسة تيريز الطفل يسوع لبنان تجوبُ من الشمال والبقاع إلى الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ذخائرُ القديسة تيريز الطفل يسوع لبنان تجوبُ من الشمال والبقاع إلى الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شاتو كفريا... إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شاتو كفريا... إلى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اتصال خاطئ قرار صادم وانقسام داخل التحرير. هذا ما حصل في جريدة الحُرّة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اتصال خاطئ قرار صادم وانقسام داخل التحرير. هذا ما حصل في جريدة الحُرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الدراجات النارية في لبنان... بين الفوضى والحاجة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الدراجات النارية في لبنان... بين الفوضى والحاجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كذبة المقاعد الستة... بالوقائع والأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كذبة المقاعد الستة... بالوقائع والأرقام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:54
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
أخبار لبنان
11:54
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
2
أخبار لبنان
10:30
موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة
أخبار لبنان
10:30
موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة
3
رياضة
04:30
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
رياضة
04:30
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
4
أخبار لبنان
10:22
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين
أخبار لبنان
10:22
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين
5
أخبار دولية
14:53
إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
أخبار دولية
14:53
إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل
6
أخبار لبنان
11:59
باراك: تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله" يتطلّب مزيجًا من سياسة "الجَزَر والعِصِيّ"
أخبار لبنان
11:59
باراك: تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله" يتطلّب مزيجًا من سياسة "الجَزَر والعِصِيّ"
7
خبر عاجل
10:15
مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة
خبر عاجل
10:15
مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة
8
أخبار لبنان
05:54
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
أخبار لبنان
05:54
المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More