أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥

اللواء

يلتزم وزراء في الحكومة الانضباط التام في ما خصَّ المناقشات، ويلتزمون بجدول الاعمال، وتسهيل اتخاذ القرارات.

تتحدث مصادر غير مدنية أن الجهات المعنية تبلَّغت في أي مؤسسات تمكن استيعاب عناصر حزب الله، خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الكبرى.

حسب مصادر دبلوماسية، فإن مفاوضات موازية تحصل مع عاصمة إقليمية ترعى جهة حزبية، ودولة كبرى في ما خص مصير السلاح غير الشرعي في لبنان.

الجمهورية

كشفت هيئة دولية أنّ هدفها كان خلال الأشهر الأربعة الماضية إعادة 400,000 نازح سوري إلى بلادهم لكنّها أخفقت في تحقيق ذلك، إذ خرج 180 ألفاً ودخل 120 ألفاً.

نصح ديبلوماسي بارز اللبنانيِّين بقراءة التغيّرات الاستراتيجية في المنطقة بعقلانية وعدم تفويت فرصة متاحة لكسر الحلقة المقفلة في بسط سلطة الدولة.

عُلِمَ أنّ اتصالات جرت بين شخصيات سياسية عدة لتنظيم اجتماع بهدف البَتّ في ملف تعارضه شخصية كبيرة، في حال لم يوضع على طاولة البتّ به خلال شهرَين.

البناء

ترجّح مصادر عربية رسمية التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة والى ترجيح تنفيذ نسبي لاتفاق لبنان بما يفتح باب تهدئة مديدة انطلاقاً من قناعتها بأن ما جرى خلال الحرب مع إيران كشف لواشنطن والعواصم العربية حجم ترابط حروب المنطقة من جهة ومركزيّة حرب غزة بينها من جهة موازية، وأن الجولات القادمة إذا وقعت سوف يكون العرب وأميركا ضمن حلف الخاسرين بسبب الحجم الأعظم لحرب يتوقف عليها إمداد النفط والغاز وتتجمّد خلالها الاقتصادات العربية التي صارت محورية في حسابات الرئيس الأميركي بعد المساهمات العربية الضخمة المرتبطة بالاستقرار لضمان تدفقها وأن التعاون الدبلوماسي العربي الأميركي يرعى هاتين الفرصتين بقوة، خصوصاً أن أوساطاً في فريق الرئيس الأميركي تربط بين تحولات في الشارع الأميركي تخرج عن السيطرة إذا استمرت حرب غزة والانتخابات النصفية قادمة.

وضعت مصادر امنية أوروبية التفجيرات التي استهدفت المناطق والكنائس المسيحية في سورية في دائرة الرسائل المتفجرة الموجهة من فصائل مشاركة في الحكم للرئيس الانتقالي احمد الشرع من جهة والغرب الداعم له من جهة أخرى لأن مركزة القرار عنده ليست أمراً مرحباً به لدى الفصائل التي تقول إن حكم الإمارات الإسلامية المختلفة لمناطق سورية لا تلزمه الاتفاقات مع حكومة دمشق وإن الغرب مجبر للتفاوض مع هذه الإمارات وصياغة اتفاقات معها، والرسالة للشرع تقول إنه ملزم أيضاً بالحصول على ضمانات أمنية لأمراء المناطق وقادة الفصائل حتى يتمكن من الظهور كرئيس دولة يحكم. وقالت المصادر إن طلبات أمراء الفصائل بعضها أمنيّ على شكل ضمانات شخصية للقادة بعدم الملاحقة والاستهداف وبعضها تجاريّ وماليّ يتصل بفرض لامركزية المساعدات التي يقررها الغرب وتوزيعها على مشاريع للمناطق متفق عليها مع الأمراء.