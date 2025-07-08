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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 08-07-2025
اسرار
2025-07-07 | 23:30
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أسرار الصحف 08-07-2025
النهار
تردد أنه تم حسم اسم رئيس شركة سوديتيل باتريك فرجيان لتولي رئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات، و"سوديتيل" هي مقدم خدمات إنترنت ونقل معلومات تملكها مناصفة الدولة اللبنانية والحكومة الفرنسية.
في التحقيقات الجارية في ملف كازينو لبنان تختلط السياسة بالقانون. إذ إضافة إلى مخالفات تظهّرت في عمل "بت أرابيا" للميسر أونلاين، بدا أن نائباً يحرّض على رئيس مجلس الإدارة رولان خوري لتعيين بديل منه معروف أنه تُرّك بلداً عربياً لمخالفاته وتجاوزاته وأن النائب يعمل مع مرجعيات لتعيينه سريعاً.
يقول مصدر قضائي إن التعيينات الجديدة ماضية على قدم وساق وإنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجازها بعد زوال معظم العقبات من طريقها.
تبدي وزيرة التربية اهتماماً كبيراً بملف الامتحانات الرسمية وقد دفعت رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية فادي يرق إلى إيلاء الموضوع كل اهتمامه ولقاء الإعلاميين لتوضيح الأمور والإجابة على كل التساؤلات إضافة إلى توفير خط هاتفي خاص بالامتحانات.
أفرغ "حزب الله" معظم القرى الجنوبية والبقاعية من شبابها المقاتلين ونقلهم إلى أماكن استراتيجية وجبهات قتالية تحسباً لأي عمل عسكري إسرائيلي ما بين الثلاثاء والأربعاء تزامناً او بعد لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرئيس الاميركي دونالد ترامب.
*****
الجمهورية
سجّل عدد من الشخصيات السياسية المتشدّدة في اكتر من منطقة شمالية، مواقف مؤيّدة لمقترح إقليمي يمسّ لبنان مباشرةً وجرى تداوله من أيام في إعلام دولة عدوة.
يتحضّر حزب مسيحي بارز لتغيير نهجه وخطابه تجاه الحُكم رويداً رويدا،ً تمهيداً للطلاق نهائياً معه.
عُلم أنّ اعتراض حزب بارز من ردّ الرؤساء الثلاثة على ورقة موفد خارجي، كان بسبب تغييبه عن القرار ومداولات الورقة.
*****
اللواء
حسب مصادر ذات صلة بالأجندة الأميركية، فإن ثلاثة ملفات تقدمت في المنطقة على الملف اللبناني.
ارتفع منسوب المخاوف جنوباً، مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية عشية وصول الموفد الاميركي الى بيروت لتسلُّم الجواب اللبناني.
وصف دبلوماسي لبناني كلام نائب من كتلة مخاصمة لحزب الله عن احتمال الانسحاب من الحكومة، بأنه نوع من التهويل ليس إلا، أقله في المدى المنظور..
*****
البناء
تقول مصادر دبلوماسية عربية على صلة بالتفاوض حول اتفاق غزة إن صيغة الاتفاق باتت واضحة بنسبة 75% وإن الباقي يمكن التفاهم عليه، لكن الأمر الغامض لا يزال نوايا رئيس حكومة الاحتلال تجاه وقف الحرب نهائياً والتوصل إلى اتفاق يحقق ذلك يمكن القبول به فلسطينياً ودرجة الضغط الأميركي لتحويل الهدنة إلى إنهاء حرب كما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأمير قطر خلال مفاوضات وقف النار مع إيران والإقرار بأن التهدئة في المنطقة سوف تبقى هشة ما لم تقف حرب غزة وأن انفجار الوضع مع إيران مجدداً يستمدّ شرارته من بقاء حرب غزة لأن نتنياهو يراهن إذا بقيت الحرب على توسيع نطاقها وتوريط أميركا ووجهته سوف تبقى إيران وأي حرب مع إيران مجدداً تعني أن الخليج ونفطه وغازه في طليعة الخاسرين وأميركا سوف تخسر طبعاً أموال الخليج الموعودة.
قال مسؤول أمني سابق إن المبعوث الأميركي توماس باراك سوف ينقل ما يصله من لبنان مع انطباعاته وتحليله إلى واشنطن فوراً ليكون على طاولة النقاش بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإن لبنان سوف يصيغ جوابه بطريقة تعطّل فرص نتنياهو بمواصلة التصعيد، ولكن دون التفريط بحقوق لبنان السيادية وأولوية مواصلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وكفلت تنفيذه من الجانب الإسرائيلي، ولذلك يمكن للبنان أن يقبل بفكرة وضع جدول زمنيّ حول حصرية السلاح إذا حصل الأميركي من الإسرائيلي على جدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانيّة بما في ذلك المرحلة الثانية في القرار 1701 حتى الحدود الدولية، ومن ضمنها وضع مزارع شبعا في عهدة اليونيفيل وفقاً لمقترح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، على أن يتضمّن وقف انتهاك الأجواء اللبنانيّة نهائياً.
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