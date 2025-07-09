الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 9-7-2025
اسرار
2025-07-08 | 23:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 9-7-2025
الجمهورية
- غمز أحد الوزراء غير المحسوبين على أي حزب، بأنّ ورقة الردّ على الموفد الأميركي لم تتسرّب إلى الإعلام، بعكس مداولات مجلس الوزراء، لعدم وجود أي شخصية للحزب المُسرِّب بالعادة.
- أكّد وزير بارز أنّه كان ضدّ بعض نقاط قانون أُقِرّ ويُسجَّل لحزبه السعي إليه، لكنّه اضطرّ للاستعانة بشركة خاصة للقيام بالأعمال، لأنّ إحدى مؤسسات الدولة غير قادرة حالياً.
- تساءل بعض النواب عن اطمئنان أحد الوزراء من عدم الحاجة إلى تعطيل أحد ملفات التعيينات، عمّا إذا كان هناك دعم من وزراء مسؤول ليصل حزب الوزير إلى مراده.
اللواء
- تبيّن لمتابعين زيارة نتنياهو الى واشنطن استجابة البيت الأبيض لطلبه بتأخير إعلان صفقة الأسرى لأيام قليلة.
- شكا رئيس تكتل نيابي في مجلس رئاسي، ممَّا وصفه اضطهاد اتباعه في الادارات العامة.
- تتذمر مؤسسات الصيرفة من الفئة الأولى من تباطؤ العمل والنشاط التبادلي، وتأمل بظروف أفضل في ما تبقَّى من الصيف الحالي.
البناء
- وصفت مراجع حكومية كلام رئيس حزب القوات اللبنانية عن الورقة الرئاسية التي سلّمها لبنان للمبعوث الأميركي توماس باراك رداً على الورقة التي تسلمها لبنان قبل أسابيع بالموقف الانفعالي والمتسرّع لأن وصف جعجع للموقف الرئاسي بغير الدستوري وغير الشرعي هو وصف غير دستوري وغير شرعي وغير قانوني، لأن الدستور أناط برئيس الجمهورية منفرداً حق البدء بإدارة أي تفاوض مع جهات خارجية على أن يضع مجلس الوزراء في صورة ما يجري عندما تتبلور صيغة اتفاق تحتاج إلى الإقرار وما يجري لا يزال من دون مستوى الحديث عن اتفاق وهو مجرد تبادل لوجهات النظر. وبالطبع فإن لرئيس الجمهورية أن يستأنس بآراء رؤساء ووزراء في سياق هذا التداول الذي يصبح موضوعاً للبحث في مجلس الوزراء إذا انتهى إلى مشروع اتفاق وإذا بقي في دائرة توضيحات تسهل تنفيذ الاتفاق السابق فهو ممارسة طبيعيّة من صلب الصلاحيات الرئاسية في رعاية شؤون الدولة. واستغربت المراجع كلام جعجع الذي ينتقص من صلاحيّات رئيس الجمهورية في وقت يكثر فيه القادة المسيحيون الكلام عن الحاجة لتعزيز هذه الصلاحيات.
- تعتقد مصادر دبلوماسية أن المحادثات الجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف تسفر عن تكريس معادلة هدنة هشّة في حروب المنطقة بعدما لم يتحقق أي نصر حاسم فيها وتحولت الى حروب استنزاف، خصوصاً أن واشنطن وتل أبيب لا تتحمّلان هذا النوع من الحروب، وبالرغم من خطاب نتنياهو الداعي لمواصلة الحرب فهو يرهن حروبه بالحصول على دعم أميركي قابل للتحوّل إلى مشاركة كما حدث في الحرب على إيران، ومرحلة الهدنة الهشة هي ساحة لحروب الظلال الأمنيّة والإعلاميّة بما تتضمنه من مشاريع فتن واغتيالات واستهدافات غامضة وحروب سيبرانية بانتظار تبلور صورة العلاقة الأميركية مع روسيا والصين ومواقف الدول العربية والإسلامية من الحروب الإسرائيلية وتداعياتها.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 08-07-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-05-08
أسرار الصحف المحلية 9-5-2025
اسرار
2025-05-08
أسرار الصحف المحلية 9-5-2025
0
اسرار
2025-07-05
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
اسرار
2025-07-05
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-07-03
أسرار الصحف 4-7-2025
اسرار
2025-07-03
أسرار الصحف 4-7-2025
0
اسرار
2025-07-07
أسرار الصحف 08-07-2025
اسرار
2025-07-07
أسرار الصحف 08-07-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-07-07
أسرار الصحف 08-07-2025
اسرار
2025-07-07
أسرار الصحف 08-07-2025
0
اسرار
2025-07-05
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
اسرار
2025-07-05
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-07-03
أسرار الصحف 4-7-2025
اسرار
2025-07-03
أسرار الصحف 4-7-2025
0
اسرار
2025-07-02
أسرار الصحف 03-07-2025
اسرار
2025-07-02
أسرار الصحف 03-07-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
0
أخبار لبنان
2025-07-02
المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا
أخبار لبنان
2025-07-02
المكتب الإعلامي في وزارة التربية: ما تم تسريبه عن تحديد ايام التدريس بـ5 بدل 4 ليس قرارا نهائيا
0
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
06:00
شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
أخبار لبنان
06:00
شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
0
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
2
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
3
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
5
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
6
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
7
خبر عاجل
10:02
القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان
خبر عاجل
10:02
القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان
8
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More