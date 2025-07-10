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أسرار الصحف 10-07-2025

اسرار
2025-07-09 | 23:45
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أسرار الصحف 10-07-2025
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أسرار الصحف 10-07-2025

النهار
- من المتوقع أن تتعثر معالجة مشكلة عربات "التوك توك" بعد بيّنت اعتصامات أمس عددها الكبير جداً ما يحول دون توقيفها بل تسجيلها كدراجات واستيفاء الرسوم عليها.
 
- تردد أن الرابطة المارونية في صدد تنظيم خلوة لرسم برنامج عمل على المستويين المسيحي والوطني على كل المستويات.

الجمهورية
- تدرس جهات أمنية وضع ضوابط تقنية في قطاع الاتصالات على تطبيقَي مواعدة للشباب والشابات حمايةً من استدراج اللبنانيِّين من قبل أجهزة استخبارات عدوة.
 
- نُصِبت كاميرات إعلامية على تلالٍ موازية للعاصمة، تزامناً مع زيارة ديبلوماسي أجنبي إلى لبنان، تحسّباً لتعرّض العاصمة إلى غارة إسرائيلية.
 
- كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة أنّ حواراً جدّياً بدأ بين دولتَين إقليميّتَين، وقالت إنّ السلام بينهما على مسافة أسابيع أو أشهر.

اللواء
- إستبعدت فكرة استخدام القوة في مسألة نزع السلاح غير الشرعي، أقله في مهلة الأشهر السنة المقبلة.
 
- توقعت مصادر قضائية تزايد الملاحقات لوزراء ومدراء وموظفين كبار كانوا في الخدمة في المرحلة السابقة.
 
- تتعرض الاجراءات المسلكية والعقابية في عدد من الادارات والمؤسسات والسلطات إلى حملات مضادة على مواقع التواصل..

البناء
- تؤكد مصادر عربية دبلوماسية أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عندما وصلت إلى استهداف قيادة العمليات الأميركية في قاعدة العيديد في قطر خلقت تقدير موقف عربي خليجي جماعي واضح يقول بأن استمرار الحرب سوف يؤدي إلى إحراق الخليج بنيرانها وإقفال الممرات أمام نفطها وأنه يكفي توقف محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه حتى يغادر المقتدرون من أبناء الخليج بلدانهم نحو ملاذات آمنة يمكن العيش فيها. وتقول المصادر إن تقدير الموقف تمّ إبلاغه للرئيس الأميركي دونالد ترامب مشفوعاً برسالة تقول إن التريليونات التي تعهّد بها العرب سوف تتبخّر مع استمرار الحرب وتوقف تجارة الطاقة ومداخيلها، وتضيف المصادر أن التشاور العربي الأميركي أفضى إلى قناعة مشتركة بالحاجة لوقف الحرب فوراً من جهة ولفتح الباب لوقف حرب غزة التي شكلت سبب تعاطف شعبي عربي وغربي غير متوقع مع إيران، حيث صارت الصواريخ التي تستهدف تل أبيب عنوان احتفال شعبي عالمي بصفته الشكل الوحيد المتاح لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الفلسطينيين في ظل صمت دولي وعربي.
 
- يعتقد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن تصاعد العمليات اليمنية خلال الأيام التي ترافق التفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس مجرد مصادفة بل هو خطة يمنية لتعزيز الموقف التفاوضي للمقاومة الفلسطينية، حيث تتكامل العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة في غزة وكثافتها مع التصعيد اليمني وتقول للإسرائيلي إنه عاجز عن فرض معادلة ردّ تبقي المبادرة العسكرية بين يديه ويعرض وقف إطلاق النار كحاجة فلسطينية تتمّ تلبيتها بشروط إسرائيلية بل بصفته حاجة إسرائيلية أيضاً في ظل تدهور المشهد العسكري لجيش الاحتلال وظهوره في موقف العجز والضعف أمام كثافة الضربات وضخامتها وقسوتها.

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