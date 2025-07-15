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أسرار الصحف 15-7-2025
اسرار
2025-07-15 | 00:30
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أسرار الصحف 15-7-2025
النهار
- تتحفظ الخارجية الأميركية عن إعطاء أي موقف أو ملاحظات على الجواب اللبناني الذي تسلمه توم براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت.
- تشكو بلدات من عدم العدالة في توزيع التيار الكهربائي بعدما تدخل رئيس كتلة نيابية لتزويد عدد من القرى الجنوبية بساعات أكثر من التغذية على حساب أخرى.
- يتساءل مسؤول أمني عن الارتباط بين تحرك عدد من السجناء في غير منطقة وبين مطالبة دمشق بتحريك ملف الموقوفين السوريين وتحويل ملف السجون الى كرة ثلج تواجه العهد والحكومة.
- يبدي نواب في "التيار الوطني الحر" استياء من موقف مطارنة الموارنة في الانتشار باعتبارهم تبنوا موقف "القوات اللبنانية" بإلغاء قانون النواب الستة والتشديد أمام رئيس الجمهورية على رفضه.
- يضّيق عدد من رجال قوى الأمن الداخلي على عدد من الذين يعيدون بناء بيوتهم في الجنوب وعلى آخرين يستكملون البناء رغم وجود تراخيص قانونية بحوزتهم وذلك من أجل الحصول على بعض المنافع.
- تردد أن السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور غادر مقر السفارة على عجل بعدما أبلغ بإعفائه من مهماته وتغيير الطاقم الأمني المحيط به وإخضاعه لإمرة أخرى ما اعتبره تهديداً مباشراً لأمنه الشخصي.
الجمهورية
- اعتبرت أوساط معارضة لمطلب قوى سياسية بإعطاء المغتربين حق التصويت لجميع النواب، أنّ الإنصاف الحقيقي للمغتربين يكون بإعادة ودائعهم قبل أي أمر آخر.
- أشارت أوساط مالية أنّها لم تتفاجأ بالتقارب الحاصل بين مسؤول مالي كبير ومسؤول سياسي حول ملف شعبي حساس، بعدما حصل الأول على ما يُريده في جلسة أخيرة.
- قال مرجع سياسي إنّ التهديدات الأخيرة للبنان جدّية ويجب تعامل كل الأحزاب معها بجدّية قصوى وعدم الاستهانة بها على قاعدة أنّها للتهويل فقط.
اللواء
- تكشف معلومات ذات صدقية عن تحقيق خطوات على الأرض لصالح مشروع الدولة في السيطرة على السلاح، ليس فقط جنوب الليطاني، بل في شماله أيضاً.
- تستبق المصارف الكبرى، إنجاز هيكلة المصارف، قانونياً، بخطوات تطويرية، تتجاوز السيستام التقليدي المعمول به.
- يدرك الموفد الأميركي توم براك أن الضغط على لبنان لا يخدم الاستقرار ما لم يكون هناك شريك شيعي يغطي حصرية السلاح أو يُقدم "حزب الله" على خطوة مماثلة.
البناء
- رصدت جهات دبلوماسية تبدلاً واضحاً في التعامل الإسرائيلي مع أحداث السويداء والاشتباكات الدائرة فيها وحولها وظهور إشارات علنيّة إلى التنسيق بين السلطات السورية وجيش الاحتلال في متابعة ما يجري بعدما كانت لغة التهديد من جيش الاحتلال نحو السلطات السوريّة هي التي تظهر في حالات سابقة مشابهة أقل شأناً، وقالت إن ما يجري يبدو سيناريو متفق عليه بين الحكومة السورية وكيان الاحتلال يمكن تسميته باتفاق باكو عاصمة أذربيجان حصلت خلاله حكومة الاحتلال على التزامات سوريّة نوعيّة يرجّح أنها تخصّ لبنان مقابل إطلاق يد قوات الحكومة السوريّة في السيطرة على محافظة السويداء.
- تساءل مرجع سياسيّ عن الفارق بين رفض بعض القيادات التي اجتمعت في بكركي عام 1988 بعد اتفاق مورفي الأسد، وقالت لا لخيار التوافق الدوليّ والإقليميّ مهما كانت التبعات علماً أنها عادت وقبلت به بنسخة حربية تمثلت باتفاق الطائف واجتياح القوات السورية لقصر بعبدا وقدّمت لهما التغطية، وبين الكلام الرخو تجاه ما صدر عن توماس باراك حول تلزيم لبنان لسوريا والحديث الذي يتضمّن تبريرات تقول إن تلكؤ لبنان يفتح الباب لتولّي الخارج ذلك ولو تضمّن انتهاكاً للسيادة والاستقلال. فالموقف هو أنّه ضمناً أمر مقبول، وقال المرجع الفارق بين الحالتين وحيد هو أن إسرائيل يومها كانت ضد اتفاق مخايل الضاهر أو الفوضى، لأنّها كانت مع الفوضى والحرب الأهليّة فرفضوه وترجموا الفوضى بحرب الإلغاء ضد الجيش اللبنانيّ، واتفاق اليوم ترضى به إسرائيل لأنه مشروع حرب أهليّة وفوضى يريدون زجّ الجيش اللبناني في أتونها ضد المقاومة ولذلك يرحّبون به ويروّجون له.
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