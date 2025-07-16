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o
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o
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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 16-7-2025
اسرار
2025-07-16 | 00:06
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أسرار الصحف 16-7-2025
النهار
- تردد أن رؤساء بلديات بقاعية قصدوا مسؤولين في "حزب الله" طلباً لدعم مالي يغذي صناديق بلدياتهم الواقعة في عجز، لضرورة تسيير الأعمال فكان الجواب ألا أموال متوافرة حالياً، ويمكن تقديم مساعدة تقنية فقط للبلديات ومدّها بعناصر للمساعدة في تحسين الجباية.
- سجل الإعلاميون دخول سيارة من دون لوحة إلى باحة مجلس النواب وتبيّن لاحقاً أنها للنائب في كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس.
- لوحظ أن لجان الحوار المسيحي الإسلامي لم تنعقد منذ فترة طويلة كما تم استبعاد الحديث عن أي قمة روحية محتملة.
- تناقل الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلاماً متناقضاً لرئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب يقول في 7 آذار 2025 أنه "يجب حصر السلاح بيد الدولة"، وبتاريخ 15 تموز 2025 أنه "يجب على المقاومة اللبنانية التدخل لمساندة الدروز في سوريا".
الجمهورية
- عُلم أنّ عضوَين من بلدية مدينة كبرى يتحضّران لتقديم استقالتيهما ليترشحا إلى الانتخابات النيابية المقبلة.
- ينوي أحد الوزراء أن يتوجّه إلى القضاء والتعاون معه لمحاسبة أسلافه عن هدر في قطاع حيوي بلغ مليارات الدولارات.
- أبلغ أحد المسؤولين في حزب شارف على الإنهيار الكامل بفعل التطورات الأخيرة، محازبيه على ضرورة إخلاء ما تبقّى من مراكزه، بعدما عجز عن دفع بدلات الإيجار العائدة لعدد منها.
اللواء
- تجري تحضيرات دقيقة لزيارة رئاسية إلى بلد شمالي إفريقي، إن لجهة الاتفاقيات المرتقبة أو المواقف خلال المحادثات الحاسمة.
- بعث نواب تكتل خرج للتوّ من تفاهم 2006 إلى مكونات لبنانية بإشارات عن تقارب محتمل معها وتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة.
- لم تُصدر الجهات المعنية أي موقف من تعميم مصرفي رسمي بعدم التعامل مع فروع القرض الحسن التابع لحزب الله.
البناء
- قال خبراء أمنيّون يتابعون بالتفاصيل ما شهدته وتشهده منطقة جنوب سوريا أن كيان الاحتلال نصب فخاً مزدوجاً لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق أن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن الإسرائيلي وإبلاغ وجهاء السويداء أن إسرائيل لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتى لو تساهلت مع دخول شكليّ لبعض وحدات الحكومة. وقام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة فمنع من جهة استقدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنّه من جهة موازية تعمّد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة وأصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز ثم يقول إنّه ينسّق مع حكومة الشام.. وهكذا ضمن توازن قوى هشّ يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات ويُبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يضمره الإسرائيلي وما يفعله.
- رأى مرجع سياسيّ أن الحديث عن الإصلاح بالنسبة للحكومة والكثير من النواب تحوّل إلى صف كلام، حيث بعد خمسة أشهر من عمر الحكومة وفي ظل دعم أغلبيّة نيابيّة ممثلة في الحكومة كل شيء يحتاج إلى إصلاح ولا خطة إصلاح واحدة واضحة، حيث الكهرباء والماء والهاتف وكل شيء يحتاج إلى إصلاح، لكن لا خطة حتى لتصليحات موقتة تحسّن مستوى هذه الخدمات الأساسية والكل يتحدث عن انشغال بالقضايا الكبرى كأن حياة الناس ليست قضية كبرى والودائع تحتاج الى إصلاح ولا خطة للإصلاح والكل مشغول بالقضايا الكبرى والذين يسقطون كل يوم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية لبنانيّون والحكومة مشغولة بالقضايا الكبرى حتى عن تعزية أهلهم وبيوت اللبنانيين التي دمّرها العدوان معلقة على لوائح انتظار تفرّغ المسؤولين بعد اهتمامهم بالقضايا الكبرى. وختم المرجع السياسي بالسؤال عما إذا كان بمستطاع الحكومة أن تخصّص جلسة لتوزيع المهام بين أعضائها ويتولى أحد الرؤساء وعدد من الوزراء وفق اختصاصاتهم القضايا الكبرى ويتفرّغ رئيس آخر وباقي الوزراء حسب اختصاصاتهم لما يعتبرونه قضايا تافهة بينما يعتبرها الناس قضايا كبرى؟
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أسرار الصحف 15-7-2025
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