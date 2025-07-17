أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥

النهار

- بدا واضحاً أمس خلال التصويت على الثقة بالحكومة حجم تآكل كتلة "لبنان القوي" بعد خروج عدد من نواب "التيار الوطني الحر" وانفضاض التكتل الأوسع بمغادرة جميع النواب الذين كانوا انضموا إليه سابقاً.

- تحولت تغريدات ومواقف أحد الناشطين السياسيين في اليومين الماضيين إلى ما يشبه النكتة وقد تداولها اللبنانيون بكثرة عبر هواتفهم الخليوية وتطبيقات الهاتف.

- أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن جوازات السفر العادية تحتاج إلى 30 يوم عمل أي أكثر من شهر فعلياً ما يحرم المواطن وخصوصاً المغترب إتمام معاملته إلا عبر دائرة العلاقات العامة حيث يتوجب دفع رسوم إضافية.

- يقول خبير انتخابي ملمّ ومتابع شمالاً إن أي اتفاق بين "القوات اللبنانية" والنائب ميشال معوض وعدد من المستقلين يمكن أن يطيح بـ "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" معاً في زغرتا والبترون.

- لوحظ غياب ردود الفعل من المرجعيات السنّية حيال ما يجري مع الدروز في سوريا وقبلهم مع العلويين إضافة إلى عيشة اللاستقرار لدى مسيحيي سوريا.

- في بادرة مميزة، بادرت سفارة جمهورية مصر العربية خلال حفل استقبال لمناسبة اليوم الوطني إلى تكريم الزميلة الراحلة هدى شديد بتقديم درع إلى عائلتها ما لاقى ترحيباً واسعاً وثناء من الحضور.

الجمهورية

- وقّعت جهة مالية رسمية عقداً استشارياً للرقابة من أموال المودعين، على رغم من أنّ هذه الجهة مسؤولة بشكل مباشر عن اختفاء هذه الأموال.

- وصف نائب تغييري كلام حزب مسيحي وأفعاله في الأسابيع الأخيرة بأنّه "لعب على حبلَين. ليعمل استعراض إعلامي" .

- تستعد وزيرة تلقّت اتهامات بالفساد من أحد النواب، لإثبات أنّها لم تتدخّل في أي من نتائج للملف.

اللواء

- لاحظت مصادر دبلوماسية أن سقف الكلمات النيابية المعارضة، في ما خصّ سلاح حزب الله لم يكن مرتفعاً، كما كان متوقعاً قبل الجلسة.

- ما تزال العلاقة الدبلوماسية بين الوزارة وسفارة معروفة تتعرض لأخذ وردّ انطلاقاً من اتفاقية فيينا.

- تُحدث بيانات وزارة المال لاستيفاء الضرائب من المكلفين إرباكات إضافية نظراً للانتقال الناقص إلى النظام الالكتروني والنقص في رسائل الاستفادة..

البناء

- قال خبراء أمنيّون يتابعون بالتفاصيل ما شهدته وتشهده منطقة جنوب سورية أن كيان الاحتلال نصب فخاً مزدوجاً لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق أن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن الإسرائيلي وإبلاغ وجهاء السويداء أن «إسرائيل» لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتى لو تساهلت مع دخول شكليّ لبعض وحدات الحكومة. وقام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة فمنع من جهة استقدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنّه من جهة موازية تعمّد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة وأصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز ثم يقول إنّه ينسّق مع حكومة الشام.. وهكذا ضمن توازن قوى هشّ يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات ويُبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يضمره الإسرائيلي وما يفعله.

- رأى مرجع سياسيّ أن الحديث عن الإصلاح بالنسبة للحكومة والكثير من النواب تحوّل إلى صف كلام، حيث بعد خمسة شهور من عمر الحكومة وفي ظل دعم أغلبيّة نيابيّة ممثلة في الحكومة كل شيء يحتاج إلى إصلاح ولا خطة إصلاح واحدة واضحة، حيث الكهرباء والماء والهاتف وكل شيء يحتاج إلى إصلاح، لكن لا خطة حتى لتصليحات مؤقتة تحسّن مستوى هذه الخدمات الأساسية والكل يتحدث عن انشغال بالقضايا الكبرى كأن حياة الناس ليست قضية كبرى والودائع تحتاج الى إصلاح ولا خطة للإصلاح والكل مشغول بالقضايا الكبرى والذين يسقطون كل يوم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية لبنانيّون والحكومة مشغولة بالقضايا الكبرى حتى عن تعزية أهلهم وبيوت اللبنانيين التي دمّرها العدوان معلقة على لوائح انتظار تفرّغ المسؤولين بعد اهتمامهم بالقضايا الكبرى. وختم المرجع السياسي بالسؤال عما إذا كان بمستطاع الحكومة أن تخصّص جلسة لتوزيع المهام بين أعضائها ويتولى أحد الرؤساء وعدد من الوزراء وفق اختصاصاتهم القضايا الكبرى ويتفرّغ رئيس آخر وباقي الوزراء حسب اختصاصاتهم لما يعتبرونه قضايا تافهة بينما يعتبرها الناس قضايا كبرى؟