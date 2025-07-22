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أسرار الصحف 22-7-2025
اسرار
2025-07-22 | 05:30
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أسرار الصحف 22-7-2025
النهار
بعد استبعاد عقد قمة روحية سابقاً بسبب التباعد حول موضوع السلاح غير الشرعي ومطالبة أكثر من فريق بتضمين البيان الختامي المقترح فقرة عن السلاح، حركت أحداث السويداء، وما رافقها من خطر تمدد الفتنة إلى لبنان، اللجنة المولجة التنسيق لقمة روحية إلى تنشيط اتصالاتها للاتفاق على موعد قريب وجدول أعمال.
تبيّن أن موقع قانا الجليل الذي اجترح فيه المسيح أعجوبته الأولى يدار من قبل حزبيين ولم تتمكن الكنيسة من وضع اليد عليه لترميمه وجعله موقع حج ديني رغم مطالبتها المتكررة بذلك.
أبدت أوساط سنية انزعاجها من كلام قيل لرئيس الحكومة في منطقة شمالية ولو من باب المزاح واعتبرته عدم احترام لمقام رئاسة الوزراء.
انطلقت حركة التنافس لانتخابات 2026 النيابية بشكل واسع وبدأت تحتدم في عدد من المناطق المسيحية وخصوصاً السنية في غياب أي مرجعية يمكن أن تقرر في أسماء المرشحين ما يفرض احتداماً في السباق في ما بينهم ولجوء بعضهم إلى السفارات كما ومحاولة زيارة سوريا ولقاء مسؤولين هناك.
عالج رئيس اتحاد لعبة شعبية بحكمة، إقامة المباراة النهائية بين فريقين بارزين، في ظل ظروف أمنية استثنائية دون جمهور، منعاً لاستغلالها وحصول أي حساسية، وكانت الأمور ناجحة بكل المقاييس.
الجمهورية
رأى ديبلوماسي عريق أنّه خلافاً للخطاب الحاد بين طرفَين محلي ودولي، فإنّ الجانبَين قد يكونان على استعداد للتفاوض المباشر في وقت لاحق.
علّق أحد السياسيِّين الظرفاء على سياسة "الرسائل المتبادلة" بمقطع من أغنية: "إبعتلي جواب... وطمنّي ولو أنه عتاب... لا تحرمني...".
يبدي مرجعان سياسيان تفاؤلهما بإيجاد حل لقضية حساسة مطروحة بقوة خلافاً للأجواء المتوترة والتشاؤمية.
اللواء
تبيَّن لمهتمين أن خط الكهرباء من قبرص يحتاج الى تفاهمات، من بينها دعم اميركي لهذه الخطوة..
تدخلت مجموعات انضباط لوقف حملة على بعض المواقع، تغمز من قناة مرجع كبير، في ما خص ملف التفاوض حول الورقة المقترحة حول الـ1701 وحصرية السلاح.
توقف متابعون عند عبارة "عدم فرض عقوبات" على لبنان، من زاوية أن الموضوع طُرح وصُرف النظر عنه حالياً.
البناء
قال مسؤول لبناني التقى المبعوث الأميركي توماس براك إنه وجده محبطاً فاقداً للحماس الذي كان عليه في الزيارة السابقة وقد فارقه الشعور بالقوة وعندما يتحدث عن سوريا كان يقدمها مثالاً يُحتذى ويقول ماذا ينتظر لبنان ليفعل ما تفعله سوريا. وهذه المرة كان يقول إنه خائف على لبنان من تداعيات سوريا ومن أن يتشبه اللبنانيون بالسوريين فيحرقون بلدهم في حروب الطوائف وينوّه بحكمة القيادات اللبنانية التي لا تخجل من إعلان خوفها من الحرب الأهلية وتسعى لمعالجة كل الخلافات بالحوار بما في ذلك الخلاف حول سلاح حزب الله. وقال المسؤول اللبناني إن لا ضمانات يستطيع الأميركي إعطاءها بوقف إسرائيلي لإطلاق النار بل محاولات أنّه كان يظنّ أن محاولاته في ضمان أمن سوريا من "إسرائيل" بعد كل ما قدّمته سوريا والتزمت به قد نجحت، لكن ما جرى قال العكس ولذلك فهو يعرض على اللبنانيّين ما لديه، لكنّه لا يتحمّل مسؤوليّة أي نصيحة تماماً كحال الخبير في شؤون العملات عندما يسأله الناس نصية بالبيع والشراء.
تؤكد مصادر أمنيّة لبنانيّة أن الوضع كان خطيراً في منطقة البقاع الغربي وراشيا، حيث بلغ التوتّر درجة الغليان بين مجموعات إسلاميّة متطرّفة تؤيد جبهة النصرة وبعضها يؤيد داعش من جهة، وتحشد مئات الشباب وبالمقابل شباب متحمّس في الطائفة الدرزيّة ومتأثر بما يجري في السويداء كان يدعو لوضع مضافات في منطقة دير العشاير والمصنع للنازحين الدروز من سوريا، وأنّه إذا اشتعلت الحرب في سوريا مجدداً كما يُحذّر كثير من العارفين فإن الوضع في المنطقة وربّما في مناطق أخرى يحتاج إلى عناية ومتابعة منعاً لوقوع ما لا تُحمَد عقباه.
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