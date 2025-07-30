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أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

اسرار
2025-07-30 | 00:07
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أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
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أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

النهار

أوقفت مصارف سداد الدولارات عبر آلات الصرف الإلكتروني لأيام بذريعة عدم توافر سيولة كافية من العملات الأجنبية ما استدعى حركة اتصالات رسمية ومصرفية للمبادرة إلى توفير الحل تجنباً لأي تأثير سلبي على الأسواق عبر تحرك تجار السوق السوداء واستغلال الأمر.

قال وزير الدفاع إن 120 ألف عائلة سورية عادت من لبنان إلى بلادها هذا الشهر، في حين صرحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه  منذ الثامن من كانون الأول  الماضي 2024، غادر لبنان 205 آلاف لاجىء فقط ما يظهر تباعداً كبيراً في تقدير الأرقام والتثبت منها. 

علم أن عقداً كانت تواجه ملف التشكيلات القضائية خصوصاً في جبل لبنان قد حلّت ما يمهد لصدور تلك التشكيلات نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء.

لوحظ غياب وزير الطاقة عن الزيارة إلى الجزائر علماً أنه أكثر المعنيين بملفات كانت عالقة بين البلدين في قطاع الطاقة. 

تردد أن وزراء الشيعة قد لا يشاركون الثلاثاء المقبل في جلسة الحكومة المخصصة لبحث حصرية السلاح تحت تسمية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها فيما لم يتضح  موقف الوزير الشيعي الخامس.

الجمهورية

إشتكى نائب من ضآلة راتبه بالمقارنة مع راتب مدير شركة حضر اجتماعاً للجنة نيابية، معتبراً أنّ مجموع ما يتقاضاه هو وبعض زملائه لا يساوي المدخول الشهري لهذا المدير.

تبيّن أنّ 5 محافظات فقط تستهلك ما يصل إلى 40 ألف صهريج مياه يومياً، بعدما تبيّن أنّ قراراً سياسياً اتُخذ لتقطيع أنابيب وقساطل على طول الساحل قبل معالجة محطات الضخ والتكرير.

كشف ديبلوماسي إقليمي كبير مواقف خطيرة لبلاده من تطوّرات كبرى، ولا سيما منها ما يتعلق ببند استراتيجي خلافي وحساس جداً.

اللواء

تسعى دوائر المالية لتوفير المبالغ المطلوبة للمُضي قدماً في دفع مستحقات منحة العسكرييِّن في الخدمة أو التقاعد دون انقطاع.

وزير سابق كلّف متابعة ملف خدماتي يتعلق بالطاقة مع دولة شقيقة، كان لها أيادٍ بيضاء في فترات الأزمات.

لأجلٍ غير مسمًّى، ستمضي الدول المساندة للبنان، حصر مساعداتها بما هو عيني، بانتظار انتظام موضوع حصر السلاح والمصارف.

البناء

بينما تتخوّف جهات دبلوماسية أوروبية من فرضيتين حربيتين واحدة على لبنان وأخرى على إيران، على لبنان بحرب جامحة من العيار الثقيل لإطلاق مناخ لبناني داخلي ضاغط على حزب الله للتوقيع على تسليم السلاح، وعلى إيران حرب بالنقاط متقطعة لتثبيت الخط الأحمر الأميركيّ الإسرائيلي حول تخصيب اليورانيوم، خرج الخطاب الإسرائيليّ يتحدّث عن ترجيح توسيع الحرب على غزة واحتلالها وضمّ أجزاء منها باعتباره بوليصة تأمين لوحدة حكومة بنيامين نتنياهو من جهة وفرصة لفرض الأمر الواقع على غزة من جهة مقابلة دون الحاجة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث يجري الإعداد لإعلان مقتل جميع الأسرى كثمن لفرض السيطرة على غزة وضمّ شمالها وبناء مستوطنات في هذا الشمال، وتبدو زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القوميّ في حكومة نتنياهو إلى واشنطن لهذه الغاية.

قرأت حكومات خليجيّة البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني حول الاستعداد لكل السيناريوات والفرضيّات في مضيق هرمز بصفته جواباً استباقياً على التهديدات التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول فرضيّات الحرب على إيران ما يجعل إقفال مضيق هرمز واستهداف السفن والأساطيل الأميركية رداً حتمياً من الجانب الإيراني حتى لو كانت الضربات التي تستهدف إيران من مستوى الوتيرة المنخفضة وفق معادلة إيران تقول إن فتحتم باب الحرب فلن يكون بإمكانكم تحديد كيفيّة إقفالها لكن أيضاً لن تستطيعوا التحكم بمستواها.

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