أسرار الصحف 31-07-2025

النهار



يبدو أن المصارف متجهة إلى الضغط على الحكومة ووزارة المال بديليل ما ذهب إليه الأمين العام لجمعية المصارف بكلامه أمس عن "التأثير على قدرة المصارف على الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية للمودعين، في حال تجفيف سيولتها لتمويل عجز الدولة عبر ضرائب مجحفة"، وذلك بعد امتناع مصارف عن توفير دولارات عبر صرافاتها الآلية لأيام خلال الاسبوع الماضي.



أصدر مجلس شورى الدولة قرارا قضى بإبطال القرارين الصادرين بحق هيئة الأسواق المالية في عهد الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، اللذين نصا على وقف أعمال الهيئة وصرف عدد من موظفيها. وجاء قرار مجلس الشورى بناء على المراجعة المقدمة من المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، بوكالته عن الأمين العام لهيئة الأسواق المالية، وعدد من المديرين والموظفين، طعناً في ما اعتبر "تجاوزاً لصلاحيات الإدارة ومخالفة، صريحة للقوانين المرعية الإجراء ومبادئ استمرارية المرفق العام".



على الرغم من إشاعة جو من استبعاده نشوب حرب جديدة إلا أن "حزب الله" يتخذ تدابير وقائية واستعدادات لمواجهة المرحلة المقبلة.



لوحظ أن القوى الأمنية تكثّف من دورياتها في قرى وبلدات الجبل، على خلفية أحداث السويداء، وهناك تعاون مع البلديات التي زادت من عناصرها للمراقبة والمتابعة، خوفاً من دخول أي طرف على خط إحداث الفتنة.



الجمهورية



كشف ديبلوماسي بارز وللمرّة الأولى في جلسة مع مجموعة إعلامية، أنّ رئيس بلاده الراحل قضى في عملية اغتيال وليس في حادث.



قالت سفيرة عريقة في لقاء مع مجموعة سياسية على عشاء، إنّه لن تكون هناك زيارة رابعة ولا خامسة لمسؤول من بلادها إلى لبنان، إذا لم يلتزم بتطبيق خريطة طريق تنفيذية.



سُجِّل سجال وتبادل رسائل عبر وسيلتَين إعلاميّتَين بارزتَين بين وزير ورئيس هيئة عليا، على خلفية كباش بينهما على مناقلات في سلك حسّاس.



اللواء



تدرس سيناريوهات عدّة لجلسة مجلس الوزراء، المطروح على جدول اعمالها مسألة حصرية السلاح، بما لا يؤثر على عمل السلطة التنفيذية..



يمتنع مرجع روحي مسيحي من الرد على مكالمات وزير ينتمي لرعيته رافضاً تحديد موعد لزيارته الى البطريركية.



تقرر ان تتولى اللجنة التي شكلت في قمة الجزائر الكشف عن الابنية الحكومية المدمرة من جراء الحرب الاسرائيلية في الجنوب، لبحث اعادة اعمارها..



البناء



تتوقف مصادر عربية أمام تكثيف مواعيد الاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين الحكومة السورية وحكومة بنيامين نتنياهو على مستوى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني كمعاون أول للرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو رون ديرمر كمعاون أول لنتنياهو حيث يلتقيان للمرة الثانية في أسبوع واحد ويلتقيان في باكو عاصمة أذربيجان بعد لقاء العاصمة الفرنسية باريس ما يوحي بمفاوضات تتخللها صياغة مسودة اتفاق استراتيجي برعاية أميركية وشراكة تركية حيث تمثل أذربيجان نقطة تقاطع استراتيجية بين أميركا وتركيا و”إسرائيل”.



خفّفت مصادر حكومية من حجم التسويق الإعلامي لقرارات سوف تصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة والتي على جدول أعمالها بند يتصل ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وفق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، كما تتضمن مناقشة مسار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الذي وافقت عليه الحكومة السابقة وتبنته الحكومة الحالية. وقالت المصادر إن عرض الموضوعين ومعهما موضوع رسائل المبعوث الأميركي توماس باراك سوف يوجب الاستماع إلى قيادة الجيش وتقييمها للوضع الأمني والعسكري والقدرات التي تمتلكها وما تتيحه في كل من البنود والعقد التي تعترض سبيلها وطلباتها من الحكومة لتوسيع وتسريع بسط سيطرتها سوف يفضي إلى تبني المقاربة الحكومية الحالية التي تقول إن الأولوية هي لوقف إسرائيل اعتداءاتها وسحب قواتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار ودعوة أميركا للمساعدة على ذلك لفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في توسيع وتسريع بسط سلطة الدولة وحصريّة السلاح.