أسرار الصحف 01-08-2025

النهار



عاد الطلب على الشقق المعروضة للايجار والبيع في مناطق محيطة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ممّا رفع الاسعار مجدداً خصوصاً أنّ الطلب كان مرتفعاً بعض الشيء بسبب قدوم مغتربين وارتفاع نسبة الإشغال.



سرّبت جهات قريبة من الثنائي، أنّ موقف وزراء "أمل" و"حزب الله" سيكون موحّداً قبيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، والقرار يُتّخذ في ضوء المشاورات وما ستكون الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.



خضع وزير السياحة السابق وليد نصار للاستجواب أمس في ملف كازينو لبنان، فيما تكشفت معلومات أنّ نصار كان زار سابقاً وبمبادرة منه القاضية دورا الخازن، حيث أدلى بإفادته أمامها. وبحسب ما أدلى به، فإنّ توقيع العقد مع كازينو لبنان تم بناء على قرار صادر عن مجلس للوزراء ومن وزيري الوصاية اي المالية والسياحة.



لوحظ أنّ مناصري "حزب الله" شرعوا في تداول مواقف داعية إلى الصبر وعدم الانجرار إلى الفتنة بعد صدور مواقف تدعو لتسليم السلاح إثر مواقف رئيس الجمهورية.



تشهد دوائر الجمارك في مرفأ بيروت حالة ارتباك غير مسبوقة، على خلفية تحقيق تجريه المديرية العامة لأمن الدولة بسرية تامة وتكتّم رسمي شديد بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من معطيات وتفاصيل إضافية.



الجمهورية



رجّح نائب في مجلس خاص بأنّ أحد القوانين الحيَوية لن يُقرّ قبل الانتخابات النيابية، لأنّ النواب يخشَون من أن يترك تداعيات شعبية عليهم في الانتخابات.



قال ديبلوماسي عربي إنّ القوانين الإصلاحية التي تمّ إقرارها أخيراً تُعتبر خطوات إيجابية، لكنّ العِبرة في تنفيذها.



وصف خبير مالي التعامل الرسمي مع أموال المودعين بأنّه تمادٍ في الجريمة، إذ تجاوز احتياط مصرف لبنان الـ 40 مليار دولار والمودعون يشحذون اللقمة.



اللواء



لا يخفي رئيس كتلة نيابية عدم استعداده للتعاون مع المنهجية المعتمدة للعلاقة بين لبنان وبلد مجاور.



تعرضت اقتراحات رئيس حزب يميني لانتقادات حادة في مجلس خاص، في ما خصَّ كيفية ما أسماه «نزع السلاح».



تجددت المخاوف من انفجار اقليمي بعد النصف الثاني من آب، وقبل اجتماعات نيويورك في أيلول.



البناء



تسعى سفارات غربية وعربية في بيروت للحصول على إجابة واضحة على سؤال طرحه الغموض في خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول ماهية الخطوة الأولى المطلوبة من وجهة نظر الدولة اللبنانية، أن تبادر المقاومة لقبول النقاش حول السلاح قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار كما ورد في الاتفاق أم البقاء على الخطاب التقليديّ للدولة باعتبار الخطوة الأولى مطلوبة من الجانب الأميركي في الضغط على حكومة كيان الاحتلال لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق ديناميكية البحث في مستقبل السلاح؟ وإذا كان الموقف الرئاسي هو اعتبار الخطوة الأولى مطلوبة من المقاومة، فماذا سوف يكون موقف الدولة إذا لم تستجب المقاومة وبقيت عند خطابها الذي كان حتى الأمس خطاب الدولة؟ وهل سوف تعيد النظر بموقفها الذي يعتبر أن مسألة السلاح لا تحلّ إلا بالحوار، وإن بقيت على هذا الموقف فما جدوى التبديل في الأولويات ما دامت محكومة بالنهاية بما يمكن أن يتوصل اليه الحوار مع المقاومة. وإذا كان التحول يطال هذه النقطة فماذا أعدت الدولة لتفادي مخاطر انتقال لبنان إلى ما كانت تبدي القلق منه بالحديث عن خطر الحرب الأهلية؟



قالت مصادر روسية إعلامية إنها رصدت حضوراً شكلياً متأخراً لوزير الدفاع في حكومة احمد الشرع في زيارته إلى موسكو، ورجّحت أن الهدف الفعلي للزيارة هو مرافقة وزير الخارجية إلى جولة مفاوضات تبدو هامة وحاسمة مع الجانب الإسرائيلي في باكو عاصمة أذربيجان، حيث يرافق مسؤولون أمنيون وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو رون ديرمر بعد لقاء قبل أيام جمع الوزيرين في باريس ما يعني أن هناك أجوبة متبادلة على أسئلة سوف يبني عليها الطرفان اتفاقاً قد تكون له أهميّة كبرى على التطورات اللاحقة وهو يجري برعاية أميركية وشراكة تركية استدعت الذهاب إلى باكو بدلاً من باريس، التي تبقى مكان التفاوض مع قوات سورية الديمقراطيّة.