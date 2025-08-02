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أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥

اسرار
2025-08-02 | 00:05
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أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥
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أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥

اللواء

بات بحكم المؤكد ان قانون ردم الفجوة المالية، سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المصارف والمودعين على المواد التي ما تزال قيد الاعداد.

ما يزال المواطنون يواجهون صعوبات لجهة استبدال الدولارات بين السحب من الخارج والتعامل في الاسواق، لا سيما لجهة البيع وقبول بعض الاوراق الدولارية..

لَّلت مصادر على تواصل مع الخارجية الاميركية ان تغيير الاشخاص لا يؤثر على القرارات المتعلقة بلبنان او غيره من دول المنطقة.

 

البناء

تتقاطع مواقف جهات غربية وإقليمية ودولية عن الدعوة للتريّث في التعامل مع الملفات السورية وتغليب الإيجابية على الخطاب نحو النظام الحاكم في دمشق دون اتخاذ خطوات عملية كبيرة في الاستثمار على واقع النظام الجديد بانتظار رؤية ما سوف تسفر عنه المنافسة الإسرائيلية التركية التي يبدو أن يد “إسرائيل” فيها هي العليا حتى الآن لكن الجميع غير مقتنع بأن تركيا سلّمت بهذا الوضع لما يعنيه التسليم من تخلٍّ عن الدور الإقليمي التركي في المنطقة، لأن النظام الحاكم في سورية هو أبرز نموذج عن الرعاية التركية لدولة وازنة والفشل التركي في سورية له تبعات وانعكاسات على كل صورة ووزن تركيا ولا توصيف لما يجري إذا تمّ تثبيته نهائياً عبر اليد الإسرائيلية الغليظة إلا سقوط الدور الإقليمي التركي، خصوصاً أن التخاذل التركي في نصرة غزة كان يبرّر بالحرص على الفوز بإدارة الوضع في سورية وخسارة سورية والاكتفاء بمكاسب جانبيّة سوف يعني السقوط النهائيّ.

 

تقول مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الخبراء الغربيين في شؤون الطاقة الذرية ينصحون بالتعامل بحذر مع الوضع في إيران بعد ما نتج عن الضربات الأميركية الإسرائيلية والفشل في إطلاق ديناميكيّة لإسقاط النظام والعجز عن فرض الاستسلام النووي الإيراني بصرف النظر عن مشروع التخصيب. ويقول الخبراء الأميركيون وزملاؤهم الغربيون إن ما جرى خطير لأن إيران سوف تستطيع الاستغناء عن المنشآت الضخمة التي يمكن استهدافها واللجوء إلى منشآت صغيرة تحتاج إلى مساحة شقة عادية لتحويلها إلى منشأة تخصيب وبناء الآلاف منها على مساحة إيران وتأجيل بناء المفاعلات التي لا فائدة منها إلا لتوليد الطاقة الكهربائيّة التي تستطيع إيران الحصول عليها من طرق تقليديّة باعتماد النفط والغاز، لكن المشروع النووي الإيراني الجديد سوف يصبح غير مرئي ومع تعليق الرقابة والتفتيش الدوليين سوف يكون الغرب كله في حال عمى استراتيجيّ في التعامل مع إيران والأولوية برأي الخبراء ليست لاستعداء إيران بل هي لاسترضاء إيران وإعادتها إلى نظام الرقابة من جهة والتفاوض على حل سياسي يغريها برفع العقوبات ولو تضمن القبول بالتخصيب رسمياً.

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