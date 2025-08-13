أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية 13-8-2025

اسرار
2025-08-12 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025

الجمهورية

بنتيجة سقوط شهداء من مؤسسة عريقة، نصح خبراء بمراجعة عاجلة لبروتوكولات التعامل مع الذخائر، وتحديث خرائط مواقع التخزين، وجدولة إتلاف منظّم بإشراف دولي إذا لزم، تفادياً لتكرار الحوادث.

قال معنيّون إنّ دولة إقليمية وحلفاءها سيدفعون باتجاه ربط أي بحثٍ بنزع السلاح بجدول زمني طويل وضمانات سيادية وحدودية واضحة، واحتمال توظيف ورقة الحدود والغاز كعوائدٍ مقابلة.

من المتوقع وصول عدد من الموفدين إلى لبنان قريباً ما يؤشر إلى دخول مرحلة البحث في تسويات أو تفاهمات مرتبطة بالملفات الأمنية والإقليمية.

اللواء

بات بحكم الثابت بقوة أن الترتيبات الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة المحيطة بإسرائيل، تسير وفقاً لوحدة المسارات، لا سيما على المسارين اللبناني والسوري..

حسب مصدر مطَّلع، لم ترتقِ الاتصالات بعد بين حزب بارز وتيار كان حليفاً الى مستوى التنسيق في ما خص السياسات المحلية.

رفضت مؤسسات مصرفية من الفئة الأولى، صرف شيكات بالدولار، صادرة عن مؤسسة مالية رفع الغطاء المالي الشرعي عنها مؤخراً..

البناء

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن حظوظ التوصل إلى اتفاق حول غزة ترتفع على احتمالات بدء عملية بنيامين نتنياهو بسبب حجم الأزمات التي يواجهها نتنياهو في خيار الحرب، وفي مقدّمتها أن الحرب فقدت جاذبيّتها وقدرتها على الإقناع خارجياً أمام هول مشاهد الموت جوعاً في غزة مقابل العجز العسكري لجيش الاحتلال أمام المقاومة في الميدان وتفاعل شعوب الغرب مع هذه الثنائية بالضغط على الحكومات إلى حدّ الفرض على بريطانيا وفرنسا وأخيراً ألمانيا المزوّد الثاني للسلاح لـ»إسرائيل» وقف تزويد الأسلحة بينما في الداخل سجلت الحركة الاحتجاجيّة تعاظماً بلغت معه التظاهرات رقم المئة ألف للمرة الأولى منذ سنة وهي مرشّحة لرقم الربع مليون قريباً أمّا عسكرياً، فالوضع الأشدّ سوءاً حيث تعصف الخلافات في كل علاقات الحكومة مع الجيش ويعجز الجيش عن تجنيد ما يكفي لمواصلة الحرب ومعنويّات الجيش تدهورت إلى حدّ أفقده القدرة على الصمود أمام هجمات المقاومة.

قال مصدر أوروبي إنّه لم يكن يتوقع أن تذبل صورة الحكمين الجديدين في سورية ولبنان بالسرعة التي ظهر فيها البلدان أمام أزمات وطنيّة كبرى، حيث المكوّنات تفقد قدرة التعاون تحت ظلال الحكم وحيث مخاطر الفتن الأهلية تطل برأسها بينما حديث الازدهار يفقد جاذبيته مع فقدان الاستقرار، بينما «إسرائيل» تتصرّف بطريقة عبثية تتسبب بإهانة وإذلال حكومات يفترض أنها ولدت في كنف رعاية أميركا ودعم مباشر من كبار حلفائها الإقليميين وأمام وضع أمني غير مبشّر بالاستقرار تتراجع الخدمات، وخصوصاً تتبخر وعود تأمين الكهرباء وتغلب على التعيينات محسوبيات و محاصصات وانتقائية وروح انتقامية ويكاد لا يحتاج المعارضون سوى الانتظار حتى يرون النظام الجديد وداعميه يأتون إليهم و يحاولون الاستقواء بهم على بعضهم، وهم بعض ضد بعض، طلباً للتعاون للخروج من الأزمات القاتلة، بينما تسيطر صورة مجاعة غزة على مخيلة من يريد رسم مشهد للسياسة الأميركية في المنطقة، ولا تبدو كل حملات التسويق في القنوات الفضائية العملاقة مجدية في تعويم ما ينهار في الواقع.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

13-8-2025

أسرار الصحف 12-8-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-08-06

أسرار الصحف المحلية ٧-٨-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-08-02

أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-07-30

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
اسرار
2025-07-22

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-08-11

أسرار الصحف 12-8-2025

LBCI
اسرار
2025-08-10

أسرار الصحف 11-8-2025

LBCI
اسرار
2025-08-08

أسرار الصحف 09-08-2025

LBCI
اسرار
2025-08-07

أسرار الصحف 08-08-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:34

العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته

LBCI
خبر عاجل
06:28

الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل

LBCI
خبر عاجل
2025-08-12

منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

LBCI
أخبار دولية
13:15

دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري

LBCI
أخبار لبنان
13:03

اليكم مقررات مجلس الوزراء...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:51

جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:11

لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة

LBCI
أخبار دولية
05:53

وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة

LBCI
حال الطقس
03:31

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:29

بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير

LBCI
أخبار لبنان
08:20

بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
14:20

عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان

LBCI
أخبار لبنان
01:13

وصول لاريجاني إلى مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
03:31

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية 13-8-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More