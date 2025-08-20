أسرار الصحف 20-08-2025

النهار



بعد زيارتيه إلى الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، وبرمجة لقاءات مع جهات أخرى بغية إعادة التموضع، جمع "حزب الله" عدداً من الأحزاب الحليفة له في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي لإعادة تفعيل التنسيق معها.



شنّ ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على لقاء البطريرك الأرثوذكسي يوحنا العاشر يازجي الرئيس السوري أحمد الشرع واعتبروا أن اللقاء إنما يوفر غطاء للشرع ويحسن صورته الخارجية من دون أي ضمانات للمواطنين المسيحيين وغيرهم.



قال وزير سابق للخارجية إن سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني أن المنطقة ستصير مكشوفة تماماً للإسرائيلي ولن يكون هناك رادع أمام توسع الاعتداءات.



يبدي مواطنون استياء شديداً من الاعمال المنفذة من بلدية بيروت في أحياء رأس النبع – النويري- البربور- البربير التي تأخرت كثيراً وجاءت بنتائج غير مرضية للمارة وللسيارات.



تفيد معلومات بأن "حزب الله" أخلى معظم مراكزه في اليومين الماضيين، وابتعد مسؤولوه عن الهواتف النقالة خوفاً من ردة فعل إسرائيلية على تشدد لبنان في طلبه اعتماد "الخطوة مقابل خطوة".



بدأت إدارات مدارس خاصة تبلغ ذوي التلامذة برفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل 2025- 2026 من دون نيل موافقة مجالس الأهل على ما يقول البعض.



عُلم أنّ شخصية كانت تتحرّك بين مرجعَين في شأن ملفات غير سياسية علّقت دورها بعد فتور ساد أخيراً العلاقة بين هذَين المرجعَين.



كشف مسؤول مالي، أنّ تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي بسقوف عالية قد ينعكس مزيداً من الأضرار في قطاعات اقتصادية ومالية من دون أي مبرّر.



أُرجئ البحث في مشروع كبير على مستوى كلّ لبنان كانت الحكومة تنوي طرحه بعد انتهاء الانتخابات البلدية، لكنّ تسارع الأحداث حال دون ذلك.



تتحدث تقارير شبه رسمية، عن تخفيضات جمركية لجهة مرور الشاحنات من قبل سوريا تجاه لبنان.



أهمل مسؤولون كلام نتنياهو عن سعيه لتحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى»، مع أن خارطة المشروع يضم أجزاء من لبنان.



لم تجد الادارات المعنية حلولاً بعد لعدم التزام بعض المستشفيات ومراكز التصوير الطبية وبعض أطباء الاختصاص بتسعيرات الضمان الاجتماعي واستمرار أسعارهم المرتفعة جداً.



يعتقد خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن الطريق مسدود أمام تحقيق منجزات بحجم ما تدّعيه حكومة بنيامين نتنياهو حول خططها في لبنان وغزة، حيث كشف تراجع توماس باراك عن الضغط باتجاه أولويّة نزع سلاح المقاومة عن غياب القدرة الإسرائيلية على شنّ حرب وحديثه عن خطوة أولى من جانب «إسرائيل» يفتح الباب للحصول على شروط تفاوضيّة إسرائيليّة تقوم واشنطن بتسويقها بضغط التهويل والابتزاز، وكذلك خطة احتلال غزة المحتلة أصلاً في ظل جيش إسرائيلي يعاني من نقص العدد وتراجع الروح القتالية ومقاومة سوف تقاتل بروح استشهاديّة في معركة بقاء والهدف مزيد من الضغط طلباً لمزيد من التنازلات يتولّى الأميركي الضغط لأجلها تحت شعار تفادي الأسوأ من استمرار الحرب الإسرائيلية.



تقول مصادر سياسية لبنانية فاعلة أن نقاشاً جرى حول درجة المصداقية للتمسك بالهوية اللبنانية لمزارع شبعا بتحريض من مسؤول لبناني بارز يعتبر أنّها مجرد ذريعة لتعقيد الوضع مع الاحتلال الذي يتمسك بالبقاء في المزارع ويتعامل معها أمنياً واستراتيجياً باعتبارها امتداداً للجولان السوري المحتل وجبل الشيخ، وجاءت نتيجة التدقيق تقول بلسان خبراء الطوبوغرافيا والخرائط في الجيش اللبناني والدوائر القانونيّة في وزارة الخارجية اللبنانية أن التخلي عن لبنانيّة المزارع مستحيل بالنسبة للدولة اللبنانية لأن خزائن وزراتي الدفاع والخارجيّة مليئة بالوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعا بحيث لا يمكن لأي سؤال استشاريّ يوجَّه للوزارتين أن يأتي بغير الجزم بلبنانيّة مزارع شبعا.