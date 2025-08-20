أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 20-08-2025
اسرار
2025-08-19 | 23:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 20-08-2025
النهار
بعد زيارتيه إلى الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، وبرمجة لقاءات مع جهات أخرى بغية إعادة التموضع، جمع "حزب الله" عدداً من الأحزاب الحليفة له في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي لإعادة تفعيل التنسيق معها.
شنّ ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على لقاء البطريرك الأرثوذكسي يوحنا العاشر يازجي الرئيس السوري أحمد الشرع واعتبروا أن اللقاء إنما يوفر غطاء للشرع ويحسن صورته الخارجية من دون أي ضمانات للمواطنين المسيحيين وغيرهم.
قال وزير سابق للخارجية إن سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني أن المنطقة ستصير مكشوفة تماماً للإسرائيلي ولن يكون هناك رادع أمام توسع الاعتداءات.
يبدي مواطنون استياء شديداً من الاعمال المنفذة من بلدية بيروت في أحياء رأس النبع – النويري- البربور- البربير التي تأخرت كثيراً وجاءت بنتائج غير مرضية للمارة وللسيارات.
تفيد معلومات بأن "حزب الله" أخلى معظم مراكزه في اليومين الماضيين، وابتعد مسؤولوه عن الهواتف النقالة خوفاً من ردة فعل إسرائيلية على تشدد لبنان في طلبه اعتماد "الخطوة مقابل خطوة".
بدأت إدارات مدارس خاصة تبلغ ذوي التلامذة برفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل 2025- 2026 من دون نيل موافقة مجالس الأهل على ما يقول البعض.
الجمهورية
عُلم أنّ شخصية كانت تتحرّك بين مرجعَين في شأن ملفات غير سياسية علّقت دورها بعد فتور ساد أخيراً العلاقة بين هذَين المرجعَين.
كشف مسؤول مالي، أنّ تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي بسقوف عالية قد ينعكس مزيداً من الأضرار في قطاعات اقتصادية ومالية من دون أي مبرّر.
أُرجئ البحث في مشروع كبير على مستوى كلّ لبنان كانت الحكومة تنوي طرحه بعد انتهاء الانتخابات البلدية، لكنّ تسارع الأحداث حال دون ذلك.
اللواء
تتحدث تقارير شبه رسمية، عن تخفيضات جمركية لجهة مرور الشاحنات من قبل سوريا تجاه لبنان.
أهمل مسؤولون كلام نتنياهو عن سعيه لتحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى»، مع أن خارطة المشروع يضم أجزاء من لبنان.
لم تجد الادارات المعنية حلولاً بعد لعدم التزام بعض المستشفيات ومراكز التصوير الطبية وبعض أطباء الاختصاص بتسعيرات الضمان الاجتماعي واستمرار أسعارهم المرتفعة جداً.
البناء
يعتقد خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن الطريق مسدود أمام تحقيق منجزات بحجم ما تدّعيه حكومة بنيامين نتنياهو حول خططها في لبنان وغزة، حيث كشف تراجع توماس باراك عن الضغط باتجاه أولويّة نزع سلاح المقاومة عن غياب القدرة الإسرائيلية على شنّ حرب وحديثه عن خطوة أولى من جانب «إسرائيل» يفتح الباب للحصول على شروط تفاوضيّة إسرائيليّة تقوم واشنطن بتسويقها بضغط التهويل والابتزاز، وكذلك خطة احتلال غزة المحتلة أصلاً في ظل جيش إسرائيلي يعاني من نقص العدد وتراجع الروح القتالية ومقاومة سوف تقاتل بروح استشهاديّة في معركة بقاء والهدف مزيد من الضغط طلباً لمزيد من التنازلات يتولّى الأميركي الضغط لأجلها تحت شعار تفادي الأسوأ من استمرار الحرب الإسرائيلية.
تقول مصادر سياسية لبنانية فاعلة أن نقاشاً جرى حول درجة المصداقية للتمسك بالهوية اللبنانية لمزارع شبعا بتحريض من مسؤول لبناني بارز يعتبر أنّها مجرد ذريعة لتعقيد الوضع مع الاحتلال الذي يتمسك بالبقاء في المزارع ويتعامل معها أمنياً واستراتيجياً باعتبارها امتداداً للجولان السوري المحتل وجبل الشيخ، وجاءت نتيجة التدقيق تقول بلسان خبراء الطوبوغرافيا والخرائط في الجيش اللبناني والدوائر القانونيّة في وزارة الخارجية اللبنانية أن التخلي عن لبنانيّة المزارع مستحيل بالنسبة للدولة اللبنانية لأن خزائن وزراتي الدفاع والخارجيّة مليئة بالوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعا بحيث لا يمكن لأي سؤال استشاريّ يوجَّه للوزارتين أن يأتي بغير الجزم بلبنانيّة مزارع شبعا.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
20-08-2025
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
0
اسرار
2025-08-14
أسرار الصحف 15-08-2025
اسرار
2025-08-14
أسرار الصحف 15-08-2025
0
اسرار
2025-08-13
أسرار الصحف 14-08-2025
اسرار
2025-08-13
أسرار الصحف 14-08-2025
0
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
اسرار
2025-08-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-08-17
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
اسرار
2025-08-17
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
0
اسرار
2025-08-14
أسرار الصحف 15-08-2025
اسرار
2025-08-14
أسرار الصحف 15-08-2025
0
اسرار
2025-08-13
أسرار الصحف 14-08-2025
اسرار
2025-08-13
أسرار الصحف 14-08-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:39
إذاعة الجيش الإسرائيلي: في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب
آخر الأخبار
03:39
إذاعة الجيش الإسرائيلي: في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب
0
أخبار دولية
04:48
السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية
أخبار دولية
04:48
السعودية تسمح لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية
0
صحف اليوم
00:33
الحجار لـ"الأنباء الكويتية": مباحثات المبعوث الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين سارت بشكل إيجابي
صحف اليوم
00:33
الحجار لـ"الأنباء الكويتية": مباحثات المبعوث الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين سارت بشكل إيجابي
0
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
أخبار لبنان
03:13
البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
0
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
3
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
6
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
أمن وقضاء
14:00
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة
7
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
8
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More