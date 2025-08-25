أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 25-08-2025
اسرار
2025-08-24 | 23:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 25-08-2025
النهار
يشكو رجال أعمال من التأخّر لدى سفارة دولة آسيوية كبيرة في الحصول على تأشيرات منها. ويضطرون للذهاب إلى عمان والقاهرة للحصول على تأشيرة البلد من سفارتَيه المعتمدتَين هناك.
ردّد قيادي كبير في "تيار المستقبل" على مسمع شخصيات، في عشاء في مبنى سفارة غربية، أنّه يُفكّر بالترشّح للانتخابات في طرابلس ويُرجّح ترشّح الوزيرة السابقة بهية الحريري في صيدا لاستعادة مقعدها في المدينة. ولم يأتِ على الموقف النهائي للرئيس سعد الحريري من الاستحقاق المقبل.
يتعرّض صيادون في صور لمضايقات من عنصر أمني يتحكّم بحركة توجههم الى البحر وممارسة أعمالهم، ولم يكترث لكل الانتقادات التي يتلقاها. وناشد هؤلاء وزير الداخلية أحمد الحجار التدخّل "لردع هذا العنصر ومحاسبته".
شوهد عدد كبير من السياح الكويتيين في إحدى بلدات الجبل التي لها تاريخ اصطيافي طويل معهم، وهم يملكون النسبة الكبرى من المنازل من بين الرعايا الخليجيين.
ردّ الصحافي محمد بركات على بيان ضده بالقول: الغريب أنّ معظم أبناء عائلة بركات لم يسمع بهذا البيان أصلًا. والبلدية نفسها، وفيها أعضاء من حركة أمل، لم توقّع ولم يوقّعوا عليه. وإن كان حزب الله يظن أنّ تبرؤ بعض حزبييه منّي يبرّئه من مسؤوليته عن جرّ الجنوب والشيعة ولبنان إلى الخراب، فهو واهم.
الجمهورية
لفت مسؤول ميداني إلى أنّ ما يُحكى عن تحرّكات مشبوهة في منطقة حدودية شمالاً مبالغ فيها، ولا شيء يدلّ إلى عبور حدودي منظّم أو خطر.
لم يُحسم بعد القرار في تلزيم مشروع حيَوي كبير إلى جهة عربية بارزة مهتمة في الاستثمار فيه إعماراً وتشغيلاً.
أكّد مسؤول سياسي أنّ الاتصالات أدّت إلى تفاهم حول عناوين خطة حساسة بحيث تكون "تحت سقف عدم التصادم".
اللواء
تسود حالة من الفتور بين مرجعَيْن بارزَيْن على خلفية قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع جدول زمني لتنفيذ قرار حصرية السلاح، وما أحاط بها من تعليقات وتسريبات!
رغم المناخ الإصلاحي السائد في العهد الحالي، يحاول بعض الوزراء تمرير صفقات «مريبة»، لا سيما في وزارات الخدمات، تحت شعارات من «نوع تحسين مستوى الأداء»!
يتعرض مدير عام مرفق حيوي لحملة شعواء من وزير الوصاية بهدف «قبعه» من مركزه، لأنه لا يتجاوب مع طلبات الوزير، وينتقد بعض القرارات التي يتخذها ولا تكون لمصلحة المرفق العام!
البناء
قال مرجع تاريخي إن صيغة الشركات العقارية في المشاريع الاستعمارية والاستيطانية لم تولد على يدي المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك الذي يريد تحقيق أحلام رئيسه دونالد ترامب مرّة بريفييرا الشرق ومرة في ممر ترامب القوقازي فيحمل مشروعه العقاري وينتقل به من غزة إلى أذربيجان وأرمينيا ويحطّ رحاله في لبنان. ومَن يقرأ التاريخ سيجد أن الاستعمار البريطاني في الهند وجنوب أفريقيا وأميركا بدأ شركات وأن شركات الذهب في أميركا تحوّلت إلى شركات عقاريّة لبناء المستوطنات للمهاجرين الأوروبيين ومثلها في جنوب أفريقيا وفي الهند كانت شركة النسيج المعروفة باسم الشركة الهنديّة منذ القرن السادس عشر أساس المشروع الاستعماريّ وصولاً إلى المشروع الصهيونيّ نفسه الذي بدأته الوكالة اليهودية بشراء الأراضي في فلسطين تمهيداً لإنشاء المستوطنات. وقال المرجع: الأمر الآن على طاولة الحكومة اللبنانية لتظهر وطنيتها من تبعيتها.
لاحظت جهات إعلاميّة تغييراً في تموضع قناتي الجزيرة والعربية الحدث تجاه الأوضاع في سورية بحيث أصبحت الحدث هي قناة حكم الشام الجديد بدلاً من الجزيرة، وقالت إن نشرات أخبار قناة الجزيرة التي كانت تخصّص ثلث وقتها لسورية وتغطية أنشطة الحكم الجديد والترويج له وتمنح الثلث الثاني لغزة والثلث الثالث لسائر أحداث العالم صارت تمنح ثلثي الوقت لغزة وتحصر اهتمامها بسورية بما يبقى لأخبارها من حصة في الثلث الثالث المخصّص لأخبار العالم، بينما تخصّص قناة الحدث نصف الوقت لتغطيات سورية تتناول فيها أحياناً أحداثاً هامشية وتصل في تبنيها للحكم الجديد حداً يتصادم خلاله مذيعوها مع ضيوفهم المخالفين لهذا الحكم طلباً لاستخدام لقب الرئاسة لدى التحدّث عن أحمد الشرع بعدما كانت الحدث توزع ثلثي وقتها بين السودان ولبنان والعراق وتضع اهتمامها بسورية ضمن الثلث الثالث بحصة تكبر وتصغر حسب الأحداث. وقالت الجهات الإعلامية إن هذا التغيير ربما يعكس تبادل في علاقات حكم الشام الجديد بين قطر والسعوديّة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
25-08-2025
أسرار الصحف 23-08-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
0
اسرار
2025-08-22
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
2025-08-22
أسرار الصحف 23-08-2025
0
اسرار
2025-08-20
أسرار الصحف 21-08-2025
اسرار
2025-08-20
أسرار الصحف 21-08-2025
0
اسرار
2025-08-19
أسرار الصحف 20-08-2025
اسرار
2025-08-19
أسرار الصحف 20-08-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-22
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
2025-08-22
أسرار الصحف 23-08-2025
0
اسرار
2025-08-21
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
2025-08-21
أسرار الصحف 22-8-2025
0
اسرار
2025-08-20
أسرار الصحف 21-08-2025
اسرار
2025-08-20
أسرار الصحف 21-08-2025
0
اسرار
2025-08-19
أسرار الصحف 20-08-2025
اسرار
2025-08-19
أسرار الصحف 20-08-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-18
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
آخر الأخبار
2025-06-18
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
0
اقتصاد
2025-08-18
وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
اقتصاد
2025-08-18
وزير المالية: سيتم توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي في الأيام القليلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14
سياحة أعمال في بيروت… والحضور خليجي
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14
سياحة أعمال في بيروت… والحضور خليجي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
تقارير نشرة الاخبار
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
2
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
3
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
6
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
7
خبر عاجل
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
خبر عاجل
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More