LBCI
LBCI

أسرار الصحف 25-08-2025

اسرار
2025-08-24 | 23:56
4min
أسرار الصحف 25-08-2025

النهار

يشكو رجال أعمال من التأخّر لدى سفارة دولة آسيوية كبيرة في الحصول على تأشيرات منها. ويضطرون للذهاب إلى عمان والقاهرة للحصول على تأشيرة البلد من سفارتَيه المعتمدتَين هناك.
ردّد قيادي كبير في "تيار المستقبل" على مسمع شخصيات، في عشاء في مبنى سفارة غربية، أنّه يُفكّر بالترشّح  للانتخابات في طرابلس ويُرجّح ترشّح الوزيرة السابقة بهية الحريري في صيدا لاستعادة مقعدها في المدينة. ولم يأتِ على الموقف النهائي للرئيس سعد الحريري من الاستحقاق المقبل.
يتعرّض صيادون في صور لمضايقات من عنصر أمني يتحكّم  بحركة توجههم الى البحر وممارسة أعمالهم، ولم يكترث لكل الانتقادات التي يتلقاها. وناشد هؤلاء وزير الداخلية أحمد الحجار  التدخّل "لردع هذا العنصر ومحاسبته".
شوهد عدد كبير من السياح الكويتيين في إحدى بلدات الجبل التي لها تاريخ اصطيافي طويل معهم، وهم يملكون النسبة الكبرى من المنازل من بين الرعايا الخليجيين.
ردّ الصحافي محمد بركات على بيان ضده بالقول: الغريب أنّ معظم أبناء عائلة بركات لم يسمع بهذا البيان أصلًا. والبلدية نفسها، وفيها أعضاء من حركة أمل، لم توقّع ولم يوقّعوا عليه. وإن كان حزب الله يظن أنّ تبرؤ بعض حزبييه منّي يبرّئه من مسؤوليته عن جرّ الجنوب والشيعة ولبنان إلى الخراب، فهو واهم.

الجمهورية

لفت مسؤول ميداني إلى أنّ ما يُحكى عن تحرّكات مشبوهة في منطقة حدودية شمالاً مبالغ فيها، ولا شيء يدلّ إلى عبور حدودي منظّم أو خطر.

لم يُحسم بعد القرار في تلزيم مشروع حيَوي كبير إلى جهة عربية بارزة مهتمة في الاستثمار فيه إعماراً وتشغيلاً.

أكّد مسؤول سياسي أنّ الاتصالات أدّت إلى تفاهم حول عناوين خطة حساسة بحيث تكون "تحت سقف عدم التصادم".

اللواء

تسود حالة من الفتور بين مرجعَيْن بارزَيْن على خلفية قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع جدول زمني لتنفيذ قرار حصرية السلاح، وما أحاط بها من تعليقات وتسريبات!

رغم المناخ الإصلاحي السائد في العهد الحالي، يحاول بعض الوزراء تمرير صفقات «مريبة»، لا سيما في وزارات الخدمات، تحت شعارات من «نوع تحسين مستوى الأداء»!

يتعرض مدير عام مرفق حيوي لحملة شعواء من وزير الوصاية بهدف «قبعه» من مركزه، لأنه لا يتجاوب مع طلبات الوزير، وينتقد بعض القرارات التي يتخذها ولا تكون لمصلحة المرفق العام!

البناء

قال مرجع تاريخي إن صيغة الشركات العقارية في المشاريع الاستعمارية والاستيطانية لم تولد على يدي المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك الذي يريد تحقيق أحلام رئيسه دونالد ترامب مرّة بريفييرا الشرق ومرة في ممر ترامب القوقازي فيحمل مشروعه العقاري وينتقل به من غزة إلى أذربيجان وأرمينيا ويحطّ رحاله في لبنان. ومَن يقرأ التاريخ سيجد أن الاستعمار البريطاني في الهند وجنوب أفريقيا وأميركا بدأ شركات وأن شركات الذهب في أميركا تحوّلت إلى شركات عقاريّة لبناء المستوطنات للمهاجرين الأوروبيين ومثلها في جنوب أفريقيا وفي الهند كانت شركة النسيج المعروفة باسم الشركة الهنديّة منذ القرن السادس عشر أساس المشروع الاستعماريّ وصولاً إلى المشروع الصهيونيّ نفسه الذي بدأته الوكالة اليهودية بشراء الأراضي في فلسطين تمهيداً لإنشاء المستوطنات. وقال المرجع: الأمر الآن على طاولة الحكومة اللبنانية لتظهر وطنيتها من تبعيتها.

لاحظت جهات إعلاميّة تغييراً في تموضع قناتي الجزيرة والعربية الحدث تجاه الأوضاع في سورية بحيث أصبحت الحدث هي قناة حكم الشام الجديد بدلاً من الجزيرة، وقالت إن نشرات أخبار قناة الجزيرة التي كانت تخصّص ثلث وقتها لسورية وتغطية أنشطة الحكم الجديد والترويج له وتمنح الثلث الثاني لغزة والثلث الثالث لسائر أحداث العالم صارت تمنح ثلثي الوقت لغزة وتحصر اهتمامها بسورية بما يبقى لأخبارها من حصة في الثلث الثالث المخصّص لأخبار العالم، بينما تخصّص قناة الحدث نصف الوقت لتغطيات سورية تتناول فيها أحياناً أحداثاً هامشية وتصل في تبنيها للحكم الجديد حداً يتصادم خلاله مذيعوها مع ضيوفهم المخالفين لهذا الحكم طلباً لاستخدام لقب الرئاسة لدى التحدّث عن أحمد الشرع بعدما كانت الحدث توزع ثلثي وقتها بين السودان ولبنان والعراق وتضع اهتمامها بسورية ضمن الثلث الثالث بحصة تكبر وتصغر حسب الأحداث. وقالت الجهات الإعلامية إن هذا التغيير ربما يعكس تبادل في علاقات حكم الشام الجديد بين قطر والسعوديّة.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

25-08-2025

