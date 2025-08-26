أخبار
أسرار الصحف 26-08-2025
اسرار
2025-08-25 | 23:35
مشاهدات عالية
4
min
أسرار الصحف 26-08-2025
النهار
بعد زيارة لاريجاني إلى لبنان، بدأ "حزب الله" يستنهض حالته محرجاً العديد من الحلفاء السابقين الذين يحاولون الوقوف على مسافة وسطية بين كل المتصارعين، وبدا أنّ بعض من غابوا أو صمتوا عادوا إلى الواجهات الاعلامية رغم فقدان كل مصداقية لهم.
يُردّد نائب سابق في مجلسه أنّ العديد من مسؤولي النظام السوري السابق، وخلال هروبهم بعد سقوط النظام عبر مطار بيروت، مرّوا في البقاع اللبناني حيث أودعوا أموالاً ومقتنيات ثمينة لدى حلفاء لعدم تمكّنهم من إمرارها على متن الطائرات.
لوحظ أنّ رئيس تيار مسيحي بارز بدأ يزور عدداً من المناطق ويلتقي وزراء ونواب سابقين نظراً لحيثيتهم المحلية من أجل استنهاض التيار وخصوصاً قبل الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.
توقّع الأمين العام الدكتور فادي خلف أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزاً قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدّي من العمل.
في الدعوة التي وجهها الثنائي الشيعي إلى وقفة احتجاج الاربعاء، لوحظ أنّ اسم حركة "أمل" تقدّم على اسم "حزب الله"، وكذلك في الإعلان عن التأجيل، لتأكيد عدم التباعد والخلاف في التوجهات.
بدأت المديرية العامة لأمن الدولة بملاحقة أصحاب المولدات الذين يرفضون الالتزام بقرار مجلس الوزراء الاخير لتنظيم هذا القطاع.
الجمهورية
أُعيد ترميم العلاقة بين جهة رسمية وجهة حزبية بعد إعادة رسم مسار تنفيذ قرار بارز وحساس، بما يُبرّد النفوس المشحونة.
يُسجَّل تقاعس وظيفي وتجاهل معاملات المواطنين في إحدى دوائر شركة الكهرباء في منطقة قريبة من العاصمة بلا حسيب ولا رقيب.
يُنتظر وصول سفيرَين جديدَين تابعَين لدولتَين من أكثر الدول انخراطاً وتأثيراً في الشأنَين اللبناني والإقليمي، بما يُعطي دينامية جديدة للمرحلة المقبلة.
اللواء
أعدّ لبنان ردوداً قانونية على النقاط التي من المتوقع أن يثيرها الوفد السوري في ما خص السجناء، وملاحقة عناصر من النظام السابق لجأوا إلى لبنان..
يتفق أكثر من مصدر وزاري أن الانتخابات النيابية، ستجري في موعدها، بصرف النظر عمّا يمكن أن يطرأ على قانون الانتخابات المعمول به حالياً..
أبلغ مصرف عالمي عملاء تجاوز عددهم الـ1000 الاستغناء عن وضع حساباتهم لديه، وتردَّدت معلومات عن دور لمؤسسة مالية لبنانية بارزة.
البناء
قال مصدر لبناني أميركي إن زيارة السيناتور ليندسي غراهام لبيروت بالتزامن مع زيارة المبعوثين توماس برّاك ومورغان أورتاغوس قام الإسرائيليون بتنسيقها والهدف إيصال رسالة تهديد بوقف تمويل الجيش اللبناني وتسليحه ما لم يستجب لقرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة بالقوة إذا رفضت تسليمه باعتبار غراهام رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس أبرز داعمي “إسرائيل” في أميركا، وهو صاحب رأي يقول “إن الحرب الأهليّة في لبنان ليست خطراً على أمن “إسرائيل”، وبالتالي مصلحة أميركا بينما سلاح حزب الله هو الخطر ونحن نقوم بتسليح الجيش ونموّله لأجل القيام لصالح أميركا و”إسرائيل” بمهمة مواجهة حزب الله كعدو مشترك”.
رأى وزير خارجيّة سابق أن كلام بنيامين نتنياهو عن لبنان يشبه كلامه عن غزة وجوهره واحد وهو أن نزع السلاح من المقاومة يوقف الحرب، لكنه لا ينهي الاحتلال وهو ما تسميه “إسرائيل” بالترتيبات الأمنية وهذا ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة مع سورية، حيث الامتناع عن امتلاك سلاح يزعج “إسرائيل” وعدم تجاوز الخطوط الحمر الإسرائيلية يمنع الحرب، لكنه لا يُنهي الاحتلال والشروط الأمنية. ودعا الوزير المسؤولين العرب عموماً وفي لبنان وسورية وفلسطين خصوصاً إلى عدم تجميل الصورة والنظر إليها من زوايا ضيّقة للتنصّل من المسؤولية باتخاذ مواقف إن لم تستطع ردع “إسرائيل” فلا تمنح احتلالها واعتداءاتها غطاء شرعيّاً، معتبراً أن “إسرائيل” انتهت من مرحلة السلام مقابل الأرض التي بدأت في كامب ديفيد وكذلك من مرحلة السلام الإبراهيمي، ودخلت مرحلة السلام مقابل الأمن في إطار بدء تنفيذ “إسرائيل” الكبرى، حيث تحصل على السلام مقابل منح الأمن بشروطها التي تتصل بترتيبات داخل الأرض العربيّة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
26-08-2025
أسرار الصحف 25-08-2025
السابق
