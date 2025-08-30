الأخبار
أسرار الصحف 30-05-2025

اسرار
2025-08-30 | 00:07
مشاهدات عالية
3min
أسرار الصحف 30-05-2025

البناء
خفايا
تقول مصادر أمميّة إن حرب الترشيحات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة قد بدأت لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته نهاية عام 2026 وفيما يتحدّث موظفو الأمم المتحدة عن أهميّة أن تتولّى امرأة للمرة الأولى هذا المنصب، يجري التداول باسم أمينة ج. محمد النائبة الحالية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس التي تشغل أيضاً منصب وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار في بلدها، وكذلك وزيرة الأمن القوميّ والخدمة العامة، ضمن أبرز المرشحات لقيادة منظمة الأمم المتحدة، لكن أوساط أعضاء مجلس الأمن تتحدّث عن ظروف غير مناسبة لاختيار امرأة لمجرد أنه آن الأوان لانتخاب امرأة دون معارضة وصول المرأة إذا كانت تتحقق معها شروط مطلوبة للمهمة. وهنا تقول المصادر إن رئيس الحكومة اللبنانيّة نواف سلام يملك لوبي يعمل لتسويقه والقول إنه مرشح مدعوم من واشنطن والرياض. وتعتقد هذه المصادر أن قرارات ومواقف سلام في الشؤون الكبرى السياسية والمالية في لبنان محكومة بسعيه لنيل هذا المنصب وضمان الدعم الأميركي والسعودي خصوصاً بعدما تراجعت حظوظ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألان غروسي الذي يواجه فيتو روسياً وتنتظره ملفات قانونيّة إيرانية حول تورّطه بالحرب عليها.

كواليس
لاحظت سفارة أوروبيّة تغيّر المناخ اللبنانيّ تجاه السير بخطوات عمليّة نحو نزع سلاح المقاومة تحت شعار حق الدولة بحصر السلاح بعد زيارة توماس باراك الأخيرة التي تبخّرت معها الآمال بتحقيق أي خطوة إسرائيليّة نحو وقف الاعتداءات وبدء الانسحاب. وقالت إن كلام رئيس الحكومة عن عدم تحقيق اي تقدم بعد زيارة باراك يشير الى تراجع اندفاعة المسؤولين اللبنانيين عمّا كانت عليه قبل الزيارة ولفتت إلى أن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عن الاستسلام وعن السلاح مختلف عن مواقفه السابقة ومواقف جنبلاط عادة هي بارومتر السياسة اللبنانية كما تقول تقارير السفارة، ودعت إلى معرفة ما تمّ بحثه من حلول وسط بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس الحكومة طارق متري موفداً من رئيس الحكومة، خصوصاً بعد السقف المرتفع لمواقف الرئيس بري واعتباره أن الطروحات الراهنة التي تؤسس لبقاء الاحتلال أسوأ من اتفاق 17 أيار.
 
اللواء  
جرى تقديم مساعدات مالية للمؤسسات العاملة على استتباب الأمن في كل لبنان، ومن دون استثناء.

يُبدي حزب لبناني ليونة غير مسبوقة تجاه فريق في البلد يمرُّ بمحنة وفقاً لأوساط الحزب المذكور.

ما يزال الاتجاه السائد تأخير أية زيادات على رواتب ومعاشات القطاع العام إلى ما بعد إقرار الموازنة، وبدايات السنة الجديدة.

