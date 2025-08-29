الأخبار
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 29-08-2025

أخبار لبنان
2025-08-28 | 23:30
أسرار الصحف 29-08-2025
أسرار الصحف 29-08-2025

النهار

على الرغم من طلب وزيرة الشباب والرياضة التشدّد في إجراءات الطيران الشراعي بعد الحوادث المتكررة والمميتة أحياناً، سقط أمس أحد الهواة في منطقة جبيل ما يُشير إلى أنّ إجراءات المنع لا تزال غير سارية.

بدأت شركات استطلاع الآراء عملها في عدد من المناطق، وأحياناً من دون مهنية، عبر إسقاط أسماء بارزة من اللوائح، وفق أحد النواب المرشحين تكراراً.

أُبلغت أجهزة أمنية بوجوب اتخاذ إجراءات احتياط من اليوم وإلى موعد اجتماع مجلس الوزراء لعرض خطة حصر السلاح خوفاً من توجيه رسائل أمنية أو في الشارع إلى الحكومة قبل الثلاثاء.

ردّت مؤسسة المرجع السيد محمد حسين فضل الله على قناة "المنار" من دون أن تُسميها داعية إدارتها إلى "وقف الانحدار ونكء الجرح من جديد وإطلاق شرارات الفتنة".

يُكثّف "حزب الله" من زياراته ولقاءاته مع حلفاء سابقين لإعادة لمّ الشمل وكسب التأييد في هذه المرحلة الحساسة، وأيضاً من أجل حشد الدعم في الانتخابات النيابية المقبلة.

يقول وزير سابق إنّ العلاقة بين بيروت ودمشق بحاجة إلى رعاية سعودية مستمرة، وإنّ اجتماعاً على مستوى أمني سيُعقَد قريباً في الرياض.

*****

الجمهورية

صارح ممثل لشخصية سياسية مسؤو لاً سياسياً بأنّ بعض الخطوات الحكومية جاءت بنتائج عكسية على فريق سياسياً، وبإيجابيات غير مسبوقة لفريق آخر.

نُقِل عن مسؤول رفيع قوله إنّه يعاني كثيراً من عصبية رئيسه، وحاول مرّات عديدة إقناعه بالتخفيف منها، لكنّه يُصدم بعناد رهيب.

خلافاً لكل الأجواء المشحونة والحديث عن وصول مهمّة موفد غربي إلى طريق مسدود، يرى حزب بارز أنّ هناك تحوّلاً في طريقة المعالجة بشكل إيجابي لملف حساس.

*****

اللواء

تردَّد أن أجواء لقاءات الوفد الأميركي مع مرجع كبير، لم تنطوِ على إشارات سلبية، بل تضمنت أيضاً إشارات ايجابية، بقيت طي الكتمان..

تحدثت معلومات عن صعوبة توفير مبلغ كفالة الـ20 مليون دولار الخاصة بإطلاق سلامة، من دون الكشف عن مصدر هذه الصعوبات..

يعمد حزب بارز إلى «تقريش» رصيده السياسي في البلد، بحسابات تحالفية مع مراجعة التغيُّرات التي طرأت بعد 7 ت1 (2023)!

*****

البناء

قالت مصادر متابعة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية إن الاعتراضات الأميركية على الغارات والتوغلات الإسرائيلية في سورية تشبه ما كان يصدر من بيانات في الماضي ضد مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية ومشاريع التهويد في القدس أو التنبيهات لضرورة الانتباه لحياة المدنيين في حرب غزة، وكلها مواقف للتلاعب بعقول الطرف العربي وتركه يعيش في أحلام التدخل الأميركي لردع الإسرائيلي حتى يتمكن الإسرائيلي من فرض الأمر الواقع، فيأتي الأميركي ويقنع الطرف العربي بالجلوس إلى مائدة التفاوض بشروط “إسرائيل”، أما إذا قاوم الجانب العربي وتصدّى للإسرائيلي فيأتي الأميركي مفاوضاً في منتصف الطريق لتحصيل ما يمكن تحصيله، وإذا صمد العربي أكثر ينخفض السقف الإسرائيلي ويزعم الأميركي أنه قام بالضغط على “إسرائيل” للوصول إلى حل معقول!

قال خبراء عسكريون وأمنيون إن نتائج الغارات الإسرائيلية على اليمن بهدف اغتيال قيادات عليا وفشلها بتحقيق أهدافها بعد شهور من التحضير الاستخباريّ، كما تقول القنوات العبريّة يجعل العقدة اليمنيّة إحدى أهم مشاكل “إسرائيل” في المنطقة، حيث شكلت الصواريخ المتعددة الرؤوس تحدياً عسكرياً لا حل له؛ فإن تمّ التصدي لها وتفجّر رأسها إلى عدة رؤوس في الجو تسقط هذه الرؤوس في عدة مواقع متباعدة، وإن ترك الصاروخ يصيب هدفه توزّعت الرؤوس على نقاط متقاربة وفي الحالتين تقع كارثة. وقد صارت الصواريخ اليمنية المحفز الرئيسي للشارع الإسرائيلي لطلب وقف الحرب ومصدر الضغط الرئيسي للعائلات لرفض إرسال أبنائها إلى الحرب وأحد أسباب انخفاض الروح المعنوية في الجيش. وما دام اليمن صامداً ومثابراً على صواريخه فإن عمر الحرب يصير أقصر وقدرة الجيش والمجتمع في كيان الاحتلال على الصمود تصبح أقل.

