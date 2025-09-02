الأخبار
أسرار الصحف 2-9-2025
2025-09-01 | 23:51
أسرار الصحف 2-9-2025
النهار
- لم تعلم الأسباب التي دفعت "حزب الله" إلى عدم الإعلان عن هوية اثنين من مرافقي السيد حسن نصرالله قضيا معه قبل نحو سنة، وهما محمد خليل خريس، الممرض الشخصي لنصرالله، وحسن سلمان طبيبه الشخصي.
- تستمر عمليات البناء العشوائي على أراض مشاع وأراضي الغير في مناطق عدة بعيدة جنوباً وبقاعاً.
- يقول مستشار رئاسي سابق إن كلمة الرئيس نبيه بري كرست الوهن الحاصل داخل الثنائي الشيعي رغم استمراره في توفير المخارج التي تعيد تعويمه وتنقذ "حزب الله" معه.
- تتضارب الأخبار المتداولة حول نسب رفع الأقساط المدرسية ففيما يؤكد رئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر أن الزيادات راوحت بين 25 و35 في المئة يكتب ناشطون عبر وسائل التواصل أن الزيادات بلغت 80 في المئة في مدارس محددة.
- يشكو مواطنون من ذوبان ودائعهم باللولار إذ تعمد المصارف إلى فرض ضرائب وعمولات على ودائع مجمدة لا يستطيع أصحابها الإفادة منها.
الجمهورية
- تجري تحضيرات لوجستية لإعادة فتح مركز قنصلي ومنح تأشيرات لدولة صديقة لها علاقات بارزة مع لبنان.
- لم يتمّ تلزيم مرفق حيَوي كبير في محافظة الشمال حتى الآن، ولم يُعرَف ما إذا كانت الأسباب تقنية أم سياسية.
- استبعد دبلوماسي غير عربي في بيروت معاوَدة شنّ هجوم على بلاده نتيجة ما سمّاه توازن الردع الميداني بينهما.
اللواء
- تتابع دولة أوروبية عبر اتصالات غير معلنة مع الأطراف اللبنانية صاحبة القرار، للمساعدة في عدم الوصول إلى طريق مسدود يوم الجمعة.
- كشف نائب مقرَّب من مرجع بارز أن قطباً نيابياً، قرَّر التحرُّك في ما خص جملة من المواضيع ذات الصلة بمندرجات اتفاق الطائف.
- لفتت إشارة إلى أن وزارة المال، تبحث عن إيجاد مصالحة لموضوع القرض الحسن، بعد قرار مصرف لبنان بقطع أي صلة بهذه المؤسسة المالية.
البناء
- سجّلت أرقام مرتفعة للنازحين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا مع مناخات القلق من أحداث أمنيّة قد تقع في لبنان بعد قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة وبعدما بدأت المنظمات العالمية التي تقدّم المساعدات للنازحين العائدين في سوريا بدلاً من امتناعها في السابق وإصرارها على تقديم المساعدات في لبنان قبل سقوط النظام، رغم مناشدات الحكومات اللبنانية مراراً لفعل ذلك. وقالت مصادر على صلة بالملف إن الحكومة الجديدة في سوريا طالبت بتحويل الدعم التربويّ والصحيّ المقرر للنازحين السوريين في لبنان إلى المؤسسات الصحيّة والتربويّة السوريّة ما تسبب بتراجع فرصة الحصول على الخدمات التعليمية والصحية في لبنان على حساب المساعدات الأممية. وقالت المصادر إن ما كانت تقوله الدولة اللبنانية عن إمكانيّة تحقيق عودة طوعيّة آمنة بمجرد نقل المساعدات إلى سوريا ثبت أنه صحيح.
- تحمل وسائل التواصل تصريحات ومواقف غاضبة وانفعالية وبعضها هستيريّ بين مناوئي المقاومة بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري ووصل البعض إلى حد تناول عقيدة الطائفة الشيعيّة بالإهانة ووصفها بالقاتلة. وهو ما أعادته مصادر سياسية إلى الشعور بالإحباط من صناعة خطاب يمنح الأمل بالقدرة على محاصرة المقاومة من بوابة الترويج لنظرية الاختلال بين "أمل" وحزب الله، وللحديث عن اعتدال برّي مقابل تطرّف حزب الله ولبنانيّة برّي مقابل إيرانيّة حزب الله؛ وبعد خيبة الأمل تحوّلت الهيستيريا إلى أن بعض صغارهم تحوّل إلى إطلاق الشتائم بحق الرئيس نبيه بري وتسبّب غمز بري من قناة من كان يرغب ركوب الدبابة الإسرائيلية للوصول إلى رئاسة الجمهورية إلى تحريك المسلة تحت إبط صاحبها وجماعته بطريقة جنونيّة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
