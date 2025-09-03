الأخبار
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

اسرار
2025-09-02 | 23:37
مشاهدات عالية
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
4min
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

النهار

بدت مفتعلة دعوة الرئيس ميشال عون إلى غداء كسرواني تُقيمه على شرفه الأحد المقبل النائبة ندى البستاني، إذ يتزامن مع إحياء حزب القوات اللبنانية قداس الشهداء في مقرّه في معراب.

أفا مصدر حزبي "النهار" بأنّ مسلحين سوريين، وخصوصاً من الإيغور، دخلوا مستودع سلاح كان لـ"حزب الله" في ريف القصير فانفجر بهم وأدّى إلى مقتلهم جميعاً، وقد سُمِع صداه الى المناطق اللبنانية القريبة.

يشكو مواطنون مقيمون في نطاق بلدية بعبدا من تأجيل المجلس البلدي تنفيذ تعاميم صادرة عن محافظ جبل لبنان لإزالة مخالفات تُصيب بالضرر مقيمين لا يقترعون في البلدة بذريعة عدم تسلُّم التعاميم رغم مرور أسابيع على صدورها.

توقّفت أكثر من جهة سياسية وروحية عند بيان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، والذي عُقِد بحضور الرئيس نواف سلام والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي أكّد على عبارة "نُقدّر ونًثمّن شجاعة رئيس الحكومة وكل ما يقوم به ".

خلافاً لما ورد في "أسرار الآلهة" أمس، أفدنا بأنّ "حزب الله" كان نعى العام الماضي طبيب السيد حسن نصرالله وممرضه من ضمن لائحة الذين سقطوا معه ومن دون الدخول في تفاصيل المهمات والتسميات. فاقتضى التوضيح.

 

الجمهورية

بدأت دولة إقليمية لعب أوراق غير أمنية، إذ رعت إنشاء مؤسسة على مستوى إقليمي تخدم سياساتها، وستعقد هذه المؤسسة أولى إطلالاتها في بيروت الأسبوع المقبل.

تردّد أنّ مسؤولاً كبيراً لوّح بالإستقالة في حال بلوغ مستوى الضغوط إلى تنفيذ قرار صدامي يؤدّي إلى زعزعة السلم الأهلي.

يتمّ النقاش في سيناريوهات واحتمالات عدة لإحداث خرق في جدار الأزمة. ويتردّد أنّ هيئة رسمية قد تدخل في دائرة الخطر.

 

اللواء

رأى مصدر دبلوماسي أن الموقف العربي ما يزال يشكل دعامة قوية للاستقرار الداخلي، من زاوية دعم خطوات الشرعية المتمثلة بالحكومة وقراراتها..

يزداد الوضع سوءاً في أحد الصناديق الضامنة، على خلفية الاهمال الرسمي، وضيق حال الموظفين والضغط اليومي..

تجدَّد التباين بين وزير سيادي وموظف مالي كبير على خلفية الموقف من التعامل مع بعض المؤسسات ذات الصلة بطرف سياسي معروف!..

 

البناء

توقفت مصادر سياسية عند الكلام الذي قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، خصوصاً أن في الكلام إشارة واضحة إلى اعتبار الحكومة لموقفها من نزع سلاح المقاومة تطبيقاً لبند مؤجل من اتفاق الطائف، ودعوة لتطبيق كل البنود المؤجلة وعدم اعتماد الانتقائيّة ما دام مبدأ التوافق على التطبيق لم يعد شرطاً واجب الاحترام وفقاً للحكومة، وبالتالي فلتكن عملية جدولة زمنيّة كل ما هو مؤجل من بنود الطائف مثل إلغاء الطائفية وتطبيق اللامركزية، ولتكن المهلة الممنوحة واحدة فإذا كان إلغاء الطائفيّة خلال سنة فليكن نزع السلاح خلال سنة، وإذا كان التوجه لصرف النظر يصرف النظر هناك والتأجيل هنا فليكن التأجيل هناك والتسريع هنا تسريع هناك. وقالت المصادر إن هذا الموقف ينتظر جواباً من المرجعيّات الطائفية العليا في البلد، خصوصاً بكركي ودار الفتوى.

قال خبراء في الشؤون الدوليّة إن ما صدر عن قمة شانغهاي من مواقف صلبة حول الحرب في غزة والحرب على إيران يمثل تحوّلاً هاماً في الوضع الدولي، سواء لما يعبّر عنه الموقف من تحوّل في التوجهات الصينية والهندية التي دأبت على مواقف تتسم بالعموميّة والتحفظ وانتقلت إلى المواجهة المباشرة مع السياسات الأميركيّة، ما يعني أن قادة دول شنغهاي وخصوصاً رباعيّ روسيا والصين والهند وإيران يتصرّف على قاعدة نفض اليد من فرص التسوية مع أميركا من جهة والثقة بامتلاك القدرات اللازمة سياسياً واقتصادياً لتحمل تبعات وعواقب خيار المواجهة، خصوصاً قدرة الهند على المواجهة الاقتصاديّة بدعم صينيّ روسيّ ومثلها قدرة إيران على المواجهة العسكريّة.

