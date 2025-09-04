أسرار الصحف 04-09-2025

النهار:



- ترافقاً مع زيارة وزراء إلى الحدود الشمالية، سرت تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتهم أحد نواب عكار بالتورط في عمليات تهريب مخدرات وبتهريب مازوت وبنزين عبر الحدود اللبنانية السورية.



- على رغم التشويش الحاصل على الحكومة، إلا أن وزيراً يؤكد في مجلسه أنه يعدّ لعرض شامل للإنجازات التي تحققت وهي كثيرة ومهمة لكنها لا تظهر كفاية أمام الحجم الهائل من المشكلات والعثرات.



- تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.



- ازداد بنسبة كبيرة الطلب على عمليات التجميل خلال الصيف الذي يوشك على نهايته ويتحدث أطباء عن أرقام تجاوزت كل الأعوام السابقة ما يؤشر إلى تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة عدد الوافدين صيفاً.



- بدأت بلديات تتابع من قرب ملف تجاوزات أصحاب مولدات كهربائية بعدما تأكد لها جدية الحكومة بتنفيذ قرارها المتعلق بفرض النظام في هذا القطاع وقيام المديرية العامة لأمن الدولة بالملاحقة الصارمة وتسجيل محاضر ضبط في مناطق عدة.







اللواء:



- يمضي تيار سياسي، متراجع في التشويش على العمل الحكومي، بمناسبة وبدون مناسبة، غامزاً من قناة السعي للتفاهمات والحفاظ على وحدة الحكومة والمؤسسات.



- يتعرض وزير بارز إلى حملة منظمة من جهات حزبية، لأسباب تتعلق بمواقفه التي لا تنسجم مع الفريق الداعي إلى التصعيد.



- سمع وفد ريفي بقاعي من مسؤول كبير في دولة مجاورة، أن تنظيم أو ترتيب ما يعني اللبنانيين وسواهم يتوقف على العلاقات بين دولتين وبالآليات الرسمية..







نداء الوطن:



- من المتوقع أن تقدّم السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض أوراق اعتمادها يوم الجمعة المقبل للرئيس ترامب في البيت الأبيض وتبدأ مهامها رسميًا يوم الإثنين.



- تحدَّثت مصادر وزارية باستغراب عن الخرق الحاصل في الجمارك من قِبل “التيار الوطني الحر”، وتقول إن تقارير الجمارك يتم تسريبها إلى “التيار” ويجرى نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع قبل أن تصل إلى الأجهزة المعنية، وهذا ما حصل بالنسبة إلى باخرة الفيول.



- بدأت الاستعدادات اللوجستية في لبنان للزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان ويجرى العمل على تشكيل اللجان تمهيدًا لبدء اجتماعاتها التنسيقية وسط تكتم شديد بانتظار الإعلان الرسمي من الفاتيكان.







خفايا وكواليس البناء:



- تؤكد مصادر دبلوماسية أن حضور قائد المنطقة الوسطى الأميركية إلى لبنان يرتبط مباشرة بالضغط على قيادة الجيش اللبناني لتقديم خطة تنفيذيّة تفصيليّة لنزع سلاح المقاومة ضمن المهل التي حدّدتها الحكومة والسعي للاطلاع على الخطة المقترحة وتنقيحها بما يزيل أي غموض حول المهل وأيّ مطالبة بالتوافق السياسيّ قبل مطالبة الجيش البدء بأيّ خطوة عمليّة. وحذّرت المصادر من خطورة رمي كرة النار على الجيش اللبناني أمام حجم الضغوط الأميركيّة وقالت إن موقف رئيس الحكومة من جهة والضغط الأميركيّ من جهة موازية يربطان مصير أي قرار يصدر عن اجتماع الجمعة ويحمل طابعاً تصعيدياً عملياً بموقف رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع عدا عن صلاحياته كرئيس للجمهورية مسؤول عن حفظ السلم الأهلي.



- يُبدي الخبراء العسكريون الإسرائيليون خشيتهم من أن تكون عملية اغتيال رئيس ووزراء في الحكومة اليمنية مجرد عمل إعلاميّ يوحي القوة الإسرائيلية لكن بالمقابل أن تكون العملية التي لا تؤثر على القدرة اليمنية على إطلاق الصواريخ والطائرات اليمنية قد منحت القيادة اليمنية أسباباً كافية للتصعيد ضد “إسرائيل” بالتزامن مع حملة غزة الجديدة بصورة توفر إسناداً نارياً لمقاومة غزة وتضغط على الشارع الإسرائيلي عبر ارتفاع وتيرة الاستهداف اليمني لتصعيد الاحتجاج ضد الحرب التي سوف تصبح حدثاً يومياً في حياة الداخل الإسرائيلي وربما تكون آثارها العملية أعقد من مجرد النزول اليومي إلى الملاجئ.

