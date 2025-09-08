أسرار الصحف 08-09-2025

النهار



وزير من الحكومة السابقة للرئيس نجيب ميقاتي انقطعت كل علاقاته مع الجهة التي سمّته.



تتّجه رابطة علمانية لإحدى الطوائف المسيحية بإلحاح من رئيسها، إلى رفع الاشتراكات السنوية لمنتسبيها إلى ستة أضعاف، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المنتسبين الذين يعتبرون في هذا الاجراء إقصاءً متعمّداً لذوي الدخل المحدود من نخب الطائفة.



استقبل جمهور “الثنائي” بارتياح شديد مضمون المقابلة التلفزيونية للوزير السابق غازي العريضي على قناة “الجديد”، رغم تعرّضه لانتقادات كثيرة من جهات أخرى تساءلت عن توقيت كلامه



تقول فاعليات وقواعد انتخابية في بيروت إنّها ستنتخب نائباً رغم تعرّضه لجملة من الحملات في الأسابيع الأخيرة، مع توقّع ارتفاع وتيرتها كلما اقترب موعد الاستحقاق في صيف 2026



من الملاحظات على دعوة نائب شمالي لمرجع ديني أنّ المدعوين اقتصروا على أبناء طائفته.



الجمهورية



كُلِّفَت شخصية مدنية بزيارة سياسية إلى دولة عربية، وعادت بما وصفتها أجواء مشجّعة.



وصف مسؤول كبير زيارة موفد أجنبي إلى بيروت بأنّها لزوم ما لا يلزم، فالتجربة معهم دلّت على أنّهم "لا بيقدّموا ولا بيأخّروا ويتعهّدون بما لا يستطيعون أن يحققوه".



تمّ التواصل بين مرجعَين مسؤولَين بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي وعادت الأمور إلى مجاريها في العلاقة بينهما.



اللواء



نشط عدد من الوسطاء بين الرؤساء الثلاثة حاملين أكثر من صيغة لمناقشات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لخطة قيادة الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح إنتهت بالتوافق على «الترحيب» بالخطة!



تساءل عضو في لجنة الدفاع النيابية عن المبرِّرات التي تحول دون تقديم واشنطن بعض المساعدات من الأجهزة الألكترونية المتطورة التي يخفف إستعمالها من الخسائر البشرية ويُسرِّع في الوقت نفسه من تنفيذ مهام خطة حصرية السلاح!



توسعت نشاطات الشركات المالية التي ظهرت خلال الأزمة النقدية، وأصبحت تقوم بمهام المصارف خاصة لجهة تقديم قروض وتنفيذ تحويلات مالية وإصدار بطاقات إئتمانية، فضلاً عن قبض الأموال المستحقة للدولة من رسوم، وفواتير الكهرباء والهواتف والمياه، ..والبنك المركزي لا يحرِّك ساكناً! *****



البناء



قال مرجع سياسي إن اللبنانيين خصوصاً الرئاسات متفاهمون على معادلة تضمنتها الورقة الرئاسية الموحدة في شهر أيار الماضي، وتمت العودة إلى مضمونها في قرار الحكومة الأخير وجوهرها إعادة ربط النقاش حول سلاح المقاومة بمصير الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية بعدما قامت قرارات 5 و7 آب المستندة إلى ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك قد فكت هذا الارتباط وقالت إن مسار نزع السلاح منفصل عما يحدث على ساحة الاحتلال والاعتداءات. وهذا يعني أن الخطوة المطلوبة الآن هي من الجانب الاسرائيلي وقبل ذلك لن تكون أي خطوات حول السلاح خارج جنوب الليطاني وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وباتت كل الضغوط الأميركية التي تستهدف لبنان أمام حائط صدّ جماعي يقول: اذهبوا إلى “إسرائيل” وهاتوا التزاماً بوقف الاعتداءات والانتهاكات وتحقيق الانسحاب الى ما وراء الخط الأزرق وعودوا إلينا لنبدأ بخطوة ثانية.



قالت مصادر دبلوماسية إن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة ليست إلا إطاراً للتفاوض لأنها تغفل مع الحديث عن وقف الحرب صيغة الوضع بعد وقف الحرب ومع تأكيد بقاء وقف إطلاق النار خلال فترة التفاوض لا تجيب على سؤال مصير الاحتلال في غزة وتتركه للتفاوض، وكذلك لا تجيب عن سؤال هوية الجهة التي سوف تدير غزة والمساعدات والمعابر بعد وقف إطلاق النار، وكذلك سؤال مستقبل سلاح المقاومة الذي تصرّ حكومة بنيامين نتنياهو على نزع السلاح لقبول وقف الحرب. وتوقعت المصادر مرور فترة تفاوض غير مباشر قبل بلورة المقترح بصورة نهائية تظهر ما إذا كانت واشنطن تقدم إنهاء الحرب على التطابق مع مطالب وشروط نتنياهو، أما أنها سوف تعيد الكرة وتتبنّى نسخة عن شروط نتنياهو وتقوم بتحميل المقاومة مسؤولية استمرار الحرب ويصبح كل هدف الحديث عن مبادرة هو إنقاذ نتنياهو من مأزق مواجهة الرأي العام الإسرائيلي الذي يحمله إضاعة كل فرص التوصل إلى اتفاق.