LBCI
LBCI

أسرار الصحف 9-9-2025

اسرار
2025-09-08 | 23:30
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 9-9-2025
4min
أسرار الصحف 9-9-2025

النهار

في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس نبيه بري لإضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة تحت الطاولة على إقامة المنطقة الصناعية في 27 قرية حدودية بما يؤدي إلى تهجير أهلها.

بعد انطلاق عملية جمع السلاح الفلسطيني بشكل سريع غير مدروس بدقة، وبعد إعادة النظر، بدأ العمل على إنهاء ملف المخيمات الواقعة جنوب الليطاني كمرحلة أولى كاملة، ثم التحول إلى باقي المخيمات بعدما توافر الغطاء السياسي للأمر من جهات خارجية عدة وستدخل بعض الدول الصديقة لمجموعات وفصائل فلسطينية على الخط لضمان حسن التنفيذ السلمي.

ينقل وفق المكاتب العقارية والمقاولين اللبنانيين الذين يعملون في كل من اليونان وقبرص، بأن عدداً كبيراً من اللبنانيين اشتروا عقارات بشكل غير مسبوق في كل من هذين البلدين.

فيما نقل عن الرئيس نبيه بري ارتياحه إلى الوضع العام، إلا أنه أبدى أمام ضيوفه تخوفه من ردة فعل إسرائيلية لأن الحرب لم تنته بعد وفق قوله.

أبدى مرجع سياسي ارتياحه إلى حركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومواقفه واعتبر انها تعبر عن الاعتدال الضروري في هذه المرحلة في مواجهة حملات التكفير والاتهام بالعمالة.

ينشط جهاز أمن الدولة في ملاحقة شبكات المخدرات والدعارة في غير منطقة.

الجمهورية

يحمل سفير عربي جديد معه بشرى سارة للبنانيِّين الراغبين في زيارة بلاده من خلال إعادة العمل بنظام التأشيرات بعد توقّف استمرّ سنوات.

لوحِظ أنّ عدداً من الوزراء يتلهون بتفاصيل غير حيَوية وغير منتجة، فيما المطلوب منهم الانخراط في ورشة تحقيق إنجازات عملية وملموسة.

تطلق دولة عدوة نظام تجسس ومراقبة بالأقمار الاصطناعية متطوّراً جداً، يعمل فوق لبنان وعدد من دول المنطقة.

اللواء

لاحظ مطَّلعون تبايناً في مقاربة مندرجات بالقرار 1701 في ما خص وقف النار بين دبلوماسيَّين أميركيَّين، يعملان معاً أو فرادى!

يتخوف نقابيون من موجة تحركات في الشارع في مرحلة التحولات المالية والمصرفية وهيكلة الادارة ومؤسسات القطاع الخاص.

تتعرض العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر لتراجع مستمر قد يؤثر سلباً على التحالفات الانتخابية في أيار المقبل.

البناء

قالت جهات اقتصادية أوروبية إن ما تشهده فرنسا هو رأس جبل الجليد مما ينتظر بريطانيا ودولاً أوروبية عديدة وفي منطقة اليورو تستند حالة الاستقرار النسبي إلى ما وفرته قوة الاقتصاد الألماني التي بدأت تتلاشى، ما يعني أن احتمال أزمة يورو لم تعد بعيدة ونتائج حرب أوكرانيا بدأت بالظهور سواء بسبب تمويل الحرب بالديون أو بسبب شراء موارد الطاقة بأسعار مضاعفة عما كان عليه الحال مع المورد الروسيّ الذي ظنّ الأوروبيون أن مقاطعته عقاب لروسيا وهم كمن يُطلق النار على نفسه. وقالت الجهات الأوروبية إن نسب التضخم والبطالة ترتفع بصورة تفوق قدرة اقتصادات الدول الأوروبية على الصمود، والانفجار ليس بعيداً وإطاحة الحكومات ستتكرّر كما هو حال فرنسا في أكثر من بلد أوروبي. وقد زاد الطين بلة اتفاق الإذعان الذي وقعته رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حول الرسوم الجمركيّة المذلّة لأوروبا والمدمّرة لاقتصاداتها.

كتب عدد من الخبراء العسكريّين والضباط الكبار السابقين في جيش الاحتلال تعليقات على تصاعد العمليّات التي تنفذها المقاومة في غزة، وداخل الكيان بالتزامن مع تصعيد الاستهدافات اليمنية رداً على التصعيد التدميريّ والتجويعيّ للاحتلال في غزة ونتائجه بسقوط المزيد من المدنيّين، وتوقّع هؤلاء أن ترتفع موجات التصعيد بصورة تنعكس على داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، طلباً لوقف الحرب وتصعيد موجات الاحتجاج في الشارع ضد استمرار الحرب. وقال بعضهم عندما تسقط الصواريخ اليمنيّة بصورة يوميّة على تل أبيب وتستهدف الطائرات المسيّرة عمق الكيان عدة مرات في اليوم، فإن كل الكيان سوف ينزل إلى الشارع وقد ضاق ذرعاً بكذبة النصر المطلق التي يتحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

9-9-2025

