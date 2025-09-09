الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 9-9-2025
اسرار
2025-09-08 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 9-9-2025
النهار
في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس نبيه بري لإضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة تحت الطاولة على إقامة المنطقة الصناعية في 27 قرية حدودية بما يؤدي إلى تهجير أهلها.
بعد انطلاق عملية جمع السلاح الفلسطيني بشكل سريع غير مدروس بدقة، وبعد إعادة النظر، بدأ العمل على إنهاء ملف المخيمات الواقعة جنوب الليطاني كمرحلة أولى كاملة، ثم التحول إلى باقي المخيمات بعدما توافر الغطاء السياسي للأمر من جهات خارجية عدة وستدخل بعض الدول الصديقة لمجموعات وفصائل فلسطينية على الخط لضمان حسن التنفيذ السلمي.
ينقل وفق المكاتب العقارية والمقاولين اللبنانيين الذين يعملون في كل من اليونان وقبرص، بأن عدداً كبيراً من اللبنانيين اشتروا عقارات بشكل غير مسبوق في كل من هذين البلدين.
فيما نقل عن الرئيس نبيه بري ارتياحه إلى الوضع العام، إلا أنه أبدى أمام ضيوفه تخوفه من ردة فعل إسرائيلية لأن الحرب لم تنته بعد وفق قوله.
أبدى مرجع سياسي ارتياحه إلى حركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومواقفه واعتبر انها تعبر عن الاعتدال الضروري في هذه المرحلة في مواجهة حملات التكفير والاتهام بالعمالة.
ينشط جهاز أمن الدولة في ملاحقة شبكات المخدرات والدعارة في غير منطقة.
الجمهورية
يحمل سفير عربي جديد معه بشرى سارة للبنانيِّين الراغبين في زيارة بلاده من خلال إعادة العمل بنظام التأشيرات بعد توقّف استمرّ سنوات.
لوحِظ أنّ عدداً من الوزراء يتلهون بتفاصيل غير حيَوية وغير منتجة، فيما المطلوب منهم الانخراط في ورشة تحقيق إنجازات عملية وملموسة.
تطلق دولة عدوة نظام تجسس ومراقبة بالأقمار الاصطناعية متطوّراً جداً، يعمل فوق لبنان وعدد من دول المنطقة.
اللواء
لاحظ مطَّلعون تبايناً في مقاربة مندرجات بالقرار 1701 في ما خص وقف النار بين دبلوماسيَّين أميركيَّين، يعملان معاً أو فرادى!
يتخوف نقابيون من موجة تحركات في الشارع في مرحلة التحولات المالية والمصرفية وهيكلة الادارة ومؤسسات القطاع الخاص.
تتعرض العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر لتراجع مستمر قد يؤثر سلباً على التحالفات الانتخابية في أيار المقبل.
البناء
قالت جهات اقتصادية أوروبية إن ما تشهده فرنسا هو رأس جبل الجليد مما ينتظر بريطانيا ودولاً أوروبية عديدة وفي منطقة اليورو تستند حالة الاستقرار النسبي إلى ما وفرته قوة الاقتصاد الألماني التي بدأت تتلاشى، ما يعني أن احتمال أزمة يورو لم تعد بعيدة ونتائج حرب أوكرانيا بدأت بالظهور سواء بسبب تمويل الحرب بالديون أو بسبب شراء موارد الطاقة بأسعار مضاعفة عما كان عليه الحال مع المورد الروسيّ الذي ظنّ الأوروبيون أن مقاطعته عقاب لروسيا وهم كمن يُطلق النار على نفسه. وقالت الجهات الأوروبية إن نسب التضخم والبطالة ترتفع بصورة تفوق قدرة اقتصادات الدول الأوروبية على الصمود، والانفجار ليس بعيداً وإطاحة الحكومات ستتكرّر كما هو حال فرنسا في أكثر من بلد أوروبي. وقد زاد الطين بلة اتفاق الإذعان الذي وقعته رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حول الرسوم الجمركيّة المذلّة لأوروبا والمدمّرة لاقتصاداتها.
كتب عدد من الخبراء العسكريّين والضباط الكبار السابقين في جيش الاحتلال تعليقات على تصاعد العمليّات التي تنفذها المقاومة في غزة، وداخل الكيان بالتزامن مع تصعيد الاستهدافات اليمنية رداً على التصعيد التدميريّ والتجويعيّ للاحتلال في غزة ونتائجه بسقوط المزيد من المدنيّين، وتوقّع هؤلاء أن ترتفع موجات التصعيد بصورة تنعكس على داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، طلباً لوقف الحرب وتصعيد موجات الاحتجاج في الشارع ضد استمرار الحرب. وقال بعضهم عندما تسقط الصواريخ اليمنيّة بصورة يوميّة على تل أبيب وتستهدف الطائرات المسيّرة عمق الكيان عدة مرات في اليوم، فإن كل الكيان سوف ينزل إلى الشارع وقد ضاق ذرعاً بكذبة النصر المطلق التي يتحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
9-9-2025
أسرار الصحف 08-09-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
2025-09-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-09-01
أسرار الصحف 2-9-2025
اسرار
2025-09-01
أسرار الصحف 2-9-2025
0
اسرار
2025-08-31
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
2025-08-31
أسرار الصحف 1-9-2025
0
اسرار
2025-07-08
أسرار الصحف 9-7-2025
اسرار
2025-07-08
أسرار الصحف 9-7-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-07
أسرار الصحف 08-09-2025
اسرار
2025-09-07
أسرار الصحف 08-09-2025
0
اسرار
2025-09-05
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
2025-09-05
أسرار الصحف 06-09-2025
0
اسرار
2025-09-03
أسرار الصحف 04-09-2025
اسرار
2025-09-03
أسرار الصحف 04-09-2025
0
اسرار
2025-09-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
2025-09-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:55
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني
آخر الأخبار
02:55
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني
0
صحف اليوم
23:58
عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة (الأخبار)
صحف اليوم
23:58
عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة (الأخبار)
0
صحف اليوم
00:20
مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن اللقاء بين عون وبري: وديّ جداً وأكثر من ممتاز
صحف اليوم
00:20
مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن اللقاء بين عون وبري: وديّ جداً وأكثر من ممتاز
0
صحف اليوم
00:27
سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:27
سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
2
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
5
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
6
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
7
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
8
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More