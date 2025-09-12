الأخبار
أسرار الصحف 12-09-2025
اسرار
2025-09-11 | 23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
النهار
ترصد الأوساط السياسية والديبلوماسية باهتمام طبيعة اللقاءات والمناخ الذي سيواكب مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إذ سيكون ذلك عنوان الاحتضان الدولي للدولة في لبنان منذ إطلاق إجراءاتها السيادية الأخيرة.
تُشير معطيات مؤكدة إلى أنّ حسم مصير الانتخابات النيابية المقبلة سيتبلور قبل نهاية السنة الحالية، لأنّ التعمّد في تأخير بتّ الأمر وإبقائه عالقاً وعلى أساس أيّ قانون ستُجرَى، سيعني نتيجة واحدة هي إجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ حاليّاً وتصويت المغتربين للنواب الـ128.
تتفاقم أزمة السير على نحو اسوأ بكثير ممّا كانت عليه في فترة شهرَي تموز وآب خصوصاً على أوتوستراد بيروت جونية ممّا يعني أن التحجّج بوجود أعداد كبيرة من المغتربين والوافدين من الخارج لم يكُن السبب الأساسي، وأنّ الأشهر المقبلة مع طلائع الخريف والشتاء ستعني ازدياد المعاناة أمام الناس ما دامت الحلول الظرفية الموقتة حتى غير موجودة.
تعتقد أوساط ديبلوماسية أنّ تداعيات الضربة الاسرائيلية على الدوحة بدأت تتّخذ طابعاً أكبر بكثير من بعض التوقّعات المبسطة التي أعقبتها، وأنّ التحركات الخليجية والعربية التي انطلقت ستُخفّف من وقع المخاوف على لبنان كساحة محتمَلة لما بعد الضربة.
لوحظت حركة ناشطة في حفر آبار عامة لمصلحة مؤسسات المياه خصوصاً في منطقتَي البقاع والشمال للحدّ من موسم الشحّ. وأثارت هذه الحركة تساؤلات مستغرَبة لماذا لم تُتّخذ هذه الإجراءات في السنوات السابقة كخطوات احترازية لمواسم الشحّ؟
الجمهورية
كشفت مصادر قضائية أنّ الوفد السوري طالب الوفد الأمني والقضائي اللبناني الذي اجتمع معه في دمشق، بتسليم الدولة اللبنانية بعض الموقوفين السوريِّين المعارضين لنظام الأسد، وأصرّوا على تسليم ثلاثة أسماء محدّدة.
أكّد قريبون من طرفَين حليفَين أنّ هناك قراراً متخذاً لديهما بعدم الإنزلاق إلى أي نزاع مذهبي على الأرض مهما كلّف الأمر.
لوحِظ اهتمام استثنائي من دولة خليجية باتجاه لبنان، إذ بدأت الوفود تتوالى في إطار توجيهات لرؤية ما يمكن تقديمه لدعم العهد في مختلف المجالات.
اللواء
ضرب دوار المتابعين للدبلوماسية الأميركية في لبنان، لجهة حصر الملف بيد السفير توم براك حيث تنتظر عودته الى بيروت ام ترجيح بقاء الملف مع السفيرة اورتاغوس.
أدى تقييد شركة Sterlink الى الترخيص لها على الرغم من اعتراض بعض وزراء الثنائي.
تراجع التعاون في المجال الاعلامي الى درجة الصفرين بين طرفين كانا حليفين لسنوات.
البناء
تحدّث مرجع سياسي لبناني عن ارتباك كبير بين أصحاب خطاب العداء للمقاومة والتحريض على سلاحها كمصدر للخطر على لبنان بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة والتي اعتبرتها دول الخليج رسالة لها جميعاً بالتهديد وإعلاناً لانتقال “إسرائيل” إلى المجاهرة بأن قواعد العلاقات في المنطقة تغيّرت وأن شرط الأمن لأي دولة عربية يبدأ بإعلان الخضوع للمشيئة الإسرائيلية وأن المدى الحيوي للأمن الإسرائيلي يمتدّ من المحيط إلى الخليج وأن الاعتراض السعودي القطري التركي على الدور الإسرائيلي في سورية بلا قيمة لأنه يعتمد على الشكوى لأميركا التي ظهرت في استهداف قطر سنداً بلا شروط لما تفعله “إسرائيل” وسقف ما تقدّمه للعرب هو المجاملة وتطييب الخاطر مقابل المجاهرة بتفهّم الأسباب الإسرائيلية. وعندما تصبح السعودية وتركيا ومصر ودول الخليج تحت منظار التصويب ماذا سيقول من بنى روايته على اعتبار أن مشكلة لبنان بسلاح المقاومة؟
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن توصل إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية برعاية مصرية أسقط سلاح تفعيل آليّة الزناد والعودة للعقوبات من يد الترويكا الأوروبية إلا إذا قررت أوروبا السعي لتمديد الاتفاق قبل انتهاء مدته لتمديد مهلة استعمال آلية الزناد. وهذا يستدعي التفاهم مع إيران على المدّة والحصول على الموافقة الأميركية على هذا التمديد ضمن آلية الخمسة زائد واحداً، وما يعنيه التمديد من تشريع تخصيب اليورانيوم واعتبر أن رعاية مصر إشارة لنجاح إيراني دبلوماسي كما هي إشارة إلى موافقة أميركية أوروبية ضمنية، خصوصاً أن التقديرات حول وظيفة الاتفاق تضع تمكين الوكالة من تحديد القلق الغربي تجاه استخدام إيران مخزونها المخصّب لصناعة سلاح نوويّ مقابل إلغاء مسار آلية الزناد وفتح الباب لتمديد الاتفاق لعدة سنوات أو سنة بسنة بانتظار التوصل إلى اتفاق جديد ومنعاً لفراغ خطير في هذا المجال.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
12-09-2025
أسرار الصحف 11-09-2025
السابق
