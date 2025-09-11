الأخبار
أسرار الصحف 11-09-2025
اسرار
2025-09-10 | 23:30
أسرار الصحف 11-09-2025
النهار
لوحظ أن قادة "حماس" على المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية، أحجموا عن الحديث الإعلامي وغابوا عن السمع منذ ما بعد حرب غزة، ومنهم من غادر لبنان إلى دول أخرى، فيما من بقي في البلد يحاذر الظهور في مناسبات عامة.
تردد أمس أن النيابة العامة العسكرية ستخلي سبيل عميد حمود أحد أبرز الناشطين في طرابلس والموقوف منذ مدة.
علّق النائب مارك ضو على إثارة اقتراح قانون قدمه قبل سنتين يعدل قانون منع ارتداء الشورت في الأماكن العامة، قائلاً: لا أعلم ما سر توقيت الطرح حالياً لأن في البلد أموراً كثيرة أكثر أهمية، بس يمكن الرئيس برّي حابب ينقر عليي".
يطالب المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة مجلس النواب إقرار فتح اعتماد مالي إضافي لمصلحة صندوق التعويضات للاستمرار في قبض رواتب تضمن لهم عيشاً ولو غير كريم كما يرددون، إذ بخلاف ذلك، ستعود رواتبهم إلى 30 دولار شهرياً بعد نفاد المال الذي خصص من اعتماد سابق.
اخترقت مجموعة مقرصنة صفحات التواصل الاجتماعي لقوى الأمن الداخلي ونشرت أخباراً عن العملات الرقمية وقد تمّت استعادة الصفحات. وأعلنت المديرية العامة عبر منشور على "إكس" أن "التحقيق جار لتحديد هوية المتورّطين".
*****
الجمهورية
اعتبر دبلوماسي عريق أنّ دولة عظمى "لا تستهدف الحسم في المنطقة وإنّما إدارة التوازنات، وأنّها تسعى إلى ضبط تهديدات دولة إقليمية لا القضاء على هذه التهديدات".
أكّد خبراء ماليّون أنّ نجاح مرجع مالي استلم منصبه منذ فترة قصيرة يعتمد على ثلاثة قواعد أساسية هي: قدرة الحكومة على توزيع الخسائر، حماية المودعين، والتزام تنفيذي سريع.
قال سفير غربي بارز إنّ عودة قنوات التفتيش النووي بين دولة إقليمية ووكالة دولية قد يُهدّئ إيقاع التصعيد موقتاً، لكنّه لن يُغيِّر حسابات إسرائيل على الجبهات المحيطة بلبنان ما لم تُرفَق بخفض لقدرات المحوَر.
*****
اللواء
لم يُخفِ دبلوماسي مخضرم تبدُّل المزاج العربي من أداء دولة كبرى، بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة..
يؤكد مصدر على اطلاع على التنسيق بين دولتين عربيتين جارتين، أن الثقة تترسخ لمعالجة ملفات السجناء والمفقودين عبر القنوات الرسمية وبالطرق القانونية..
يدور نقاش بالأرقام، وبالتنسيق مع صندوق النقد في ما خص التحسينات التي يمكن أن تطرأ على رواتب العاملين في القطاع العام، مع الإقرار بالظروف المالية الضاغطة.
*****
البناء
تقول مصادر خليجية إن هناك اتجاهاً للدعوة إلى عقد قمة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تداعيات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطر على أمن الدول الخليجية وإن الضغوط الأميركية تستهدف منع التداول بخيار تجميد العلاقات مع كيان الاحتلال سياسياً واقتصادياً إلى حين انتهاء الحرب على غزة ووقف الاعتداءات على سورية ولبنان. وهذا الخيار الذي يستبعد كثيرون تجرؤ دول الخليج على اعتماده تقول المصادر إنه قيد نقاش جدّي بين قادة الدول الخليجية خصوصاً أن كلام رئيس حكومة الكيان عن “إسرائيل” الكبرى أثار مخاوف حقيقية في دول الخليج وشعورها بأنّها ليست بمنأى عن الأطماع الإسرائيلية بينما قطعت الاعتداءات على سورية ومستواها التصاعدي الطريق على الرواية التي تقول إن الاستهدافات الإسرائيلية ترتبط بمصادر التهديد، خصوصاً بين تنظيمات لا تربطها علاقات جيدة بدول الخليج مثل حزب الله وحركة حماس وأنصار الله في اليمن، ويأتي استهداف سورية في ظل الحكم الجديد لينسف هذه الرواية من جذورها.
تقول مصادر إقليمية إن ما يجري في المنطقة يستدعي مواجهة تنطلق من معايير الأمن الإقليمي، حيث لم يعُد هناك شك بأن الاستهداف الإسرائيلي يستدعي تفاهمات سعودية مصرية تركية إيرانية تُعيد هندسة ساحات التصادم، خصوصاً في سورية واليمن وتنسّق سياساتها في العراق بصورة تحصّن مشروع نهوض الدولة العراقية والسلم الأهلي في العراق وتزيل الألغام من لبنان بصورة تعيد إنتاج غالبية سياسية قادرة على حماية السلم الأهلي وتحصين البلد بوجه مخاطر الفتن. وتقول هذه المصادر إن تغليب هذه الدول الإقليمية الكبرى لحسابات المصالح العليا على الخصومات التي تبيّن أنها صغيرة أمام حجم التوحش والتغول في حركة كيان الاحتلال بدعم أميركي مفتوح لا يقيم اعتباراً لحلفائه التاريخيين، خصوصاً في السعودية وتركيا عندما يستدعي الأمر ضبط التوحش الإسرائيلي.
