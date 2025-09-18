الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 18-09-2025
اسرار
2025-09-17 | 23:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 18-09-2025
النهار
وعد عدد من سفراء دول الخليج المسؤولين اللبنانيين، بأن رعايا دولهم سيأتون إلى لبنان بأعداد كبيرة خلال الأعياد المقبلة، بعد التحسن الكبير الذي طرأ على الحياة السياسية في البلد.
أعلنت وفود عراقية عن برامجها للسفر إلى لبنان للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال السيد حسن نصرالله.
تروج جمعية المصارف في لبنان بأنها لم تنعم بفرصة المشاركة في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، حتى عبر التشاور وإبداء الرأي، فيما يعتبر منتقدوها بأنها تحتاط لاي حملة تتهمها بالتواطؤ إذ وفق التسريبات فإن القانون لا يحملها مسؤولية كبيرة عن الودائع المنهوبة.
وصلت إلى المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف إشارات جدية بضرورة التزامه الصمت المطبق بشأن ملفات الاتصالات وغيرها، مع التلميح له بإمكان عودة مرحلة تركيب الملفات ضده وتوقيفه وزجه في السجن، كما في العام 1999.
الجمهورية
يتردّد كلام حول إعادة فتح ملف استرداد القروض التي استُرِدّت على قيمة 1500 ليرة للدولار الواحد والتي تبلغ نحو 50 % من مجمل الفجوة المالية.
أبدى مسؤول كبير امتعاضه من إصرار البعض على التمادي في تشويه الوقائع على رغم من النصوص الواضحة بشكل قاطع.
يؤكّد دبلوماسي غربي بارز أنّ لبنان أمام فرصة كبيرة جداً للإستفادة من إعادة الإعمار في سوريا، خصوصاً على صعيد القطاع المصرفي إذا أعاد الثقة إليه من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها.
اللواء
يتوقع عدد من النواب أن يكون قانون الانتخاب نجم الأسابيع المقبلة في البحث النيابي والحكومي والسياسي، نتيجة تقاذف مشروع القانون بين الحكومة والمجلس النيابي.
تأخذ التحركات المطلبية لكلٍّ من: رابطة موظفي الإدارات العامة، ورابطة الأستاذة المتقاعدين، وتجمع المعلمين، وقدامى القوات المسلحة ومجموعة المحاربين القدامى والمهندسين المتقاعدين وغيرهم أبعاداً سياسية في نهاية المطاف!
تدور تساؤلات مجدداً عن سبب التأخير في لغز توقيف بلغاريا مالك السفينة «روسوس» التي أفرغت حمولة النيترات التي انفجرت في مرفأ بيروت بعد خمس سنوات، وعدم تسليم الدول المعنية لبنان صور الأقمار الصناعية، وما هي المفاجآت الجديدة التي ستظهر في مسار القضية؟
البناء
تعتقد جهات أوروبية فاعلة أن توقيع معاهدة الدفاع المشترك السعودية الباكستانية تمثّل تحولاً استراتيجياً في الجغرافيا السياسية الإقليمية، بالرغم من الطابع التاريخيّ لعلاقات السعودية وباكستان، لأن المعاهدة تعني قراراً سعودياً بالإعلان عن عدم كفاية التعاون من أميركا لتحقيق الأمن السعودي، وهي في الوقت نفسه اختيار لدولة إسلامية نووية ليست على عداء مع إيران بل تربطها مع إيران علاقات تنسيق قوية واتفاقات تعاون كثيرة. وكانت باكستان أعلنت تضامنها واستعدادها للمساعدة العسكرية عندما تعرّضت إيران للحرب الأميركية الإسرائيلية وباكستان اليوم حليف مشترك للصين وإيران، بينما كانت الوصفة الأميركية للسعودية تعاون مع “إسرائيل” على خلفية اعتبار أن العدو هو إيران والمعاهدة ضمناً اقتراب تسليحي وسياسي من الصين بمثل ما هي تشكيل جغرافيا تثير القلق الإسرائيلي تبدأ من السعودية ثم إيران وباكستان وصولاً إلى العمق الصيني رغم الحفاظ على العلاقات المميزة مع واشنطن.
تتحدث مصادر تركية عن نقاش يدور في دوائر القرار حول وصول التهديد الإسرائيلي الى كل عناوين الأمن القومي التركي واستحالة الحفاظ على مكانة تركيا الإقليمية ودورها كقوة عظمى في المنطقة ما لم تبادر إلى خطوات رادعة في مواجهة تعاظم الاستفزازات الإسرائيلية للأمن القومي التركي وآخرها العدوان على قطر. وتقول المصادر إن معاهدة دفاع تركية سورية وأخرى تركية قطرية صارت استحقاقاً حتمياً كشرط للحفاظ على الدور التركي في الإقليم، بالرغم مما يعنيه ذلك من مخاطر الدخول في مواجهة قريبة مع “إسرائيل” التي لن تتقبّل إعلان ربط سورية بالأمن القومي التركي، لكن المصادر تعتقد أن مثل هذه المواجهة يصعب أن تتوسع أو أن تدوم طويلاً وتستدرج وساطة أميركية فورية، وبذلك تفرض مكانة تركية تفاوضيّة حول الخريطة الإقليمية الجديدة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
18-09-2025
أسرار الصحف 17-09-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-16
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
2025-09-16
أسرار الصحف 17-09-2025
0
اسرار
2025-09-14
أسرار الصحف 15-09-2025
اسرار
2025-09-14
أسرار الصحف 15-09-2025
0
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
0
اسرار
2025-09-11
أسرار الصحف 12-09-2025
اسرار
2025-09-11
أسرار الصحف 12-09-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-16
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
2025-09-16
أسرار الصحف 17-09-2025
0
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
0
اسرار
2025-09-14
أسرار الصحف 15-09-2025
اسرار
2025-09-14
أسرار الصحف 15-09-2025
0
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
01:56
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
أمن وقضاء
01:56
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
0
أخبار دولية
01:24
جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!
أخبار دولية
01:24
جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!
0
آخر الأخبار
01:38
خمسة مصادر لرويترز: إستغناء مفاجىء عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا في الأيام الماضية
آخر الأخبار
01:38
خمسة مصادر لرويترز: إستغناء مفاجىء عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا في الأيام الماضية
0
أخبار دولية
02:01
مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق
أخبار دولية
02:01
مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
0
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:11
عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا
0
آخر الأخبار
12:55
مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر
آخر الأخبار
12:55
مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
2
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
3
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
4
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
5
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
6
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
7
أخبار لبنان
09:22
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
أخبار لبنان
09:22
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
8
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More