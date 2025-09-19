الأخبار
أسرار الصحف 19-09-2025

2025-09-18 | 23:40
أسرار الصحف 19-09-2025

النهار

في مقابل اعتراض نواب بيروتيين على اضاءة صخرة الروشة بصورة للسيد حسن نصرالله، شنّ جيش "حزب الله" الالكتروني حملة مضادة ترفض اطلاق اسم الرئيس رفيق الحريري على مطار بيروت وإسم الرئيس كميل شمعون على المدينة الرياضية.

تسعى جهات بلدية في بعض المناطق وعدد من المغتربين لدعم المدرسة الرسمية في قراهم وبلداتهم، نظرا لحاجة أبنية مدرسية للترميم وتأمين مستلزمات العام الدراسي، في ظل الشح المالي لدى الوزارة وخزينة الدولة.

تجري تحقيقات في قصر عدل بعبدا حول تسريبات تقوم بها عاملة نظافة في مكاتب القضاة، تصور مستندات وتسلمها الى سماسرة خارج المبنى.

في التظاهرة التي انطلقت الاربعاء تضامناً مع ضحايا تفجير البيجر، وبعد نفي المنظمين اي علاقة لهم بـ"حزب الله" وادعائهم الاستقلالية، تبين ان الفرق المشاركة في التنظيم من "كشافة المهدي" التابعة للحزب ولكن بلباس مدني  وان الذين يتولون أمن التظاهرة يتبعون الحزب ايضاً.

اعلنت وفود عراقية عن برامجها للسفر الى لبنان للمشاركة في احياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال السيد حسن نصرالله.

علم ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حمل الاسبوع الماضي إلى تركيا ملفاً كاملاً بأسماء المختطفات في السويداء كما سلمه إلى الولايات المتحدة الاميركية والسعودية والأردن وقطر.

الجمهورية

عُلِم أنّ وزارة خدماتية ألغت مخصّصات لجمعيات ترتبط بجهات سياسية كانت تتموّل من الدولة لتقدّم خدمات زبائنية للمواطنين خلال المواسم الانتخابية، وحوّلت هذه الأموال إلى برامج الوزارة لدعم الفئات الفقيرة.

يشهد مرفقان رسميان حيَويان للتجارة الدولية حملة لإعادة هيكلة كوادرهما بعد سلسلة توقيفات قضائية طالتهما، ويُرجّح فتح باب توظيف جديد لملء الفراغات إن دعت الحاجة.

عُلِم أنّ أساس رفض مسؤول لاقتراح وزير في ملف سياسي حساس كان بسبب صعوبة إجراء هذا الاقتراح أمنياً ولوجستياً، ليضمن سرّية خيار المواطنين، إذا إنّ أكثر الدول تقدّماً لم تضمَن الشفافية المطلقة وتدخّل دول خارجية في هذا الموضوع.

اللواء

ما تزال الاعتبارات وراء بيان سفارة دولة غير فاعلة حول الوضع الأمني في لبنان مدار متابعة على غير صعيد.

يعتقد معنيون بترتيبات الانتخابات النيابية أنه من غير الممكن إدخال تعديلات على القانون المعمول به حالياً..

في لحظة مهمة تعني حزباً بارزاً، ينفك حلفاء معروفون عنه، إلى درجة القطيعة جنوباً وشمالاً.

البناء

قال مسؤول في دولة إقليمية كبرى إن توقيع اتفاق بين الحكم الجديد في سورية وكيان الاحتلال أمر لا يملكه حكام دمشق الجدد، لأن أمن النظام لا يستطيع تجاوز حجم قدرة ونفوذ دول عربية وإسلامية تمسك مفاتيح استقرار النظام أمنياً ومالياً. وعندما يذهب للاتفاق فهذا يعني أنها قررت تلبية الشروط الإسرائيلية وما يعنيه من هزيمة لها أمام كيان الاحتلال حيث تهديد الأمن التركي من جهة والاستعداد للانتقال إلى تهديد الأردن بعد سورية والاقتراب من أمن السعودية ومصر من جهة مقابلة. وهذا الانهزام فوق طاقة قادة تركيا والسعودية ودول الخليج ومصر لأنه إعلان زوالها عن خارطة التأثير في الإقليم بينما رفض الحكم الجديد في الشام للشروط الإسرائيلية يعني مواجهة إقليمية على هذه الدول تحمّل تبعاتها وربما يمكن وضع معاهدة الدفاع السعودية الباكستانية في هذا السياق وكذلك مدّ الجسور المصرية والسعودية والتركية مع إيران بمثل ما كانت الغارات على قطر في هذا السياق أيضاً، ولذلك يقول المسؤول إن شهر أيلول سوف يرسم مستقبل المنطقة من بوابة مصير المفاوضات السورية الإسرائيلية.

وضع مسؤول لبنانيّ أمنيّ سابق الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب في سياق محاولة تصنيع أوراق تتيح إعادة تنظيم حملة داخليّة على سلاح المقاومة بعد فشل الجولة السابقة مع قرارات الحكومة في 5 أيلول التي مثلت عملياً تراجعاً عن قرارات 5 آب، لأن القضيّة ليست في كلمة التراجع عن القرارات بل في طبيعة الجواب على سؤال ربط أو فصل مساري السلاح والاحتلال، وما تمّ في 5 آب كان الفصل وما تمّت العودة إليه في 5 أيلول كان الربط وهذا هو جوهر الخلاف حول فهم خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلهما اتفاق الطائف والقرار 1701 التي تتحدّث كلها عن مسار حصر السلاح، لكنها تربطه بتحمل الدولة مسؤولية إنهاء الاحتلال ورد العدوان بينما جاءت قرارات 5 آب تقول إن لا علاقة بين هذه وتلك والغارات تريد أن تقول إن العودة إلى فصل المسارين يخفف الأعباء عن لبنان بينما ربطهما يزيد الأعباء وإن كلفة بقاء السلاح أكبر من كلفة نزعه أو محاصرته على الأقل.

 ====

