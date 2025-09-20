الأخبار
أسرار الصحف 20-09-2025
اسرار
2025-09-19 | 23:26
أسرار الصحف 20-09-2025
اللواء
انسحب قطب نيابي، من السجال حول قانون الانتخابات وأثار البقاء على الحياد بين الأطراف المنخرطة في هذا السجال.
لم تتوضح بعد طبيعة التحفظات والإجراءات في ما خص رواتب المتقاعدين في مختلف الأسلاك في موازنة 2026.
يرصد مراقبون غير مدنيين احتمال تفجُّر جبهة جديدة بمواجهة إسرائيل، إذا تأخرت حرب غزة إلى ما بعد نهاية الشهر.
الجمهورية
انجز جهاز أمني سلسلة توقيفات، الاولى ترتبط بملف يعني به القضاء اللبناني ووصل عدد موقوفيه إلى ،9 ..فيما الثاني يرتبط بتهرب جمركي من ِقبل أشخاص يستعملون بطاقات أشخاص من أصحاب إعفاءات.
قال دبلوماسي بارز إنه لم يحصل على إجابة واضحة وصريحة حول موقف حزب بارز من مسألة حساسة، هل هو رافض قطعا لها أو أنه يريد ثمناً في المقابل، وما هو.
اُدخل ملف »غير مطابق للمواصفات« مع توقيفات ومطاردات في نفق تبادل الإتهامات والمسؤوليات، والمواطن يدفع الثمن كالعادة .
البناء
أكد مصدر دبلوماسي إقليمي أن النداء الذي وجّهه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للقيادة السعودية من أجل حوار لتنقية العلاقة وإزالة المخاوف وضمان المصالح هو ثمرة حوار غير مباشر بدأ بين الطرفين، وجاء نداء الشيخ قاسم ضمن ترتيبات التمهيد للانتقال إلى الحوار المباشر واعتبر أن هذا التطوّر في العلاقة ليس بعيداً عن الحوار السعودي الإيراني خصوصاً حلقته الأخيرة التي تمّت بين أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه نتيجة قراءة للتحديات التي فرضها التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وسقوط فرضيّات تحالف عربيّ إسرائيلي بوجه إيران لصالح معاهدة دفاع سعودية مع باكستان التي قالت إنها مستعدة لمساندة إيران في مواجهة الحرب الأميركية الإسرائيلية على قاعدة إدراك أن “إسرائيل” تستهدف الجميع بمن فيهم السعودية وأن رسالة استهداف قطر وصلت وأن أميركا في هذه الحالة لا تحمي، ومن جهة حزب الله إدراك أن توسيع جبهة المواجهة مع “إسرائيل” بات واقعاً ممكناً ويجب الانفتاح عليه وأن التحدّي الإسرائيلي يستدعي حشد أوسع إمكانات في ظل الدعم الأميركي المفتوح.
توقفت مصادر عربية أمام التعقيدات الظاهرة التي تواجه الحكم الجديد في سورية بترتيب لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، رغم مساعي المبعوث الأميركي توماس براك والاتصالات العربية والتركية الداعمة، واعتبرت أن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني من نائب وزير الخارجية رسالة سلبية، وكذلك الحديث عن مساعٍ لترتيب لقاء بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما كان الوعد بعقد اللقاء إحدى أهم فقرات زيارة الشرع إلى نيويورك. وتقول المصادر أن الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو غاضبان من تأخر التوصل إلى اتفاق سوري إسرائيلي وأن واشنطن تحمّل دمشق مسؤولية التأخير وتتهمها بالتراجع عن تعهدات سابقة، كما أن واشنطن عاتبة على السعودية بسبب معاهدة الدفاع السعودية الباكستانية وقلقة من إشارات تركيّة لتوقيع اتفاقيات دفاعية مع قطر وسورية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
20-09-2025
أسرار الصحف 19-09-2025
السابق
