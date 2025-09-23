الأخبار
أسرار الصحف 23-9-2025
اسرار
2025-09-22 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 23-9-2025
النهار
علم أن عدداً من النواب الحاليين والأحزاب كلفوا شركات إحصائية للقيام باستطلاعات حول مدى حضورهم وشعبيتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، علماً أن أحزاب تتكلف لقاء القيام بهذه الخطوة للمرة الأولى.
عاد ملف أموال الفحوص المخبرية والمقدرة بخمسين مليون دولار والتي تطالب بها الجامعة اللبنانية إلى دائرة التداول بعد الجدل الأخير حولها، علماً أن التحقيق في تلك الأموال والتصرف بها فتح أيضاً من جديد ويتم استدعاء المعنيين في وزارة الصحة وإدارة المطار ورئاسة الجامعة.
تروج جهات "ممانعة" بأن موافقة المجتمع الدولي على مؤتمر دعم الجيش لتجهيزه، قبل مؤتمر إعادة الإعمار، هدفه تحضير المؤسسة العسكرية للمواجهة مع "حزب الله" ومحاولة نزع سلاحه بالقوة، في محاولة لتقويض المشروع وعرقلة الخطوة، وذلك لضرب قرار الحكومة بحصر السلاح.
كلف "حزب الله" أحد نوابه الإعلاميين متابعة الوضع الإعلامي برمته داخل مؤسساته بعد الخلاف الذي برز داخل الوحدة الإعلامية وتجلى بتغييرات وإقالات ريثما تنجز عملية إعادة التنظيم والهيكلة.
لوحظ أن أياً من المسؤولين الرسميين في لبنان لا يستقبل مسؤولين من فصائل فلسطينية تقاوم قرار جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية.
تبين أن مرجعية وقعت في فخ خبر مزيف عن الجنسية الأميركية للعائلة الضحية في بنت جبيل إذ تبين أنها تحاول الحصول على التأشيرة.
الجمهورية
قال وزير مستقلّ إنّ هواتف زملائه لا تتوقف عن الطنين خلال جلسات مجلس الوزراء عندما يكون هناك بند حساس على جدول الأعمال.
خاطب مسؤول كبير، موفداً أجنبياً بارزاً همّ بالمغادرة: "don’t move"، وطلب منه الاستماع إليه مدة خمس دقائق.
رفض مرجع مسؤول استعمال تعبير "الفجوة المالية"، واستعاض عنه بعبارة "إعادة الانتظام المالي"، ضمن إطار خطة لإعادة أموال المودعين إلى أصحابها.
اللواء
رجَّحت مصادر دبلوماسية أن تكون تصريحات براك الأخيرة بمثابة ردّ على إخفاقاته في تحقيق خرق ما في لبنان، يعزز مهمته التفاوضية في الشرق الأوسط..
لم يستبعد مصدر نيابي ترتيب لوائح تحالفية بين حزب بارز وتيار مسيحي، على الرغم من التباينات التي ظهرت مؤخراً في المواقف..
تحدثت مصادر قريبة من الحركات النقابية أن التفاهمات مع العسكريين المتقاعدين فتحت الباب على مصراعيه لإنجاز صيغة وسطية لسلسلة رتب ورواتب جديدة مع إصلاحات إدارية العام المقبل.
البناء
توقف مرجع سياسي بارز أمام كلام المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك عن التمسك ببقاء قوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية بموافقة أميركية على خلفية الشراكة الأميركية الإسرائيلية في الحرب حتى القضاء على حزب الله وقال في ظل هذا الكلام مَن يستطيع تصديق الكلام عن وسيط أميركي ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وكيف يمكن قبول الدعوة للاستجابة الحكومية لورقة توماس برّاك وهي باتت واضحة الأهداف كمحاولة لإشراك الدولة اللبنانية في حرب أميركية إسرائيلية تستهدف المقاومة والدولة اللبنانية وجيشها بنظر باراك، كما قال مجرد أداة يتمّ تسليحها للحرب على حزب الله وممنوع عليها أن تخوض حرباً تحمي لبنان من "إسرائيل" ثم كيف يمكن لوم المقاومة على تمسكها بسلاحها ورفضها للقرار الحكومي بتبني أهداف توماس برّاك التي شرحها بوضوح؟
تؤكد جهات قيادية في المقاومة إنجاز مرحلة التقييم والتحليل لأحداث الحرب التي امتدت خلال السنتين الماضيتين وباتت لديها رؤية واضحة حول كل ما حدث خلال الحرب وأجوبة على كل الأسئلة التي طرحتها الحرب، بما فيها قضية تفجير البيجر واغتيال القادة وصولاً لاغتيال الأمين العام السيد حسن نصرالله ثم الأمين العام السيد هاشم صفي الدين وحول عناصر التفوق الاستخباري والتكنولوجي لجيش الاحتلال وما يُسمّى بـ الاختراقات التي تعرّضت لها المقاومة سواء كانت تقنية أو بشرية وحدود تأثيرها على مسار الحرب وأن الإفراج عن هذه المعلومات وما بني عليها من تصوّرات تسمّى سردية المقاومة للحرب سوف يتمّ بطريقة محسوبة تعزز مصداقية المقاومة أمام الرأي العام، ولكن بما يخدم مسار المقاومة ولا يفشي أسراراً يجب عدم الكشف عنها.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
23-9-2025
أسرار الصحف 22-9-2025
السابق
