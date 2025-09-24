أسرار الصحف 24-9-2025

النهار



يؤكد أحد النواب البارزين والذي تربطه علاقة بدول الخليج، أن رفع حظر دول الخليج عن سفر رعاياها إلى لبنان بشكل نهائي، قد يأتي بعد خطوة الجيش اللبناني في تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول حصرية السلاح وليس قبله.



قال وزير ونائب سابق إن الموفد الأميركي توم برّاك الذي ظنّ بعض اللبنانيين أنه يحن إلى جذوره الزحلية، إنما ينفذ سياسة بلاده التي أوفدته والتي تنحاز بشكل كلي إلى إسرائيل. واعتبر أنه قال كل الحقيقة.



تواجه الأحزاب والتيارات السياسية وجود عدد كبير من المرشحين في صفوفها إلى الانتخابات النيابية المقبلة وخصوصاً من كبار المتمولين وقد دخل هؤلاء في منافسة حادة في ما بينهم لضمان حجز مقعد لهم.



تعيد جهة لبنانية رسمية النظر مجدداً في ملف الترسيم البحري مع قبرص وتستعين بخبراء في المجال النفطي للوقوف على مدى الخسارة المحققة ضد المصلحة اللبنانية لترفع إلى الجهات المعنية تقريراً علمياً دقيقاً في هذا الشأن الى السلطة السياسية.



تخسر مؤسسة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات ملايين الدولارات من جراء إسناد مهمة تركيب شبكات الاتصال والإنترنت داخل الأبنية لشركات خاصة لا تعتمد تسعيرة موحدة وتحدد رسوماً عالية لمصلحتها من دون أن تدرّ على خزينة الدولة أي حصة.



الجمهورية



أكّد مطّلعون على فحوى لقاءات موفد خارجي أنّه لم يتطرّق خلالها إلى موقف مستجد لحزب بارز من بلاده.



رأى أحد النواب أنّ حزباً كبيراً يعاني كثيراً للحشد شعبياً وسياسياً من أجل إحدى مناسباته المقبلة، وكأنّ "البعض بفضل يضلّ في مسافة".



أعرب مصرفيّون عن استيائهم لعدم دعوتهم إلى بعض الاجتماعات التي عُقِدت خلف الأبواب بشأن أحد القوانين الإصلاحية الهامة.



اللواء



حسب المعلومات من مصادر "الميكانيزم" أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي إعتبرا أن المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح تبدأ من شرق لبنان بعد الجنوب!



ربط عارفون بين حملة نائب بقاعي، على حزب أوصله على لوائحه، وما يجري ترداده في بيئته من أنه لن يكون على اللوائح في الانتخابات المقبلة..



بدأ أصحاب المولِّدات العاملة في بيروت بتركيب عدَّادات، لكن المشكلة هي في التحايل على القانون، ما لم تكن هناك مراقبة حاسمة لجهة التسعيرة..



البناء



يقول دبلوماسي مخضرم إنه لا يوافق الذين يقولون إن كلام توماس برّاك وكلام بنيامين نتنياهو يعبر عن الشعور بالقوة وعدم الاكتراث بالقواعد الدبلوماسية في الخطاب فيقول نتنياهو إنه يعمل لـ"إسرائيل" الكبرى ولا يراعي حلفاء واشنطن من العرب ويتحدّث برّاك بكل فجاجة عن الجيش اللبناني وعن بقاء "إسرائيل" في الأرض اللبنانية بدعم أميركي وعن اهتمام أميركي بتصفية حزب الله لا بتطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701. ويشرح الدبلوماسي موقفه بالقول لو كانت لدى نتنياهو وبرّاك القدرة على تحقيق هذه الأهداف لأمكن فهم هذه الفظاظة، لكن هذا الكلام يُقال وأميركا تخشى دخول حروب البر وقد قدّمت في فشلها أمام اليمن مثلاً لحدود قوتها و"إسرائيل" تقدّم في غزة نموذج هلاك جيشها البرّي بقدر ما تقدم وحشية قدرتها على القتل والتدمير. وفي مثل هذه الحالات تمثل التصريحات الفظّة غباء وجهلاً بقواعد الحرب ووقاحة تنسف التحالفات وتستنفر العداوات وربما تنتج متغيّرات يصعب التعامل معها بلا تحقيق أي إنجازات.



قال مسؤول أممي إن ما ينتج عن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يتجاوز حدود قدرة السياسة على التفسير. فالأمر تيار عاطفيّ جارف عنوانه كراهية "إسرائيل" والسعي لعقابها والتعاطف مع مظلوميّة الفلسطينيين وحقهم بالوطن. وهذا التيار العاطفي شعبيّ أولاً وفي الغرب خصوصاً، ويجرف الحكومات رغم إرادتها وفوق قدرتها على السيطرة، وهذا المسار الاحتفالي إعلان عالمي غير سياسي لانتصار الفلسطينيين وهزيمة واشنطن وتل أبيب، حيث لا العقوبات ولا الإغراءات تجدي في فرملة اندفاعة حكومات تعتبرها واشنطن تابعة لها وتراها "إسرائيل" حليفاً موثوقاً. وقال المسؤول الأممي إن هناك أمماً متحدة تمّ بناؤها في شوارع العالم هي مَن اتخذ القرار ومنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّمت أجهزة الصوت وصور الزعماء بصفتهم الناطقين بلسان شعوبهم رغماً عنهم، لكن بعضهم تلبّس الدور وتفاعل كما يحدث عادة مع الممثلين في المسرح.