أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
2025-10-07 | 23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
النهار
أعاد تحريك ملف فضل شاكر تسليط الضوء على دور "حزب الله" في أحداث عبرا وتدخّل عناصره في القتال لمواجهة اتباع الشيخ أحمد الأسير، والعمل مع أجهزة أمنية لـ"إلباسهم" التهم واستعاد الناشطون لقطات فيديو وصور من تلك الحقبة.
تستند قوى ممانعة إلى استطلاعات رأي من إنتاج مؤسسات تملكها للتأثير في الرأي العام وإقناعه بأنّها لا تزال تجد احتضاناً واسعاً وتأييداً لمشاريعها ومواقفها.
تعاني ثانويات ومدارس الرسمية من الحاجة المادية لتوفير بعض التصليحات وتأمين مستلزمات العام الدراسي، وتسعى إدارات الى ضمانه من خلال متمولين مغتربين اوالبلديات ولجان الأهل.
رأى نواب متنيون أنّ الامتناع عن جمع النفايات إنما هو خطوة كيدية رداً على رفض توسعة مطمر الجديدة.
يبدو أنّ مشاكل موظفي المصارف آخذة في التصاعد بعد تنصّل جمعية المصارف من اعطائهم حقوقهم منذ الانهيار المالي في العام 2019 وامتناع المصارف عن ترتيب اوضاع الموظفين ورفع رواتبهم أسوة بكل القطاعات الاخرى.
غرّدت القاضية غادة عون منتقدة وزير العدل عادل نصار الذي طلب الى كتاب العدل التحقق من هوية "مالك الحق الاقتصادي"، في حين لم يبادر الى السؤال عن مصدر 14 مليون دولار دفعت نقداً كفالة لاطلاق الحاكم السابق رياض سلامة.
الجمهورية
لوحِظَ أنّ نائبَين من حزبَين متصادمَين على كل المستويات، يحرصان على لقاء دوري بينهما، واللافت في أجواء الودّ التي تُظهر أنّها لبعضهما البعض.
إتصل مسؤول كبير بموظف كبير وقال له: أحيّي ثباتكَ ووطنيّتكَ، وأثبتت أنّك أهل لموقعك، والبلد يفخر بأمثالك المؤتمنين عليه.
لدى دخول قائد الجيش جلسة مجلس الوزراء، نظر إلى وزراء الثنائي وسألهم: "هل تريدون الخروج؟". فأجابوه: "لا خلص كرامتك باقيين" .
اللواء
يترقَّب مودعون الزيادة على السحوبات، والتي تقدر بـ800 دولار، بحيث يصبح ألف دولار شهرياً!
تروِّج دوائر في تيار سياسي أن إعادة تموضعه، ستوفر له فرصة لتحسين وضعه الانتخابي، وتعويض النزف القيادي الذي تعرَّض له..
أدّى اتصال دبلوماسي أميركي رفيع بوزير سيادي بدولة من «الخط الآخر» الى فتح قناة تواصل سرعان ما انسحبت على لبنان وأدّت الى بيان حزبي بتأييد خطة ترامب حول غزة..
البناء
قال خبير في الإعلام الأميركي إن أموالاً طائلة أنفقت وسوف تنفق على محاولة فهم أسباب خسارة “إسرائيل” دعم الشعب الأميركي واليهود منه خصوصاً وكيفية انتقال التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى اليهود والمسيحيين الإنجيليين الذين يشكلون تاريخياً القاعدة الصلبة الداعمة لـ”إسرائيل” والتي إذا تضامنت مع “إسرائيل” يكون الرئيس ترامب قادراً على مواصلة دعم “إسرائيل” وإذا استمر تراجع تأييدها لـ”إسرائيل” فإن ترامب سيجد نفسه مضطراً لتعديل سياساته كي لا يخسر حزبه الانتخابات والأغلبية في الكونغرس. وقال الخبير إن الدراسات التي تحاول تفسير ما جرى لا زالت تركز على الجوانب التقنية وتنصح بإنفاق المزيد من الأموال على تمتين السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تيك توك. وفي هذا السياق يضع الخبير صفقة تيك توك المموّلة من أصدقاء “إسرائيل” ومثلها اجتماع نتنياهو بالمؤثرين لتشجيعهم من جهة والاستفهام منهم عما يجب فعله من جهة مقابلة واستبعد الخبير الذهاب الأميركي الإسرائيلي إلى حرب جديدة قبل اتضاح نتائج الخطط الإعلامية الجديدة.
تنقل وسائل إعلام ومواقع عبريّة خشية عدد من الخبراء من تآكل الاندفاعة التي بدأت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن عناوين خطة إنهاء الحرب في غزة والتي بدا أنها تستدعي الاحتفال في الكيان باعتبارها تحقق كل الأهداف التي أرادها نتنياهو وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة. ويقول الخبراء إنّه مع الوقت نجحت حركة حماس باحتواء الاندفاعة وإدخال المسار التفاوضيّ في قضايا وتفاصيل توضح استحالة الحديث عن الإفراج عن الأسرى الأحياء والقتلى دون تثبيت وقف للنار يشمل كل قطاع غزة ودوام انسحاب جيش الاحتلال من المدن والطرق الرئيسية وتسهيل تنقل عناصر حماس وما يستدعيه ذلك من فصل بين مراحل الخطة. وهنا يقول الخبراء دخلت القيادات العربية والإسلامية على الخط وقامت بعملية احتواء ثانية فأعادت تقديم ملف الدولة الفلسطينية وربط الضفة الغربية وغزة بحكم واحد بصورة أجبرت وزير الخارجية الأميركية على القول إن البحث في نزع السلاح والانسحاب سوف يستهلك وقتاً طويلاً بما يعني عدم اشتراط نزع سلاح حماس للمضي بوقف النار. ويستنتج الخبراء أن الأرجح هو تحوّل خطة ترامب إلى إطار لتبادل الأسرى ووقف الوتيرة العالية للحرب وانسحاب إسرائيلي وازن والدخول في مفاوضات تطول حول سائر النقاط.
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
