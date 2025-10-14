الأخبار
أسرار الصحف 14-10-2025
اسرار
2025-10-13 | 23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
النهار
بعد "تباطؤ" في ملف التعيينات الإدارية، رجح مصدر وزاري أن يتم هذا الأسبوع تعيين رئيس للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وأن الإسم بات معلوماً وستتم ترقيته من مدير حالياً إلى رئيس للهيئة.
على رغم الكلام عن تنظيم "تاكسي المطار" إلا أن الفوضى لا تزال سائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر واجهة البلد للقادمين إليه من الخارج.
اشتكى مواطنون عبر وسائل التواصل من قيام عناصر مدنية بإقفال الطريق عند المدينة الرياضية في قلب العاصمة وسؤال المواطنين عما إذا كانوا يحملون بطاقة من "حزب الله" قبل السماح لهم بالمرور خلال تنظيم الحزب مهرجانه الكشفي.
تقول مصادر متابعة إن عدد جوازات السفر المزورة والتي يُتهم مركز الأمن العام في بعلبك بإصدارها بلغ نحو 73 حتى الساعة وأكثرها لمطلوبين للعدالة.
وفق مستشار سابق، فإن البديل لقوات اليونيفيل في لبنان، قوة أميركية فرنسية على جانبي الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى قوة روسية تركية على الحدود السورية الإسرائيلية.
يلاحظ أن عدداً كبيراً من المواقع الإلكترونية لوزارات ومؤسسات رسمية لا يفعّل وقد تجمدت حركته منذ أعوام ويتضمن أخباراً عن مسؤولين رحلوا وتم تعيين بدائل لهم.
الجمهورية
اتخذت إدارة رسمية إجراءات قاسية وصلت إلى حدّ الطرد بحق موظفين، بعدما تأكّد تورّطهم برشاوى وعمليات تزوير.
صارح مسؤول كبير جهة فاعلة بأنّ عليها إعادة النظر في حساباتها والتكيّف مع المعطيات الجديدة لتكون جزءاً من الحل.
تلاحق جهة أمنية متورّطين في خلق أزمة مصطنعة بإخفاء طوابع مالية لإعادة بيعها في السوق السوداء على حساب المواطنين.
اللواء
تضمنت مراجعة مرجع لموقف له، ملاحظة بمحلها لجهة الربط مع غارة اسرائيلية تدميرية ضد منشآت آلية تستخدم في عمليات الإعمار والبناء..
ينشط الفرقاء في تنظيم سباق حاد لكسب الانتخابات، عبر اتصالات مباشرة وإغراءات معروفة في الانتخابات اللبنانية..
يحرص وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إبعاد لبنان عن اللائحة السوداء وإزالته عن اللائحة الرمادية..
البناء
لاحظ خبراء في السياسات الدولية أن الرئيس الأميركي الذي نجح في خطوة تكتيكية لإنقاذ "إسرائيل" وإدارته من خطر تصاعد الموجة المعادية لحرب الإبادة في الغرب عموماً وأميركا خصوصاً عبر إعلان وقف حرب الإبادة ليس هناك ما يضمن نجاحه في تعهده لبنيامين نتنياهو بفك العزلة عن "إسرائيل"، وفوق ذلك فشل تأمين مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ لعدم جاهزية عدد من المشاركين لمصافحته وفشل في أن يضمن لنتنياهو عفواً يجنبه الملاحقة القضائية وربما يكون نجح بالتمهيد لحكومة تجمع نتنياهو والمعارضة عبر إشارات وجّهها لرئيس المعارضة يائير لبيد ولنتنياهو حول التعاون لكن غياب أي أفق سياسي حول مستقبل القضية الفلسطينية وتجاهل الضفة الغربية والتباهي بضمّ القدس والجولان أسباب كافية للقول إن زيارته لم تفتح الباب للحلول السياسية وما طرحه هو تطبيع عالناشف، كما يُقال، بمعايير صفقة القرن ذاتها.
قارن خبراء في لغة الجسد وخبراء في اللغويات والألسنية بين خطابي الرئيس الأميركي في الكنيست وفي قمة شرم الشيخ، حيث كان المخاطب في الكنيست كياناً سياسياً واحداً حجمه أقل من محافظة في دولة مشاركة في قمة شرم الشيخ مثل إندونيسيا وباكستان، بينما هناك 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية في قمة شرم الشيخ، وبقدر ما بدا كل شيء أمام الكنيست في حضوره وحركات جسده وكلماته منتمياً ومراعياً راغباً بالاستطراد والإطالة ساعياً لكلمات حماسية تؤكد الشراكة في حرب الإبادة التي وصفها بنصر يستحق التهنئة واضحاً في مضمون الموقف كان متعالياً وغريباً ومملاً ومتملقاً متصنعاً مستعجلاً فارغ المضمون خلال حضوره في شرم الشيخ، بحيث لا يمكن لمن ينتمي إلى بلد من البلدان المشاركة في شرم الشيخ إلا الشعور بالمهانة والإذلال مهما أراد تجميل المشهد.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
14-10-2025
