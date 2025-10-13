الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 13-10-2025
اسرار
2025-10-12 | 23:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 13-10-2025
النهار
مع الكلام عن إمكانية خوض "تيار المستقبل" الانتخابات النيابية المقبلة تحركت شخصيات مستقلة في غير منطقة واجرت اتصالات لتبيان فرضيات التحالفات المقبلة مع الأحزاب القائمة او بعيداً عنها.
سئل أحد رؤساء الحكومات السابقين عن حملة مستمرة تحمله مسؤولية الكثير من الإجراءات فأجاب: "حملت الكثير ما رح غص بالقليل".
رافقت سينودس الروم الأرثوذكس المنعقد في البلمند تعليقات كثيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ركزت على وضع المسيحيين في سوريا مع النظام الجديد والذي يتسبب بهجرة المزيد منهم.
يرفض نواب "حزب الله" التعليق في مجالسهم على عدم إقدام حركة "حماس" على المطالبة برهائن الحزب لدى إسرائيل رغم تكبّد الحزب الخسائر الفادحة بسبب دخوله حرباً لنصرة غزة.
كثّف السفير السعودي في بيروت حركة لقاءاته واستقبالاته وأحاديثه، بما يؤكد القرار السعودي بالعودة القوية إلى لبنان رغم نفي السفير في كل دردشاته أن تكون المملكة تخلّت أو تراجعت سابقاً عن دورها الداعم للبنان.
لدى زيارته البقاع الغربي حوصر ّ وزير الطاقة جو صدي بمطالب "كهربائية" كثيرة فما كان منه إلا أن حولها امام الناس الى مدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي كان يرافقه.
الجمهورية
نصح وزير بارز زميلاً له بإرجاء مؤتمر استثماري يحضّر لعقده قريباً، غير أنّ صاحب المبادرة لم يتخلَّ عن قناعته بجدوى هذه الفرصة.
استبعد مسؤول كبير إمكان التوقيع على اتفاق مع مؤسسة دولية كبيرة قريباً، وكشف أنّ ذلك سيلي مرحلة الأمن والإستقرار وتحقيق الإصلاحات.
كشف أحد المسؤولين أنّ نواباً تدخّلوا لمساعدة مهرِّبين في مرفق حيَوي، لكنّهم تراجعوا بعدما أُبلغوا بالتفاصيل.
اللواء
حاول قطب سياسي مخضرم الوقوف على خلفية الإنتقاد المفاجئ من رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة بحجة عدم الإهتمام بأهالي القرى الجنوبية المدمَّرة، ولكنه لم يصل إلى نتيجة مُقنعة رغم العلاقة الودية الذي تربطه بالرئيسين!
نفض حزب مسيحي بارز الغبار عن ماكينته الإنتخابية بعد تلقِّيه إشارات من الخارج بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ولو بقي القانون الحالي دون تعديل لصالح التصويت الإغترابي!
لاحظ محامون أن التشكيلات القضائية الأخيرة ساهمت في تنشيط الحركة في قصور العدل، وتسريع البتّ بالشكاوى والقضايا المستجدة، إلى جانب تحريك العديد من ملفات الدعاوي «النائمة» منذ فترة ليست قصيرة!
البناء
قالت مصادر على صلة بالوسطاء في التفاوض مع قوى المقاومة حول اتفاق غزة، إن مصر وتركيا وقطر تلقوا وعوداً أميركية أن يقوم الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لكيان الاحتلال بالضغط على رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لتحسين شروط صفقة التبادل والعود إلى صيغة الاتفاق الأصلي بعدد المفرج عنهم من أصحاب المؤبدات، وهو ما كانت تعهدت به حكومة الكيان قبل أن تنقلب وتستبدل 60 منهم بأصحاب أحكام عالية. وقالت المصادر إن التعهد الأميركي لا يضمن قبول نتنياهو بأسماء معينة بينما يضمن التعهد حل إشكالية الإفراج عن الأطفال والنساء. وقالت المصادر إن الوسطاء تلقوا تأكيداً من قوى المقاومة بعدم ربط تنفيذ الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء بإنهاء القضايا العالقة بسبب تعب نتنياهو، خصوصاً مع وجود ملف الأسرى القتلى الذي سوف يستغرق وقتاً ويشكل ورقة تفاوضية لقوى المقاومة مقابل الالتزام بباقي بنود الصفقة.
تابعت سفارة دولة غربية كبرى مع أحد الأجهزة الأمنية تفاصيل المعلومات حول التجمّع الكشفي الكبير الذي شهدته المدينة الرياضية لكشافة المهدي في محاولة للتدقيق بالعديد من جهة، وبصحة انتساب المشاركين إلى التنظيم الكشفي، حيث قال مسؤول أمني سابق إن الذهول الغربيّ من مقدرة التنظيم الكشفيّ لحزب الله على ضمان حشد 75 ألف شاب ملتزم مع ما لدى بنى شبابية أخرى للحزب من قدرات مماثلة مثل التعبئة التربوية، يعني ببساطة أنه إذا أضيف هؤلاء إلى مؤيدي وجمهور الحزب بين متوسطي وكبار السن فإن حشد ربع مليون مؤيّد ومنظم أمر سهل على الحزب إذاً يكفي اعتبار عوائل حضور الأمس وحده جمهور مؤيدي الحزب بمعدل ستة أفراد لكل عائلة مكوّنة من أبوين وأربعة أبناء وبنات على الأقل ليصبح عدد المؤيّدين نصف مليون.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
13-10-2025
أسرار الصحف 11-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
0
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
0
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
0
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
2025-10-09
أسرار الصحف 9-10-2025
0
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
2025-10-07
أسرار الصحف 08-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-10-10
الانتخابات في موعدها إلا إذا طرأ عامل عسكري (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-10-10
الانتخابات في موعدها إلا إذا طرأ عامل عسكري (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
10:50
رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل
أخبار لبنان
10:50
رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل
0
خبر عاجل
2025-10-08
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
2025-10-08
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
أخبار دولية
02:23
آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى
0
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
أخبار دولية
13:27
الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...
0
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
أخبار دولية
13:20
دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
أخبار لبنان
08:12
سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح
2
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
خبر عاجل
10:55
آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين
4
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب
5
أخبار لبنان
10:50
رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل
أخبار لبنان
10:50
رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل
6
اسرار
23:25
أسرار الصحف 13-10-2025
اسرار
23:25
أسرار الصحف 13-10-2025
7
اقتصاد
11:35
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
اقتصاد
11:35
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
8
أخبار دولية
15:06
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة
أخبار دولية
15:06
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More