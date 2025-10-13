أسرار الصحف 13-10-2025

النهار



مع الكلام عن إمكانية خوض "تيار المستقبل" الانتخابات النيابية المقبلة تحركت شخصيات مستقلة في غير منطقة واجرت اتصالات لتبيان فرضيات التحالفات المقبلة مع الأحزاب القائمة او بعيداً عنها.

سئل أحد رؤساء الحكومات السابقين عن حملة مستمرة تحمله مسؤولية الكثير من الإجراءات فأجاب: "حملت الكثير ما رح غص بالقليل".

رافقت سينودس الروم الأرثوذكس المنعقد في البلمند تعليقات كثيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ركزت على وضع المسيحيين في سوريا مع النظام الجديد والذي يتسبب بهجرة المزيد منهم.

يرفض نواب "حزب الله" التعليق في مجالسهم على عدم إقدام حركة "حماس" على المطالبة برهائن الحزب لدى إسرائيل رغم تكبّد الحزب الخسائر الفادحة بسبب دخوله حرباً لنصرة غزة.

كثّف السفير السعودي في بيروت حركة لقاءاته واستقبالاته وأحاديثه، بما يؤكد القرار السعودي بالعودة القوية إلى لبنان رغم نفي السفير في كل دردشاته أن تكون المملكة تخلّت أو تراجعت سابقاً عن دورها الداعم للبنان.

لدى زيارته البقاع الغربي حوصر ّ وزير الطاقة جو صدي بمطالب "كهربائية" كثيرة فما كان منه إلا أن حولها امام الناس الى مدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي كان يرافقه.



الجمهورية



نصح وزير بارز زميلاً له بإرجاء مؤتمر استثماري يحضّر لعقده قريباً، غير أنّ صاحب المبادرة لم يتخلَّ عن قناعته بجدوى هذه الفرصة.



استبعد مسؤول كبير إمكان التوقيع على اتفاق مع مؤسسة دولية كبيرة قريباً، وكشف أنّ ذلك سيلي مرحلة الأمن والإستقرار وتحقيق الإصلاحات.



كشف أحد المسؤولين أنّ نواباً تدخّلوا لمساعدة مهرِّبين في مرفق حيَوي، لكنّهم تراجعوا بعدما أُبلغوا بالتفاصيل.



اللواء



حاول قطب سياسي مخضرم الوقوف على خلفية الإنتقاد المفاجئ من رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة بحجة عدم الإهتمام بأهالي القرى الجنوبية المدمَّرة، ولكنه لم يصل إلى نتيجة مُقنعة رغم العلاقة الودية الذي تربطه بالرئيسين!



نفض حزب مسيحي بارز الغبار عن ماكينته الإنتخابية بعد تلقِّيه إشارات من الخارج بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ولو بقي القانون الحالي دون تعديل لصالح التصويت الإغترابي!



لاحظ محامون أن التشكيلات القضائية الأخيرة ساهمت في تنشيط الحركة في قصور العدل، وتسريع البتّ بالشكاوى والقضايا المستجدة، إلى جانب تحريك العديد من ملفات الدعاوي «النائمة» منذ فترة ليست قصيرة!



البناء



قالت مصادر على صلة بالوسطاء في التفاوض مع قوى المقاومة حول اتفاق غزة، إن مصر وتركيا وقطر تلقوا وعوداً أميركية أن يقوم الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لكيان الاحتلال بالضغط على رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لتحسين شروط صفقة التبادل والعود إلى صيغة الاتفاق الأصلي بعدد المفرج عنهم من أصحاب المؤبدات، وهو ما كانت تعهدت به حكومة الكيان قبل أن تنقلب وتستبدل 60 منهم بأصحاب أحكام عالية. وقالت المصادر إن التعهد الأميركي لا يضمن قبول نتنياهو بأسماء معينة بينما يضمن التعهد حل إشكالية الإفراج عن الأطفال والنساء. وقالت المصادر إن الوسطاء تلقوا تأكيداً من قوى المقاومة بعدم ربط تنفيذ الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء بإنهاء القضايا العالقة بسبب تعب نتنياهو، خصوصاً مع وجود ملف الأسرى القتلى الذي سوف يستغرق وقتاً ويشكل ورقة تفاوضية لقوى المقاومة مقابل الالتزام بباقي بنود الصفقة.



تابعت سفارة دولة غربية كبرى مع أحد الأجهزة الأمنية تفاصيل المعلومات حول التجمّع الكشفي الكبير الذي شهدته المدينة الرياضية لكشافة المهدي في محاولة للتدقيق بالعديد من جهة، وبصحة انتساب المشاركين إلى التنظيم الكشفي، حيث قال مسؤول أمني سابق إن الذهول الغربيّ من مقدرة التنظيم الكشفيّ لحزب الله على ضمان حشد 75 ألف شاب ملتزم مع ما لدى بنى شبابية أخرى للحزب من قدرات مماثلة مثل التعبئة التربوية، يعني ببساطة أنه إذا أضيف هؤلاء إلى مؤيدي وجمهور الحزب بين متوسطي وكبار السن فإن حشد ربع مليون مؤيّد ومنظم أمر سهل على الحزب إذاً يكفي اعتبار عوائل حضور الأمس وحده جمهور مؤيدي الحزب بمعدل ستة أفراد لكل عائلة مكوّنة من أبوين وأربعة أبناء وبنات على الأقل ليصبح عدد المؤيّدين نصف مليون.