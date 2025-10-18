الأخبار
أسرار الصحف 18-10-2025
اسرار
2025-10-17 | 23:32
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 18-10-2025
نداء الوطن
يتردّد أن أحد القائمقامين في محافظة الجنوب يغض النظر عن مخالفات تُرتكب في نطاقه، متذرّعًا في كل مرة باتصال من مرجعية سياسية عليا، ما يثير استياء معنيين يرون في ذلك تغطية مقصودة على تجاوزات واضحة.
تعلو الصرخة داخل قطاع حيوي احتجاجًا على أداء الوزيرة المعنية، الذي يوصف بالانطوائي والبعيد عن التفاعل المطلوب، فيما يتصاعد التململ أيضًا داخل أروقة الوزارة نفسها.
يُلاحظ تناغم لافت بين وزير الصناعة جو عيسى الخوري وجمعية الصناعيين، تجلّى بوضوح في جولاته الأخيرة وخطواته الداعمة للصناعة اللبنانية خصوصًا بعد التحديات الكثيرة التي واجهتها في الأشهر الأخيرة، والإعلان المشترك عن “معرض الصناعة اللبنانية 2025” الذي سيقام نهاية تشرين الأول الجاري.
اللواء
توقف الوسطاء عن الكلام على معالجات للوضع اللبناني، بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد- من أصل لبناني- إلى بيروت.
بات بحكم الواضح أن البدائل الناضجة عند رئيس تيار للتحالف مع حزب انفصل عنه، لم تصبح قائمة في الساحة المسيحية..
تتحدث المعلومات عن أن وظائف الجيش اللبناني جنوب الليطاني حققت تقدماً مُعترفاً به، وكان الجانب الأميركي يطَّلع شيئاً فشيئاً على الأسلحة المصادرة والأنفاق المدمَّرة..
الجمهورية
مستثمر عربي بارز كان قرر وقف أعماله في لبنان، ينصح الآن أصدقاءه بالمجيء إلى لبنان والاستثمار فيه.
سأل وزير بارز كيف ان شركة عامة كانت تعيش على نزيف الخزينة، وهي اليوم تواصل أعمالها بما تجبيه عادة من موارد فقط ومن دون استنزاف الخزينة، بعدما رفض الوزير تغطية خسائرها.
اقر دبلوماسي غربي بتقدم في أعمال الحكومة والمجلس النيابي ٍ ولكنه غير كاف ويحتاج إلى البناء على زخم المرحلة.
البناء
تقول مصادر أوروبية تتابع تطبيق اتفاق غزة وعلى صلة بعدد من المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة إن المقاومة تبذل جهداً صادقاً للوصول إلى أماكن دفن جثث الأسرى القتلى وهي تدرك أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرغب بأن ترتكب المقاومة أي خطأ لاستغلاله في تبرير جعل الاتفاق هشاً يمكن التلاعب بتطبيق إلزامية وقف النار فيه في أي وقت. وقالت المصادر إن المقاومة تدرك أنها عندما سلمت الأسرى الأحياء فقد التمسك بجثث القتلى أي قيمة تفاوضيّة بل أصبح هذا التمسك خدمة للاحتلال للتنصل من التزاماته خصوصاً بفتح المعابر أمام قوافل المساعدات الغذائية والطبية وإدخال الخيام والمنازل المسبقة الصنع والآليات الثقيلة لرفع الأنقاض. وتعتقد المصادر أن تأمين دخول معدات ثقيلة وفرق خبراء يساعدون في الوصول إلى الجثث سيسهل مهمة تسليمها لكن نتنياهو يعتبر أن مقايضة الحصول على الجثث بإدخال المعدات الثقيلة صفقة خاسرة.
توقع خبراء في الحروب الإعلامية أن يجري ضخ مجموعة من الروايات المثيرة في الساحة الإعلامية وتوظيف قنوات إعلامية عملاقة في الترويج لها اضافة لتنشيط توزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشغال الرأي العام بها وصرف الانتباه عن غياب القدرة على المبادرة السياسية والعسكرية لحسم الملفات العالقة في المنطقة من الجانب الأميركي الإسرائيلي بينما تجري المماطلة في تنفيذ الالتزامات الخاصة بإعادة الإعمار في غزة ولبنان ورسم معادلة مقايضة سلاح المقاومة بالإعمار. وعن الروايات المثيرة توقع الخبراء نشر تقارير تتناول ما توصف بأنها أسرار أحداث كبرى تكون عموماً مفبركة لكنها مثيرة للجدل والتصديق مثل كيف سقطت سورية أو كيف تمّ اغتيال قادة المقاومة أو خطة الحرب على إيران وسواها من العناوين
صحف اليوم
اسرار
الصحف
18-10-2025
أسرار الصحف 17-10-2025
السابق
