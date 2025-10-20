الأخبار
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 20-10-2025

اسرار
2025-10-19 | 23:30
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 20-10-2025

النهار

بخلاف النقص الحاد بالمشاركين في اعتصام مطالب بالعفو العام عن السجناء في بعلبك، حضر أمس عدد من المحازبين لتأكيد تبنّيهم المطلب الشعبي على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة.

حذّر نقابي من أن المطالب العمالية ستُحاصر الحكومة تدريجاً ابتداء من الأسبوع الجاري إذ يتبين أن ثمة تمويلاً لمشاريع كثيرة تتقدّم على مصلحة المواطن وخصوصاً في القطاع الرسمي الذي يئنّ تحت وطأة الغلاء والفساد والإهدار المستمرين.

عُلِم أنّ عدداً من العائلات التي نزحت من قرى بقاعية متداخلة مع سوريا تعود إلى قراها رغم الخطر المحدق بها، بعدما تقلّصت كثيراً المساعدات المالية التي كانت تتقاضاها وتعرّضها لنوعية حياة غير لائقة.

بعد تعميم أكثر من محافظ على الوحدات الصحية في المناطق للتأكد من عدم تلوّث المياه، عُلِم أنّ إجراءات تُتّخذ في الظل بعيداً من الإعلام بعد الضجة التي أثارها ملف "مياه تنورين" واتخاذه أبعاداً تتجاوز الطابع الصحي والتقني إلى حسابات سياسية وطائفية.

على الرغم من الكلام عن اجتماع رئاسي ثلاثي لبحث ملف التفاوض مع إسرائيل إلّا أنّ أكثر من مصدر رئاسي قال في مجلسه إنّه لم يتم الاتفاق على اللقاء حتى تاريخه ولم يُطرَح الأمر للبحث في الموضوع لأنّ مجرّد انعقاده يُسبّب حرجاً للبعض.

الجمهورية

تردّد أنّ حزباً بارزاً اتخذ قراراً بإزاحة مسؤول بارز من منصبه بعد سنوات طويلة من توليه هذا المنصب، ونُقِل إلى مركز آخر أقل أهمّية.

علّق مسؤول كبير على الغياب الملحوظ لتوم برّاك عن مسرح الأحداث في المنطقة ولبنان، وقال: "لقد خدم عسكريّته، وغادر ولم يَعُد".

تبيّن أنّ عدم حضور موفد غربي إلى لبنان في الزيارة التي جرى الإعلان عنها قبل فترة، مردّه إلى الإغلاق الأميركي والحدّ من النفقات.

اللواء

أبدت أوساط ديبلوماسية أوروبية إهتماماً بكلام رئيس الجمهورية عن إستعداد لبنان للتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وحاولت معرفة المقصود: تفاوض مباشر برعاية الأمم المتحدة أم غير مباشر برعاية الولايات المتحدة الأميركية؟  

يدرس عدد من النواب الحزبيِّين إمكانات ترشحهم بلوائح منافسة لحزبهم في حال تخلِّي القيادة عنهم وتمسُّكها بترشيح وجوه جديدة أكثر شعبية وجاذبية من النواب المستبعدين!

هدّد المحامي الفرنسي لهنيبعل القذافي بكشـف بعض ملابسات إحتجاز موكله طوال سنوات بلا محاكمة إذا لم تتجاوب المراجع المعنية بعقد جلسة سريعة لمحاكمته، يتم في نهايتها إصدار قرار بإطلاق سراح موكله!

البناء

قال مسؤول أمني رفيع في إحدى الدولة التي تلعب دور الوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن الرواية الإسرائيلية عن وقوع اشتباكات في رفح كلها مفبركة وإن "إسرائيل" هاجمت مواقع توقعت وجود قيادات من المقاومة فيها لفرض قواعد اشتباك تجعل اتفاق وقف النار في غزة شبيهاً بالاتفاق الموازي في لبنان، حيث تنتقل الحرب من شكل إلى شكل ومن مرحلة إلى مرحلة، لكنها لا تتوقف ومثلما نجحت في إبعاد قوات اليونيفيل بعد سنة مع التجديد المشروط لها في جنوب لبنان تبعد بانتهاكها المستمرّ لوقف النار أي دولة عن التفكير بإرسال قوات إلى غزة في إطار القوة الدولية المقررة وفق خطة وقف النار وتمنح قواتها صلاحيّة التحرك استباقاً ضد كل ما تعتبره تهديداً محتملاً طالما أن نزع سلاح المقاومة ليس على الطاولة ووضع معادلة وقف النار مقابل نزع السلاح مثل لبنان.

نصح وزير خارجيّة عربيّ سابق المسؤولين في لبنان قبل التورط في كذبة المفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع كيان الاحتلال بإبلاغ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لبنان سينتظر نتائج المفاوضات التي تجريها الحكومة السورية مع الاحتلال وهو يعلم أن الحكم الجديد في سورية يحظى بدعم عربي وتركي وأميركي وأوروبي أكثر من لبنان وأن ليس لدى "إسرائيل" أي ذرائع تتصل بوجود مقاومة وسلاح المقاومة والقضية حول السيادة السورية واضحة بائنة فإذا نجحت سورية باستعادة أراضيها المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحققت لسورية السيادة على أراضيها وأجوائها يصبح لدى لبنان أمل بأن يحقق المثل عبر التفاوض برعاية أميركيّة، أما إذا بقيت السقوف الإسرائيلية لوقف الاعتداءات مشروطة بتخفيض السقف السياديّ السوريّ على مقاس الطلبات الإسرائيلية سواء قبلت الحكومة السورية أو رفضت، فما جدوى التلوّث بالتفاوض؟

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

20-10-2025

