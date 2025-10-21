أسرار الصحف 21-10-2025

النهار

تتفاعل قضية تزوير شهادات في الفرع الاول لكلية الحقوق في ظل إصرار رئيس الجمهورية على استكمال التحقيق لدى المديرية العامة لأمن الدولة ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وساطات للتعتيم على الموضوع، رغم وجود قريبين منه أو محسوبين عليه في عداد المستفيدين ومنهم إعلامي يستعد للترشّح الى الانتخابات وقد فضحت "النهار" أمره قبل نحو ثلاثة أشهر.



ينشط عدد من أبناء سياسيين وناشطين سياسيين في الظهور الإعلامي تحضيراً لإعلان ترشحهم للانتخابات النيابية المقبلة، لكنهم يتحفظون عن الاعلان المبكر عن خياراتهم.



لم يصدر أيّ بيان متابعة من نقابة الصيادلة حول الشكوى التي رفعها النقيب عن وجود أدوية مهربة وغير صالحة في عدد من الصيدليات وتشكيك نقابة مستوردي الأدوية في كلامه ما يترك المرضى في حيرة من أمرهم.



تدور معركة طاحنة في البقاع الغربي خصوصاً على المقعدين السنّيين وقد دخلت القوة المالية على الاستحقاق خصوصاً أنّ التحالفات معقّدة إلى حدّ كبير في ظل إيحاء خارجي بعدم التحالف مع "حزب الله".



تستمر الشكوى من مواقف للسيارات في منطقة الأشرفية ترفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حدّدها محافظ بيروت.



لم يتجاوب مكتب اللبنانية الاولى مع مطالب صحافية للاطّلاع على تفاصيل مدرسة المواطنية قبل إطلاقها رسميّاً في 31 الجاري.



الجمهورية



نُقِلَ عن مسؤول بارز، أنّ الانتخابات النيابية حاصلة حتماً على أساس القانون النافذ، وأنّ مَن يرغب من المغتربين الإقتراع، أبواب لبنان مفتوحة أمامهم، ولن يكون هناك اقتراح في الخارج لا لستة نواب يمثلون القارات الخمس ولا لـ 128 نائباً.



يُنتظر أن تكتسب زيارة منتظرة لموفد إقليمي للبنان هذه المرّة أهمّية كبيرة، وستكون لها انعكاساتها على ملف حساس مطروح على طاولة البحث على أعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وصل عدّاد تبرّعات شركة أحد الوزراء للأجهزة الأمنية، منذ ما قبل تعيينه حتى اليوم، إلى أكثر من 200 آلية.



اللواء



لم يحن الوقت لوضع لبنان على طاولة التفاوض قبل حلول العام المقبل، الحافل بمتغيِّرات قد تكون مفاجئة على غير مستوى..



بدأ تيار مسيحي ينظم ملفات لحملات على نواب شغلوا أدواراً مقدرة، بعد الانفصال عنه ويستعدون للمعارك الانتخابية المقبلة..



نُقل عن أكثر من مرجع رئاسي رفض "لفلفة" أي ملف تزويري أو يتعلق بالرشاوى والاختلاسات، تحت أي مبرّر أو اعتبار!



البناء



قالت مصادر سياسية لبنانية إن كلام توماس برّاك عن التهديد بحرب إسرائيلية ما لم ينزع سلاح المقاومة يهدف لدفع اللبنانيين إلى الانقسام حول التفاوض والسلاح وصولاً إلى الحرب الأهلية وتجاهل السؤال الأهم وهو ماذا لو تم نزع سلاح المقاومة ولم تقدّم "إسرائيل" شيئاً للبنان وكررت ما تفعله مع سورية حيث تتوغّل كل يوم أعمق من الذي قبله وتستمر بالتفاوض بلا طائل وطائراتها تسيطر على الأجواء السورية وتعلن أن الجولان السوري المحتل جزء من السيادة الإسرائيلية وتحتل إضافة له جبل الشيخ والمنطقة العازلة وفق اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 الذي ترفض العودة إليه وتكرار المثال السوري هو القلق الذي يجب أن يساور اللبنانيين فيصبح أهون عليهم أن يتقبلوا قدر مواجهة فرضية حرب إسرائيلية يواجهونها بما لديهم معاً يقتلون فيها ويُقتلون من أن يقتلوا بعضهم بعضا والإسرائيلي يتفرّج ويعود لفرض إرادته على حسابهم ويبقى لبنان ملعباً لجيشه واحتلاله واعتداءاته، خصوصاً إفراغ القرى الحدودية بتهجير 100 ألف لبناني خارج مدنهم وقراهم لإقامة المنطقة العازلة التي تشكل جوهر الأمن الإسرائيلي؟



يتحدث خبراء أميركيون في العلاقات الدولية عن فشل ذريع في السياسة الخارجية الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب رغم قوة البروباغندا التي تقوم بإعطاء انطباعات مخادعة، وأهم وعود ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سقط وكل ما تفعله إدارة رامب هو التنقل بين تهديد روسيا بمزيد من الدعم لأوكرانيا والتهديد لأوكرانيا بجعلها لقمة سائغة لروسيا، ومع الصين تنقل بين إعلان اتفاق وشيك وتهدد بعقوبات وشيكة ورسوم جمركية مرتفعة، ومع إيران تنقل بين إعلان وجود فرص اتفاق وتكرر بالعودة للحرب، وفي الشرق الأوسط حالة هشة وعجز عن حسم أي جبهة حرب، كما يقول الوضع مع اليمن وآخر الأمثلة اتفاق غامض حول غزة يثبت كل يوم أنه يحتاج إلى اتفاقات مستحيلة لتطبيقه.