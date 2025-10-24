الأخبار
بالفيديو
أسرار الصحف 24-10-2025

اسرار
2025-10-23 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
أسرار الصحف 24-10-2025

النهار

- يقول مرشحون محتملون إلى انتخابات 2026 إنّه من المبكر الاعلان عن الترشح قبل مطلع السنة الجديدة للتأكد من حصول الاستحقاق في موعده ولعدم فتح جبهات المنافسة باكراً.

- يُمارس مرجع سياسي تقنيناً في مواقفه بشكل لافت في الآونة الأخيرة، بانتظار أن تتبلور الصورة في المرحلة المقبلة ولاسيما بعد خطة غزة ووصول الموفدين الأميركيين إلى لبنان ليبني على الشيء مقتضاه.

- تفاوتت أمس نسبة الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بين دائرة وأخرى خصوصاً أنّ رابطات المعلمين لم تُشارك فيه.

- تسري معلومات عن أنّ ضبط التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية يُنفَّذ بشكل كبير باستثناء بعض التهريب للمازوت والبنزين في مناطق محددة تحت أعين الأمنيين من الطرفين.

- كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري عن أنّ إعادة إحياء التبادل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا بات قريباً جداً.

- يقول خبير انتخابي في عالم الأرقام أنّ ما يُسرّبه "التيار الوطني الحر" عن المقاعد النيابية المضمونة لمرشحيه في استحقاق 2026 تبدو نوعاً من الدعاية السياسية غير المبنية على دراسات واقعية.


الجمهورية

- كشف أحد المتابعين الدوليِّين لاجتماعات صندوق النقد الدولي، أن توزيع المسؤوليات عن الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني اتُفق عليه وستتحمّل الدولة ومصرف لبنان القسم الأكبر منها.

- تخوض مختلف الجهات التغييرية والسيادية نقاشات مطوّلة في شكل لوائح وخطاب الإنتخابات إذا ما حدثت من دون الاغتراب، غير مستبعدين تحالفات كبرى مع بعضهم لتشكيل محادل انتخابية تُسَيطر على غالبية المجلس.

- يستمر أحد المصارف بوقاحة بالاتصال بزبائنه مبلّغاً إياهم بأنّ أموالهم المحجوزة منذ سنوات قد تبخّرت كرسوم، وأنّهم يجب أن يدفعوا مالاً إضافياً لإقفال الحساب.


اللواء

- بحسب عائدين من دولة إقليمية كبرى، فإن المناخات فيها تؤشر إلى بناء حسابات لحرب مقبلة لدى قيادة هذا البلد.

- تعززت العلاقات بين نائب جنوبي كان محسوباً على فريق التغيير ونواب كتلة من ضمن "الثنائي" على خلفية التعاون الحالي والمستقبلي.

- تتهم جهات لبنانية وغير لبنانية وزيراً معنياً بملف حساس مع بلد مجاور، بأنه يعمل بدوافع حزبية.
 
البناء

- توقعت جهات أوروبية ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في لبنان في سياق الضغط الذي يحظى بدعم أميركي لجلب الدولة اللبنانية إلى طاولة التفاوض على غرار ما جرى في سورية وإبقاء التفاوض بارداً والميدان ساخناً إلى حين نضوج الخضوع اللبناني والسوري لشروط إسرائيلية تتصل باقتطاع مساحة قرب الحدود بعمق بين 5 و10 كلم منطقة خالية من السكان تشبه المنطقة العازلة في غزة تكون تحت سيطرة أميركية إسرائيلية اقتصادياً وتابعة أمنياً لجيش الاحتلال ويكون ما خلفها بعمق 50 -60 كلم منطقة ترتيبات أمنية مع إبقاء الأجواء اللبنانية والسورية متاحة بحرية أمام سلاح الجو في جيش الاحتلال.

- تحدّثت مصادر روسية عن ترجيح تصعيد الوضع العسكري بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مساعي التهدئة لحسابات لا تتصل بالملف الأوكراني بل بضغط مجمع الصناعات العسكرية الذي يريد تصعيد التوتر النووي مع روسيا لإنفاق المزيد من الأموال على الأسلحة النووية وتطوير المزيد منها، وقد تمّت صفقة بين ترامب ومجمع الصناعات العسكرية يستفيد بموجبها ترامب من دعم المجمع الذي يحسب على الدولة العميقة في أميركا مقابل تبني أجندة المجمع بزيادة التوترات العالمية لضمان المزيد من الإنفاق على التسلح. وقالت المصادر إنه سوف يترجم المجمع موقفه مع ترامب في تجيير تصويت عدد من النواب لصالح إقرار الموازنة مع سخاء في الإنفاق على التسلح فيها بعدما أدى الإغلاق الحكومي خلال ثلاثة أسابيع بسبب عدم إقرار الموازنة إلى إضعاف ترامب وإدارته.

