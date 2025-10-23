الأخبار
أسرار الصحف 23-10-2025

اسرار
2025-10-22 | 23:36
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 23-10-2025

النهار

يُنقل بأنه عند انتهاء جلسة مجلس النواب اول من امس، سأل أحد النواب الرئيس بري قائلاً له: دولة الرئيس في انتخابات؟ فرد عليه "طبعاً وعلى القانون الحالي والمغتربين سينتخبون في لبنان".

تكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" عن لائحة عقوبات اميركية جديدة شارفت على نهايتها ستصدر قريباً  وتطال كل من قدم الدعم والمساعدة لـ"حزب الله" في الداخل والخارج، مشيرة الى توقع اعلانها الاسبوع المقبل، قبل وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت.

اضافة الى برنامجه المتوقع علم ان البابا لاوون الرابع عشر سيقصد خلال زيارته لبنان لقاء المرضى والطاقم الطبي في مستشفى دير الصليب في بقنايا في زيارة تعبيرية للتضامن مع المرضى في لبنان خصوصا تلك الفئة التي تعنى بها جمعية راهبات الصليب.

فضيحة تزوير الشهادات في الفرع الأول لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أعادت الى التداول فضيحة وصول أحد الرؤساء السابقين لهذه الجامعة بشهادة لا تزال موضع شكوك لغاية اليوم.

سأل احد الصحافيين النائب جورج عدوان: في العام 2017 سمي قانون الانتخاب باسم جورج عدوان فلماذا تتعاملون اليوم معه كعدوان!

الجمهورية

كشف مسؤول اجتمع بصندوق النقد منذ أيام، أنّ الحكومة اللبنانية لن توافق على ما يضرّ لبنان، واصفاً صعوبة الاتفاق أنّها نتيجة غياب الثقة.

شدّد مسؤول على أنّ الضريبة على المحروقات التي أُقِرّت منذ أسابيع لم تتسبَّب بأي زيادات على أسعار السلع الغذائية أو تضخّم، نتيجة الرقابة على الأسعار في مختلف القطاعات.

ناقش اقتصاديّون ووزير حالي ووزير سابق مصير ما يُعرَف بدَين ال 16 مليار دولار، وعمّا إذا كانت ستُضاف إلى ديون الـ "يوروبوندز" أو ستتغاضى الدولة عنها.

اللواء

مع وصول السفير الأميركي الجديد، من المتوقع، حسب مصادر دبلوماسية، التوجُّه إلى معسكر شرم الشيخ للبحث عن مخارج للمأزق المستحكم في اجتماعات الميكانيزم..

مُنِيَ رئيس تكتل بخيبة أمل في جلسة تجديد المطبخ التشريعي، في مؤشر على مرحلة من التباعد مع فريق الثنائي وأطراف أخرى..

ارتفع الطلب على نحو هستيري على استئجار الشقق السكنية في بيروت والضواحي، على خلفية الخشية من حرب اسرائيلية جديدة على لبنان.

البناء

قال خبراء عسكريون إن صيغة تحليق الطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال في سماء العاصمة بيروت وضواحيها عبر مجموعة من عشرات الطائرات دفعة واحدة تؤكد الطابع الاستعراضي للمهمة وتسقط فرضية الوظيفة العسكرية والأمنية لصالح وظيفتها السياسية والإعلامية في سياق الضغط النفسي على صناع القرار في الدولة اللبنانية وتحفيز القيادات والقوى السياسية المناوئة للمقاومة لاستنهاض النقاش حول سلاح المقاومة وإعادته إلى سطح الحياة السياسية والإعلامية بصفته مصدراً لخطر وشيك بما يمنح مصداقية لتهديدات المبعوث الأميركي توماس باراك بخطر شنّ إسرائيل الحرب على لبنان إذا بقي ملف سلاح المقاومة معلقاً.

تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية أن المباحثات الأميركية الإسرائيلية لم تنجح بعد ببلورة تصور واضح للمرحلة الثانية من اتفاق غزة بعدما ظهر أن الحديث الإسرائيلي عن فرضية العودة إلى الحرب يفتقد إلى أي فرص تضمن تحقيق أي من الأهداف و بالمقابل عدم إمكانية التعايش مع مشهد اليوم التالي في غزة الذي تمسك به حماس عسكرياً وأمنياً وإدارياً بينما أي بديل لحماس يجب أن يحظى برضاها وأن يلقى حماس الوسطاء التركي والمصري والقطري، والبديل المطروح تحت اسم الشرطة الفلسطينية والقوة الدولية يستدعي تنازلات إسرائيلية تسمح بدور للسلطة الفلسطينية بموافقة حماس وتتيح تشكيل قوة دولية إقليمية تطغى عليها جماعة حل الدولتين عربياً وإسلامياً ودولياً ويكون لمصر وتركيا وقطر دور فاعل ضمنها.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

23-10-2025

