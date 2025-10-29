الأخبار
أسرار الصحف 29-10-2025

اسرار
2025-10-29 | 00:33
أسرار الصحف 29-10-2025

النهار

علّق أحد المتابعين ساخراً، إنه ربما على الرئيس نواف سلام إنشاء هيئة ناظمة لتنظيم المنافسة الشرسة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة الدولة للذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك على خلفية السباق الحامي على استقطاب وتوقيع مذكرات تفاهم مع بقية الوزارات والإدارات العامة للهدف عينه المتعلق بالمكننة والتحول الرقمي لما ينتج عن ذلك من تخصيص أموال من جهات مانحة.

بعد استقالة عضو مجلس الإدارة في "كهرباء لبنان" طارق عبدالله منذ أيام على خلفية خلاف مع رئيس مجلس الادارة كمال حايك، بقي في المجلس عضوان غير حايك فقط، واحد منهم يقيم خارج البلاد.

بعد استقالة عضو مجلس الإدارة في "كهرباء لبنان" طارق عبدالله منذ أيام على خلفية خلاف مع رئيس مجلس الادارة كمال حايك، بقي في المجلس عضوان غير حايك فقط، واحد منهم يقيم خارج البلاد.

حتى ساعة متقدمة من ليل أول من أمس كان النصاب للجلسة النيابية مؤمناً وفق قريبين من الثنائي، وتبدلت النتائج عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء وفق نائب قواتي.

انطلقت سلسلة مؤتمرات ومعارض دفعة واحدة في الأسواق اللبنانية في انتظار نتائجها المالية غير المضمونة إلا في تحقيق دعاية مزدوجة للشركة المنظمة والشركات العارضة.

الجمهورية

قال سفير دولة عربية بارزة إنّ على لبنان حسم خياراته خلال تشرين، وإلاّ سيكون هناك حديث آخر.

أسرّ وزير يتولّى حقيبة خدماتية لقريبين منه، أنّه ينتظر بفارغ الصبر استقالة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، أو حتى رحيلها قبل ذلك، ليتخلّص من الأعباء الثقيلة للمسؤولية في هذه المرحلة.

وصلت رسالة حازمة وواضحة جداً من شخصية تلعب دوراً بارزا في ملفات المنطقة وتحظى بصدقية عالية، قبل أن تصل هذه الشخصية إلى لبنان.

اللواء

تزايدت المخاوف، استناداً الى التقارير الاسرائيلية من لجوء جيش الاحتلال الى تنفيذ عمليات في عمق البقاع، لمواجهة ما يسميه بإعادة بناء قوة حزب الله، في لتلك المنطقة..

تدور وراء الكواليس اوسع عملية ترشيح وتبديل للنواب، على مستوى غالبية الكتل، وبالتعامل مع بعض التغييرييِّن، ضمن سقف قطع الطريق أمام عودتهم للمجلس..

يؤكد وزير معني في مجالسه، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت فقط «تقنية» ولم تتعرَّض لأية خلفيات سياسية..

البناء

تقول مصادر نيابية إن اتفاقاً رئاسياً جرى حول التعامل مع قضية الانتخاب الاغترابي سوف يتمّ تظهيرها في اجتماع الحكومة اليوم أدّت إلى رفع الجلسة النيابيّة، وفق مخرج لائق هو عدم اكتمال النصاب الذي كان ينقصه حضور نائبين موجودين ولم يتم احتسابهما عمداً لتسهيل المخرج وإن ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عن عدم الرغبة بالتشريع في قضية وطنية حساسة بغياب مكوّنات رئيسية عن الجلسة هو موقف رئيس المجلس. وتقول المصادر إن رئيس الحكومة كان شريكاً في الحل وشاهداً على المخرج وإن رئيس كتلة القوات اللبنانية كان على علم بما جرى وشريكاً في الاتفاق.

في حوار بين شخصيتين بارزتين غير لبنانيتين سألت إحداهما الأخرى عن إمكانية المساعدة في صفقة تتضمّن تسليم حزب الله سلاحه مقابل جدولة زمنية لانسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات، أجابت الأخرى أنه بالإضافة طبعاً إلى إطلاق سراح الأسرى يجب إنجاز إعادة الإعمار إلى الجدول الزمني، لكن ذلك لن يكون كافياً لإقناع حزب الله بتسليم السلاح دون جدول زمنيّ لتسليح الجيش بما يضمن على الأقل دفاعاً جوّياً فعّالاً لحماية لبنان، وإنجاز سياسي لبناني فلسطيني يحققه السلاح وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان على الأقل، بما يحقق منع التوطين المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفتح الطريق لحق العودة كمساهمة من المقاومة اللبنانية لصالح القضية الفلسطينية. وختمت الشخصية أنه إذا تم الحصول على إجماع لبناني وعربي ودولي على هذه المعادلة يمكن الدخول في مفاوضات حولها دون ضمان مسبق بأن يقبلها الحزب.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

29-10-2025

