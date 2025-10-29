الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
2025-10-29 | 00:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 29-10-2025
النهار
علّق أحد المتابعين ساخراً، إنه ربما على الرئيس نواف سلام إنشاء هيئة ناظمة لتنظيم المنافسة الشرسة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة الدولة للذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك على خلفية السباق الحامي على استقطاب وتوقيع مذكرات تفاهم مع بقية الوزارات والإدارات العامة للهدف عينه المتعلق بالمكننة والتحول الرقمي لما ينتج عن ذلك من تخصيص أموال من جهات مانحة.
بعد استقالة عضو مجلس الإدارة في "كهرباء لبنان" طارق عبدالله منذ أيام على خلفية خلاف مع رئيس مجلس الادارة كمال حايك، بقي في المجلس عضوان غير حايك فقط، واحد منهم يقيم خارج البلاد.
بعد استقالة عضو مجلس الإدارة في "كهرباء لبنان" طارق عبدالله منذ أيام على خلفية خلاف مع رئيس مجلس الادارة كمال حايك، بقي في المجلس عضوان غير حايك فقط، واحد منهم يقيم خارج البلاد.
حتى ساعة متقدمة من ليل أول من أمس كان النصاب للجلسة النيابية مؤمناً وفق قريبين من الثنائي، وتبدلت النتائج عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء وفق نائب قواتي.
انطلقت سلسلة مؤتمرات ومعارض دفعة واحدة في الأسواق اللبنانية في انتظار نتائجها المالية غير المضمونة إلا في تحقيق دعاية مزدوجة للشركة المنظمة والشركات العارضة.
الجمهورية
قال سفير دولة عربية بارزة إنّ على لبنان حسم خياراته خلال تشرين، وإلاّ سيكون هناك حديث آخر.
أسرّ وزير يتولّى حقيبة خدماتية لقريبين منه، أنّه ينتظر بفارغ الصبر استقالة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، أو حتى رحيلها قبل ذلك، ليتخلّص من الأعباء الثقيلة للمسؤولية في هذه المرحلة.
وصلت رسالة حازمة وواضحة جداً من شخصية تلعب دوراً بارزا في ملفات المنطقة وتحظى بصدقية عالية، قبل أن تصل هذه الشخصية إلى لبنان.
اللواء
تزايدت المخاوف، استناداً الى التقارير الاسرائيلية من لجوء جيش الاحتلال الى تنفيذ عمليات في عمق البقاع، لمواجهة ما يسميه بإعادة بناء قوة حزب الله، في لتلك المنطقة..
تدور وراء الكواليس اوسع عملية ترشيح وتبديل للنواب، على مستوى غالبية الكتل، وبالتعامل مع بعض التغييرييِّن، ضمن سقف قطع الطريق أمام عودتهم للمجلس..
يؤكد وزير معني في مجالسه، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت فقط «تقنية» ولم تتعرَّض لأية خلفيات سياسية..
البناء
تقول مصادر نيابية إن اتفاقاً رئاسياً جرى حول التعامل مع قضية الانتخاب الاغترابي سوف يتمّ تظهيرها في اجتماع الحكومة اليوم أدّت إلى رفع الجلسة النيابيّة، وفق مخرج لائق هو عدم اكتمال النصاب الذي كان ينقصه حضور نائبين موجودين ولم يتم احتسابهما عمداً لتسهيل المخرج وإن ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عن عدم الرغبة بالتشريع في قضية وطنية حساسة بغياب مكوّنات رئيسية عن الجلسة هو موقف رئيس المجلس. وتقول المصادر إن رئيس الحكومة كان شريكاً في الحل وشاهداً على المخرج وإن رئيس كتلة القوات اللبنانية كان على علم بما جرى وشريكاً في الاتفاق.
في حوار بين شخصيتين بارزتين غير لبنانيتين سألت إحداهما الأخرى عن إمكانية المساعدة في صفقة تتضمّن تسليم حزب الله سلاحه مقابل جدولة زمنية لانسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات، أجابت الأخرى أنه بالإضافة طبعاً إلى إطلاق سراح الأسرى يجب إنجاز إعادة الإعمار إلى الجدول الزمني، لكن ذلك لن يكون كافياً لإقناع حزب الله بتسليم السلاح دون جدول زمنيّ لتسليح الجيش بما يضمن على الأقل دفاعاً جوّياً فعّالاً لحماية لبنان، وإنجاز سياسي لبناني فلسطيني يحققه السلاح وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان على الأقل، بما يحقق منع التوطين المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفتح الطريق لحق العودة كمساهمة من المقاومة اللبنانية لصالح القضية الفلسطينية. وختمت الشخصية أنه إذا تم الحصول على إجماع لبناني وعربي ودولي على هذه المعادلة يمكن الدخول في مفاوضات حولها دون ضمان مسبق بأن يقبلها الحزب.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
29-10-2025
أسرار الصحف 28-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
0
اسرار
2025-09-28
أسرار الصحف 29-9-2025
اسرار
2025-09-28
أسرار الصحف 29-9-2025
0
اسرار
2025-10-28
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
2025-10-28
أسرار الصحف 28-10-2025
0
اسرار
2025-10-27
أسرار الصحف 27-10-2025
اسرار
2025-10-27
أسرار الصحف 27-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-28
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
2025-10-28
أسرار الصحف 28-10-2025
0
اسرار
2025-10-27
أسرار الصحف 27-10-2025
اسرار
2025-10-27
أسرار الصحف 27-10-2025
0
اسرار
2025-10-24
أسرار الصحف 25-10-2025
اسرار
2025-10-24
أسرار الصحف 25-10-2025
0
اسرار
2025-10-23
أسرار الصحف 24-10-2025
اسرار
2025-10-23
أسرار الصحف 24-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
0
أخبار دولية
2025-10-28
إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
أخبار دولية
2025-10-28
إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
0
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
0
أخبار دولية
2025-10-26
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
2025-10-26
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
2
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
5
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
6
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
7
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
8
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More